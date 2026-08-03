/खुद मुसीबत में थी, फिर भी दूसरों की मदद को आई आगे! असम की महिला ने बाढ़ के पानी में चलकर राहतकर्मियों को पिलाया जूस; Video वायरल

असम में इन दिनों बाढ़ ने कई इलाकों में लोगों की जिंदगी मुश्किल बना दी है. घरों में पानी भर गया है, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है और राहत टीमें लगातार प्रभावित इलाकों में काम कर रही हैं. इसी मुश्किल समय के बीच शिवसागर जिले से सामने आया एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला की दरियादिली ने हर किसी का ध्यान खींच लिया है.
वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक महिला बाढ़ के पानी में खड़ी है. उसके आसपास चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है. बताया जा रहा है कि पानी कमर तक भरा हुआ था. इसके बावजूद महिला अपने हाथों में घर का बना जूस लेकर राहत कार्य में जुटे लोगों तक पहुंचती है. महिला एक-एक करके राहतकर्मियों को जूस के गिलास देती है. इस दौरान उसके चेहरे पर परेशानी से ज्यादा खुशी और आभार दिखाई देता है. राहतकर्मी भी महिला के इस व्यवहार से भावुक हो जाते हैं और मुस्कुराते हुए उसका धन्यवाद करते हैं.
महिला का यह वीडियो उस समय सामने आया है, जब असम के कई इलाकों में बाढ़ से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है. वहां ऐसे हालात हैं, जिसमें ज्यादातर लोग अपनी परेशानियों से जूझ रहे हैं. लेकिन इस स्थिति में भी वह महिला अपने जैसे लोगों की मदद में लगे राहत और बचाव दल को जूस पिलाकर उनका धन्यवाद दे रही है.
इस वीडियो की सबसे खास बात यह है कि जूस पिलाने वाली महिला खुद भी बाढ़ की मार झेल रही थी. सोशल मीडिया पर शेयर की गई जानकारी के मुताबिक, बाढ़ में उसका काफी नुकसान हुआ है और उसने अपना बहुत कुछ खो दिया है. लेकिन इसके बावजूद उसने अपनी तकलीफों को पीछे रखते हुए राहतकर्मियों के लिए कुछ करने का फैसला किया. वह जानती थी कि ये लोग दिन-रात मेहनत करके फंसे हुए लोगों को बाहर निकाल रहे हैं, खाना, पानी और जरूरी सामान पहुंचा रहे हैं. महिला का यह व्यवहार दिखाता है कि मुश्किल हालात में भी लोगों के अंदर मदद और अपनापन की भावना जिंदा रहती है. उसका यह छोटा-सा प्रयास राहतकर्मियों के लिए किसी बड़ी मदद से कम नहीं था.
वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने महिला की जमकर तारीफ की. कई यूजर्स ने लिखा कि असली इंसानियत ऐसे ही मुश्किल समय में दिखाई देती है. जब खुद परेशानी में होने के बावजूद कोई दूसरों के बारे में सोचता है, तो वह दिल को छू जाता है. एक यूजर ने लिखा कि इस महिला ने साबित कर दिया कि इंसानियत के लिए बड़े संसाधनों की जरूरत नहीं होती. एक छोटा-सा प्रयास भी किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है. वहीं, कई लोगों ने कहा कि असम के लोगों की हिम्मत और जज्बा हमेशा प्रेरणा देता है. प्राकृतिक आपदा के बीच भी लोगों का एक-दूसरे के प्रति प्यार और सहयोग देखने को मिलता है.
असम में बाढ़ की स्थिति ने इस साल भी बड़ी चुनौती खड़ी की है. अधिकारियों के मुताबिक, कई जिलों में अब भी हजारों लोग प्रभावित हैं. शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट, नगांव और चराइदेव जैसे जिले बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित बताए जा रहे हैं. हालांकि, हालात पहले की तुलना में कुछ बेहतर हुए हैं, लेकिन कई इलाकों में राहत और बचाव का काम लगातार जारी है. टीमें नावों के जरिए लोगों तक पहुंच रही हैं और जरूरी सामान मुहैया करा रही हैं. बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा इंसानों की परीक्षा लेती है, लेकिन ऐसे समय में सामने आने वाली छोटी-छोटी मानवीय कहानियां उम्मीद जगाती हैं. शिवसागर की इस महिला ने भी यही संदेश दिया है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों न हों, दूसरों के लिए कुछ करने की भावना इंसान को सबसे अलग बनाती है.
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