IND vs PAK: यह सिर्फ एक मैच नहीं... भारत-पाक महामुकाबले से पहले सोशल मीडिया पर जंग! यूजर्स की आपस में भिड़ंत

Asia Cup 2025: आज यानी 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का बड़ा मुकाबला होने वाला है. इसे लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मच हुआ है. फैंस अपनी-अपनी टीम का समर्थन कर रहे हैं और भिड़ रहे हैं. कुछ लोग मैच का इंतजार कर रहे हैं तो कुछ बायकॉट की अपील कर रहे हैं.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Sep 14, 2025, 07:21 AM IST
ND vs PAK: भारत और पाकिस्तान का मुकाबला सिर्फ खेल नहीं बल्कि जुनून बन चुका है. एशिया कप 2025 में दुबई में होने जा रहे इस महामुकाबले से पहले सोशल मीडिया पर बहस का माहौल गर्म है. पिछले कुछ महीनों में जम्मू-कश्मीर में हुए आतंकी हमले की वजह से कई लोगों ने मैच को लेकर आपत्ति जताई है. कुछ नेताओं ने भी मैच को स्थगित करने की मांग की तो कुछ फैंस ने कहा कि वे इसे देखना पसंद नहीं करेंगे. वहीं दूसरी तरफ बड़ी संख्या में क्रिकेट प्रेमी टीम इंडिया की जीत की उम्मीद में उत्साहित नजर आ रहे हैं.

 पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव पुर्ण था पर ऐसे में एशिया कप का यह मैच और भी विवादित हो गया है. कई सोशल मीडिया यूजर्स ने लिखा कि अभी मैच करना सही नहीं है और इसे टाल देना चाहिए. लेकिन दूसरी तरफ कुछ क्रिकेट प्रेमी इसे खेल की भावना से देख रहे हैं और कह रहे हैं कि मैदान पर जीत ही असली जवाब होगी. यही वजह है कि सोशल मीडिया पर सवाल, बहस और विरोध के साथ-साथ समर्थन की आवाजें भी तेज़ हो गई हैं.

फैंस की भिड़ंत

मैच से पहले सोशल मीडिया पर फैन्स की जंग चल रही है. एक तरफ मैच का बहिष्कार करने वाले पोस्ट वायरल हो रहे हैं तो दूसरी तरफ टीम इंडिया की जीत का समर्थन करने वाले मीम्स और वीडियो छाए हुए हैं. कोई खिलाड़ी की आलोचना कर रहा है तो कोई उसे सुपरहीरो बताकर मजाक कर रहा है. यही नहीं, मैच को लेकर भावनात्मक पोस्ट भी खूब शेयर हो रहे हैं. इससे साफ है कि भारत-पाकिस्तान की भिड़ंत सिर्फ खेल तक सीमित नहीं है बल्कि यह पहचान, देशभक्ति और इतिहास से जुड़ा सवाल बन चुका है.

 

 

 

 

 

 

जुनून, पहचान और क्रिकेट का असर

मैच शुरू होने से पहले ही यह साफ हो गया है कि भारत-पाक मुकाबला मैदान से कहीं बड़ा है. इसमें राजनीति की बहस भी है और खेल का रोमांच भी. फैंस का जोश और सोशल मीडिया पर चल रही जंग यह दिखा रही है कि यह मुकाबला कई मायनों में खास है. मैच से पहले जो बहस चल रही है, उससे यह साबित हो रहा है कि क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं बल्कि भावनाओं का खेल है. अब सबकी निगाहें दुबई पर टिकी हैं कि मैदान में कौन बाज़ी मारेगा  खेल का रोमांच या विवाद का असर.

 

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

Asia Cup 2025ND vs PAK

;