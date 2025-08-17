Video: इधर जाऊं या उधर जाऊं... कमर तक पानी और बीच सड़क फंसा रिक्शा वाला
Waterlogging Video: चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है और इधर जाए या उधर ये सोचता एक रिक्शावाला नजर आ रहा है. आइए वीडियो के बारे में विस्तार से जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Aug 17, 2025, 11:55 AM IST
Assam Waterlogging Video: बरसात का मौसम और कहां जाए हम? ऐसी स्थिति भारत के कुछ इलाकों में बनी हुई है. लोगों के लिए घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो रखा है. रोजाना स्कूल, दफ्तर या हर दिन कमाई करने वाले लोगों के लिए बारिश भी एक आफत बन चुकी है. सोशल मीडिया पर तरह-तरह के वीडियो देखे जा रहे हैं जिसमें लोगों के कमर तक पानी भरा देखा जा रहा है. कुछ के घरों में पानी भर चुका है तो किसी के लिए सड़क पर निकलना ही मुश्किल हो गया है. एक वीडियो सामने आया है जिसमें चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी देखने को मिल रहा है.

जलभराव इतना ज्यादा है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि वो जाए तो जाए कहां. वीडियो में एक रिक्शावाला दिख रहा है और सड़क पर सिर्फ पानी नजर आ रहा है. कमर तक जलभराव है और जाना कहां है ये समझना मुश्किल है. बरसात के मौसम में सड़कों का ऐसा हाल होना चिंताजनक है.

असम की सड़के बनी समंदर

दरअसल, ये वीडियो असम के गुवाहाटी का बताया जा रहा है. यहां के अनिल नगर इलाके की वीडियो है जिसमें पानी के बीचों-बीच एक रिक्शा वाला फंसा दिख रहा है. लोग आते-जाते नजर आ रहे हैं. रिक्शा भी धीरे-धीरे की गति के साथ चल रहा है, लेकिन जाने का रास्ता न दिखने से वो भी कन्फ्यूज नजर आ रहा है. बरसात के मौसम में असम के कई क्षेत्र हैं जहां जलभराव देखा जा रहा है.

हर किसी के लिए निकलना मजबूरी

वीडियो में जहां एक रिक्शावाला जलभराव से गुजरता दिख रहा है. वहीं, कुछ अन्य लोग भी नजर आ रहे हैं. एक महिला दिख रही है जिनके कपड़े भीग गए हैं लेकिन वो भी उसी पानी से चली जा रही है. जबकि, कुछ अन्य लोग भी नजर आ रहे हैं जिनमें कुछ अपने पजामे को ऊपर उठाए चल रहे हैं तो कुछ हाफ निकर पहने जा रहे हैं और सभी को देखकर लग रहा है कि घर से निकलना एक मजबूरी है और वो मजबूरी रोजगार है. घर में बैठे कुछ नहीं होगा और कमाई के लिए तो किसी को नौकरी करने के लिए घर से तो बाहर निकलना ही पड़ेगा. इस मजबूरी के साथ लोगों को जलभराव होते हुए निकलना पड़ रहा है, लेकिन ऐसी सड़कों का कब तक हल होगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है.

ये भी पढ़ें- Video: इसे कहते हैं फूटी किस्मत! गेट से पैर पर ठोकर, तो कभी नल से लगी चोट; वीडियो देखते ही आ जाएगी हंसी और मुंह से निकलेगा- I’m Sorry!

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

