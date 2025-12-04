क्लास 12 के लड़के ने गर्लफ्रेंड के घर के CCTV हैक कर डाले, हर सेकंड की चाहता था अपडेट! फिर खुली बड़ी पोल

Girlfriend CCTV Hacked: असम के श्रीभूमि इलाके में रहने वाले लोगों को तब झटका लगा जब उन्हें पता चला कि उनके आसपास रहने वाला एक क्लास 12 का लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के घर के CCTV कैमरों को हैक कर चुका है. यह जानकारी तब सामने आई जब 29 नवंबर को पड़ोसियों ने लड़के को लड़की के बिल्डिंग के आसपास बार-बार घूमते हुए देखा. यह हरकत उन्हें संदिग्ध लगी और उन्होंने उसे पकड़कर पूछताछ की.

लड़के पर शक क्यों हुआ और कैसे पकड़ा गया?

पड़ोसियों ने उसकी हरकतों पर ध्यान दिया और उसे रोककर उसका मोबाइल चेक किया. मोबाइल में उन्हें लड़की के घर के CCTV कैमरों का लाइवस्ट्रीम मिला. यह देखकर सब हैरान रह गए कि इतनी कम उम्र का छात्र कैमरों की लाइव फीड तक पहुंच चुका है. रिपोर्ट में बताया गया कि उसने गर्लफ्रेंड पर नजर रखने के लिए यह हैक किया था.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: शेरों को पालूंगा, संभालूंगा... कहते-कहते चिड़ियाघर में घुसा, शेरनी आई पास तो पेड़ पर चढ़ गया और फिर

CCTV फीड देखकर पड़ोसी कैसे रिएक्ट हुए?

लाइव कैमरा फीड देखने के बाद मामला गंभीर हो गया और पड़ोसियों ने तुरंत लड़के को पुलिस के हवाले कर दिया. चूंकि लड़का नाबालिग है, इसलिए उस पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के तहत कार्रवाई होगी. इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसमें पड़ोसी उसे डांटते और पुलिस को बुलाते दिखे.

इंटरनेट पर लोगों ने इस घटना को लेकर क्या कहा?

सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं आईं. कई यूजर्स ने लड़के के व्यवहार को शर्मनाक बताया. किसी ने लिखा, “कुछ लोग इतने पजेसिव क्यों हो जाते हैं?” तो किसी ने कहा, “ओब्सेशन को रोमांटिक दिखाने का यही नतीजा है.” कई लोगों ने सलाह दी कि डिफॉल्ट CCTV पासवर्ड कभी न रखें. कुछ ने नेटफ्लिक्स सीरीज You के स्टॉकर किरदार जो गोल्डबर्ग के GIF भी शेयर किए.

यह भी पढ़ें: जिद्दी किसान के सामने सरकार ने भी टेके घुटने, बचा लिया 18वीं सदी का बना घर! सच्ची कहानी जिसपर कोई नहीं करता भरोसा

आखिर CCTV इतना आसानी से हैक कैसे हो जाता है?

अब तक साफ नहीं हो पाया है कि लड़के ने किस तरह CCTV सिस्टम में सेंध लगाई. लेकिन साइबर एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अधिकतर CCTV कैंबरों में डिफॉल्ट पासवर्ड होता है, जिसे लोग बदलते नहीं हैं. साथ ही, यूजरनेम भी अक्सर नाम या एड्रेस से मिलता-जुलता होता है, जिससे हैकिंग का खतरा और बढ़ जाता है. एक्सपर्ट्स कहते हैं कि CCTV सिस्टम का पासवर्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और उसमें जन्मतिथि जैसी आसान जानकारियां शामिल नहीं होनी चाहिए. साथ ही, यूजरनेम भी साधारण न हो. डिजिटल सिक्योरिटी के बेसिक नियमों का पालन करने से कई तरह की हैकिंग और गलत इस्तेमाल की घटनाओं से बचा जा सकता है.