Hindi Newsजरा हटकेBMC Building History: मुंबई का सफेद महल! आखिर किसने और क्यों बनवाई BMC की ये इमारत? झकझोर देगा इसका इतिहास

BMC Building History: मुंबई का 'सफेद महल'! आखिर किसने और क्यों बनवाई BMC की ये इमारत? झकझोर देगा इसका इतिहास

मुंबई की पहचान बन चुकी बृहन्मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी बिल्डिंग को ब्रिटिश आर्किटेक्ट फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस ने डिजाइन किया था. वही स्टीवंस जिन्होंने विक्टोरिया टर्मिनस यानी आज के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को भी डिजाइन किया.

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 16, 2026, 11:42 AM IST
BMC Building History: मुंबई का 'सफेद महल'! आखिर किसने और क्यों बनवाई BMC की ये इमारत? झकझोर देगा इसका इतिहास

Mumbai Heritage Building BMC History: मुंबई की पहचान बन चुकी बृहन्मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी बिल्डिंग को ब्रिटिश आर्किटेक्ट फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस ने डिजाइन किया था. वही स्टीवंस जिन्होंने विक्टोरिया टर्मिनस यानी आज के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को भी डिजाइन किया. इस ऐतिहासिक इमारत का निर्माण 1884 में शुरू हुआ और 1893 में पूरा हुआ. उस दौर में मुंबई, जिसे तब बॉम्बे कहा जाता था, एक बड़े बंदरगाह और व्यापारिक शहर के रूप में उभर रहा था.

इस इमारत की नींव किसने रखी और कहां बनाई गई?

बीएमसी की नई इमारत की नींव 9 दिसंबर 1884 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन ने रखी थी. यह इमारत दक्षिण मुंबई में दादाभाई नौरोजी रोड और महापालिका मार्ग के जंक्शन पर, सीएसएमटी के ठीक सामने बनाई गई. इससे पहले नगर निगम अलग-अलग छोटी इमारतों में काम करता था, लेकिन बढ़ते शहर के लिए एक भव्य मुख्यालय की जरूरत महसूस हुई.

डिजाइन को लेकर गॉथिक या इंडो-सारसेनिक में थी बहस

बीएमसी बिल्डिंग के लिए दो डिजाइन सामने आए थे. एक गॉथिक स्टाइल में फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस का और दूसरा इंडो-सारसेनिक स्टाइल में रॉबर्ट फेलोज चिशोल्म का. अंत में दोनों शैलियों का मिश्रण चुना गया, जिसमें वेनेशियन गॉथिक और इंडो-सारसेनिक का संतुलन दिखता है. यही वजह है कि यह इमारत आज भी अलग और भव्य नजर आती है.

आर्किटेक्चर में ऐसा क्या है खास?

इस इमारत की सबसे बड़ी पहचान इसकी 255 फीट ऊंची टावर और 71.5 मीटर ऊंचा सेंट्रल डोम है. इमारत पर लगे विंग्ड लायन, गार्गायल्स और नक्काशीदार मेहराब इसकी गॉथिक खूबसूरती को दर्शाते हैं. गेट के ऊपर ‘Urbs Prima in Indis’ की प्रतीक आकृति बनी है, जिसका मतलब है ‘भारत का पहला शहर’. अंदर काउंसिल चेंबर में सागौन की लकड़ी की छत और मिंटन टाइल्स आज भी देखी जा सकती हैं.

बीएमसी को एशिया की सबसे अमीर नगर निगम क्यों?

ब्रिहन्मुंबई नगर निगम को एशिया की सबसे अमीर सिविक बॉडी माना जाता है क्योंकि इसका सालाना बजट कई राज्यों से भी ज्यादा होता है. मुंबई जैसे महानगर की सड़कें, पानी, कचरा प्रबंधन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की जिम्मेदारी इसी संस्था पर है. यही वजह है कि यह इमारत सिर्फ एक ऑफिस नहीं, बल्कि शहर की प्रशासनिक ताकत का प्रतीक है.

मुंबई हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी ने बीएमसी बिल्डिंग को ग्रेड IIA हेरिटेज बिल्डिंग का दर्जा दिया है. इसका मतलब है कि इसकी ऐतिहासिक, वास्तुकला और सांस्कृतिक अहमियत बहुत ज्यादा है. इसमें अंदरूनी बदलाव की अनुमति है, लेकिन बाहरी ढांचे के साथ छेड़छाड़ सख्त नियमों के तहत ही हो सकती है.

132 साल पुरानी इमारत की मरम्मत कैसे?

बीएमसी बिल्डिंग के संरक्षण का जिम्मा मशहूर कंजर्वेशन आर्किटेक्ट्स को दिया गया है. यहां के छत की टाइल्स, मूर्तियों, कांच, लकड़ी के बीम और अंदरूनी हिस्सों की मरम्मत होती रहती है. खास बात यह है कि मरम्मत के दौरान नगर निगम का कामकाज भी चलता रहता है. बीएमसी बिल्डिंग सिर्फ एक प्रशासनिक भवन नहीं, बल्कि मुंबई के इतिहास, शक्ति और वास्तुकला का जीवंत प्रतीक है. सीएसएमटी, राजाबाई टावर और मुंबई यूनिवर्सिटी के साथ यह इमारत उस दौर की याद दिलाती है, जब शहर आधुनिक भारत की नींव रख रहा था.

