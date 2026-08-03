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खुद मुसीबत में थी, फिर भी दूसरों की मदद को आई आगे! असम की महिला ने बाढ़ के पानी में चलकर राहतकर्मियों को पिलाया जूस; Video वायरल

असम के शिवसागर जिले में बाढ़ से खुद प्रभावित एक महिला ने राहत कार्य में जुटे लोगों के लिए ऐसा काम किया, जिसने सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत लिया. कमर तक भरे बाढ़ के पानी के बीच वह अपने घर से जूस लेकर पहुंची और बचाव टीम के सदस्यों को अपने हाथों से पिलाया. महिला का यह छोटा-सा लेकिन भावुक कर देने वाला कदम अब लोगों के लिए इंसानियत और हिम्मत की मिसाल बन गया है.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 03, 2026, 10:35 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 10:35 AM IST
खुद मुसीबत में थी, फिर भी दूसरों की मदद को आई आगे! असम की महिला ने बाढ़ के पानी में चलकर राहतकर्मियों को पिलाया जूस; Video वायरल
Image Credit: Image credit: instagram/@thenortheastexperience1

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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