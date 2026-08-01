अरुणाचल की 3 बहनों ने 'सुब्हान अल्लाह' गाकर इंटरनेट पर मचाया गदर! सुरीली आवाज के सब हुए दीवाने

Arunachal Sisters Viral Video: आजकल अगर आप इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल कर रहे हैं, तो बहुत मुमकिन है कि आपकी नजर अरुणाचल प्रदेश की तीन प्यारी बहनों के सुरीले गानों पर पड़ी हो. अपनी सादगी और बेहतरीन गायकी से ये बहनें पूरे इंटरनेट को अपना दीवाना बना रही हैं. हाल ही में उनका एक नया वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे साल 2013 की सुपरहिट बॉलीवुड फिल्म 'ये जवानी है दीवानी' का मशहूर गाना 'सुब्हान अल्लाह' गाती नजर आ रही हैं.
ये तीनों बहनें इंस्टाग्राम पर @singka.wangjen नाम का अकाउंट चलाती हैं. उनकी परफॉर्मेंस की सबसे खास बात यह है कि वे इसे बहुत ही साधारण तरीके से शूट करती हैं. अरुणाचल प्रदेश की हरी-भरी पहाड़ियों और धुंध भरे खूबसूरत नजारों के बीच फिल्माए गए उनके वीडियो बेहद सुकून देने वाले होते हैं. यही वजह है कि सोशल मीडिया पर उनकी एक बहुत ही वफादार फैन फॉलोइंग बन चुकी है.
सिंपल सेटअप, गजब का टैलेंट
वायरल हो रहे इस नए वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बहन हाथ में एक छोटा सा स्पीकर पकड़े हुए है, जिसमें 'सुब्हान अल्लाह' का ओरिजिनल ट्रैक बज रहा है. वह उस गाने के साथ अपनी सुरीली आवाज में गा रही है. वहीं, बाकी दोनों बहनें भी उसकी आवाज में अपनी आवाज मिलाती हैं और साथ में हल्का-फुल्का डांस करती हैं. उनकी यह जुगलबंदी और चेहरे की मासूमियत वीडियो में एक अलग ही जादू भर देती है.
सोशल मीडिया पर आ रही प्यार की बौछार
जैसे ही यह वीडियो अपलोड हुआ, इंटरनेट यूजर्स इस पर दिल खोलकर प्यार लुटाने लगे. लोगों को न सिर्फ उनकी सुरीली आवाज पसंद आ रही है, बल्कि अरुणाचल प्रदेश की कुदरती सुंदरता और बहनों की सादगी ने भी सबका ध्यान खींचा है. कमेंट सेक्शन में लोग उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि इस वीडियो ने उनका दिन बना दिया.
रातों-रात बढ़ रहे हैं फैंस
अरुणाचल की इन बहनों के इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिलहाल 64.9 हजार से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं. उनके पॉपुलर गानों के कवर का यह कलेक्शन दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है. म्यूजिक और नेचर का यह खूबसूरत मेल उन्हें सोशल मीडिया का नया स्टार बना चुका है.
(नोट: यह खबर इंस्टाग्राम अकाउंट @singka.wangjen पर पोस्ट किए गए वीडियो और इंटरनेट पर वायरल हो रही ट्रेंडिंग खबर के आधार पर तैयार की गई है.)