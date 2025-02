Delhi Metro में लगे आसाराम बापू के पोस्टर, देखते ही गुस्साए यात्रियों ने कहा- ऐसे अपराधी को...

Asaram Bapu Poster In Delhi Metro: दिल्ली मेट्रो में हाल ही में "Parents' Worship Day" (माता-पिता पूजन दिवस) के प्रचार के लिए विज्ञापन दिखाए गए, जिसमें बलात्कार के दोषी आसाराम बापू की तस्वीरें लगी थीं. आसाराम बापू 83 साल के हैं और उन्हें दो बलात्कार मामलों में उम्रभर की सजा हुई है. वर्तमान में वह चिकित्सा आधार पर मार्च 31 तक अंतरिम जमानत पर बाहर हैं.

विज्ञापन पर यात्रियों की आलोचना

दिल्ली मेट्रो में दिखाई गई इन विज्ञापनों को लेकर भारी आलोचना हुई है. एक वकील ने दिल्ली मेट्रो पर निशाना साधते हुए कहा, "यह शर्मनाक है." वकील ने सोशल मीडिया पर लिखा, “दिल्ली मेट्रो एक ऐसे अपराधी को, जो बलात्कार के आरोप में दोषी ठहराया गया हो और अपनी सजा जेल में काट रहा हो, दिल्ली मेट्रो रेल के अंदर उसके पोस्टर, चित्र आदि लगाने की अनुमति कैसे दे सकता है?" उन्होंने इसे "दिल्ली मेट्रो का घृणित कदम" बताया.

DMRC has issued immediate instructions to the licensee to get these advertisements removed from the Metro premises at the earliest. The process of removal of these ads shall be started tonight. However, it may take some time for their removal from the system.

