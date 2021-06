छक्का मारकर तोड़ ली खुद के कार का शीशा, पिच पर ही पटकने लगा सिर; देखें Video

इस वक्त भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल (ICC World Championship Final) मुकाबला चल रहा है. आज टेस्ट मैच (Test Match) का आखिरी दिन है और उससे पहले सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं, जोकि बेहद ही फनी हैं.

क्या आपने कभी सुना है कि बैट्समैन छक्का मारने के बाद अफसोस जताने लगा, क्योंकि उसने अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली. अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात इसलिए, क्योंकि पहले तो Illingworth St Mary's के क्रिकेटर आसिफ अली (Asif Ali) में जोरदार छक्का जड़ा और फिर बाद में उसने देखा कि गेंद तो उसकी खुद के कार के शीशे को तोड़ दी.

That moment when you hit a massive six only for it crash through your own car windscreen

Sound on to hear the smash pic.twitter.com/FNjRMic9U5

— Illingworth St Mary’s CC (@IllingworthCC) June 20, 2021