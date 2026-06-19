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जब गहरी नींद में सोया होता है पूरा हिंदुस्तान, तब देश के इस कोने में उग आता है सूरज; नजारा देख आ जाएगा दिल

India First Sunrise Place: भारत में जब ज्यादातर लोग रात की नींद में होते हैं और आसमान में अंधेरा छाया रहता है, तब देश के एक कोने में सुबह हो चुकी होती है. अरुणाचल प्रदेश के डोंग गांव और वालोंग इलाके में सूरज की पहली किरणें देश के बाकी हिस्सों से कई घंटे पहले पहुंच जाती हैं. यहां सुबह करीब 3 बजे से ही उजाला दिखाई देने लगता है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 19, 2026, 11:10 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 06:35 AM IST
जब गहरी नींद में सोया होता है पूरा हिंदुस्तान, तब देश के इस कोने में उग आता है सूरज; नजारा देख आ जाएगा दिल
Image Credit: Image credit: instagram/@subanimeyor

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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