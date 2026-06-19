डोंग गांव तक पहुंचना और सूर्योदय देखना अपने आप में एक एडवेंचर है. यहां आने वाले पर्यटक अक्सर रात में ही ट्रेक शुरू कर देते हैं, जिससे समय पर पहाड़ी की चोटी तक पहुंच सकें. कई लोग रात करीब 1 से 2 बजे के बीच ट्रेक शुरू करते हैं और सुबह 3 से 4 बजे के बीच चोटी पर पहुंचकर सूरज की पहली किरणों का इंतजार करते हैं. जैसे ही सूरज पहाड़ों के पीछे से निकलता है, पूरा इलाका सुनहरी रोशनी से भर जाता है. ऊंची पहाड़ियां, लोहित नदी और चारों तरफ फैली प्राकृतिक खूबसूरती इस पल को बेहद खास बना देती है.