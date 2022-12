SBI Passbook Argentina: फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंची मेसी की अर्जेंटीना तो इंटरनेट पर भयंकर वायरल हुई एसबीआई पासबुक

FIFA World Cup 2022: सोशल मीडिया मजेदार चीजों से भरा पड़ा है. इस बार फुटबॉल का महाकुंभ यानी फीफा वर्ल्ड कप का खुमार हर ओर छाया हुआ है. रविवार को फाइनल में फ्रांस और अर्जेंटीना का मुकाबला होना है. लेकिन इनके मैच से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई की पासबुक ट्रेंड हो रही है. अब आप सोच रहे होंगे कि भला एसबीआई का इन दोनों के मैच से क्या लेना-देना है. आइए आपको बताते हैं. दरअसल अर्जेंटीना की जर्सी का रंग बिल्कुल एसबीआई की पासबुक जैसा है. जैसे ही लियोनल मेसी की टीम ने क्रोएशिया को मात देकर फाइनल में एंट्री मारी, वैसे ही यह फोटो ट्रेंड होना शुरू हो गई. भारत में मेसी के लाखों फैन्स हैं और वह जमकर एसबीआई की पासबुक पर मोहब्बत लुटा रहे हैं.

यूजर्स ने इंटरनेट पर एसबीआई पासबुक की कई तस्वीरें शेयर की हैं और उन्हें अर्जेंटीना और फ्रांस के मुकाबले की खुशी से जोड़ दिया है. वे उम्मीद जता रहे हैं कि अर्जेंटीना तीसरी बार खिताब अपने नाम करेगा.

देखें यूजर्स के फनी रिएक्शन्स

Reason why Indians are biggest fan of Argentina

SBI official partner of Argentina pic.twitter.com/72pXshY649

— Deep4IND (@Deep4_IND) December 15, 2022