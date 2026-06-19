India First Sunrise Place: क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में भी ऐसी जगह हो सकती है, जहां जब बाकी देश में रात चल रही हो, तब लोग सूर्योदय देख रहे हों? सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन यह बिल्कुल सच है. भारत के सबसे पूर्वी हिस्से में स्थित अरुणाचल प्रदेश का एक छोटा सा गांव डोंग इस अनोखी वजह से पूरी दुनिया में पहचान बना चुका है. यहां सूरज की किरणें देश के दूसरे हिस्सों से सबसे पहले पहुंचती हैं और सुबह का खूबसूरत नजारा देखने के लिए दूर-दूर से लोग पहुंचते हैं.
अरुणाचल प्रदेश के अनजाव जिले में स्थित डोंग गांव और वालोंग इलाका भारत के सबसे पूर्वी हिस्से में आता है. यही वजह है कि यहां सूरज सबसे पहले दिखाई देता है. जब दिल्ली, मुंबई, राजस्थान और देश के दूसरे हिस्सों में लोग अभी सो रहे होते हैं, तब डोंग की पहाड़ियों पर सुबह की शुरुआत हो चुकी होती है. यहां कई बार सुबह करीब 3 बजे से ही आसमान में हल्की रोशनी नजर आने लगती है. इसी खासियत के कारण डोंग गांव को 'लैंड ऑफ राइजिंग सन' कहा जाता है.
डोंग गांव तक पहुंचना और सूर्योदय देखना अपने आप में एक एडवेंचर है. यहां आने वाले पर्यटक अक्सर रात में ही ट्रेक शुरू कर देते हैं, जिससे समय पर पहाड़ी की चोटी तक पहुंच सकें. कई लोग रात करीब 1 से 2 बजे के बीच ट्रेक शुरू करते हैं और सुबह 3 से 4 बजे के बीच चोटी पर पहुंचकर सूरज की पहली किरणों का इंतजार करते हैं. जैसे ही सूरज पहाड़ों के पीछे से निकलता है, पूरा इलाका सुनहरी रोशनी से भर जाता है. ऊंची पहाड़ियां, लोहित नदी और चारों तरफ फैली प्राकृतिक खूबसूरती इस पल को बेहद खास बना देती है.
इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है भारत की भौगोलिक स्थिति. भारत पूर्व से पश्चिम तक काफी बड़ा फैला हुआ देश है. अरुणाचल प्रदेश देश के सबसे पूर्वी हिस्से में आता है, जहां पृथ्वी के घूमने की वजह से सूरज की रोशनी सबसे पहले पहुंचती है. यही कारण है कि भारत के अलग-अलग हिस्सों में सूर्योदय के समय में काफी अंतर दिखाई देता है. जहां देश के कई हिस्सों में सूरज सुबह 5:30 से 6:30 बजे के बीच निकलता है, वहीं डोंग जैसे इलाकों में यह कई घंटे पहले नजर आने लगता है.
वालोंग इलाका सिर्फ सूर्योदय के लिए ही मशहूर नहीं है, बल्कि इसका ऐतिहासिक महत्व भी है. यह जगह 1962 के भारत-चीन युद्ध के दौरान एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रही थी. यहां भारतीय सैनिकों ने चीनी सेना से बहादुरी से मुकाबला किया था. आज भी यहां आने वाले लोग उस दौर की यादों को महसूस करते हैं. वालोंग में मौजूद युद्ध स्मारक और आसपास का इलाका भारतीय सेना के वीर जवानों की कहानी बताता है.
डोंग और वालोंग इलाके में सिर्फ सूर्योदय ही नहीं, बल्कि यहां की प्राकृतिक खूबसूरती भी लोगों को अपनी तरफ खींचती है. चारों तरफ पहाड़, हरियाली, नदियां और शांत वातावरण इसे एक परफेक्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन बनाते हैं. यहां आने वाले पर्यटक ट्रेकिंग, नेचर वॉक और स्थानीय संस्कृति को करीब से देखने का अनुभव लेते हैं. यहां रहने वाले स्थानीय समुदाय की परंपराएं और खान-पान भी पर्यटकों के लिए खास आकर्षण होते हैं.
अगर आप इस अनोखी जगह पर जाना चाहते हैं तो सबसे नजदीकी बड़ा एयरपोर्ट असम का डिब्रूगढ़ है. यहां से आप सड़क के रास्ते से वालोंग पहुंच सकते हैं. हालांकि रास्ता काफी लंबा और पहाड़ी है, लेकिन सफर के दौरान दिखने वाले नजारे इसे यादगार बना देते हैं. अरुणाचल प्रदेश जाने के लिए Inner Line Permit (ILP) की जरूरत होती है. सर्दियों के समय यहां का मौसम काफी सुहावना रहता है और इसी दौरान कई पर्यटक सूर्योदय देखने के लिए पहुंचते हैं.
पहले यह जगह बहुत कम लोगों को पता थी, लेकिन अब सोशल मीडिया और ट्रैवल वीडियो की वजह से डोंग गांव काफी फेमस हो गया है. लोग यहां सिर्फ घूमने नहीं, बल्कि जिंदगी में एक बार देश के सबसे पहले सूर्योदय को देखने का सपना लेकर आते हैं. डोंग गांव की खासियत यही है कि यहां हर सुबह सिर्फ एक नया दिन नहीं लाती, बल्कि यह एहसास भी कराती है कि भारत कितना विविध और खूबसूरत देश है. जब पूरा देश रात में होता है, तब यहां सूरज एक नई कहानी शुरू कर चुका होता है.