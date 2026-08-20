/राजधानी एक्सप्रेस के सामने अचानक आ गया हाथियों का झुंड, फिर ड्राइवर ने जो किया वो दिल जीत लेगा

असम के जंगलों में रहने वाले जंगली हाथियों का इंसानी इलाकों के आसपास पहुंचना कोई नई बात नहीं है. लेकिन जब हाथियों का झुंड रेलवे ट्रैक पर आ जाए और उसी समय कोई तेज रफ्तार ट्रेन वहां पहुंचने वाली हो, तो खतरा काफी बढ़ जाता है.
होजाई जिले के हवाइपुर इलाके में बुधवार सुबह ऐसा ही नजारा देखने को मिला. रेलवे ट्रैक पर हाथियों का एक बड़ा झुंड पहुंच गया था. हाथी धीरे-धीरे ट्रैक पार कर रहे थे. इसी दौरान सामने से डाउन राजधानी एक्सप्रेस के आने की सूचना थी. गनीमत रही कि वन विभाग की टीम की नजर समय रहते हाथियों पर पड़ गई. कर्मचारियों ने बिना देर किए रेलवे अधिकारियों से संपर्क किया और ट्रेन को रोकने की तैयारी शुरू कर दी.
हाथियों को ट्रैक पर देखते ही वन विभाग के कर्मचारियों ने ट्रेन के लोको पायलट और लुमडिंग रेलवे कंट्रोल रूम को इसकी जानकारी दी. रेलवे ने भी मामले की गंभीरता को समझते हुए राजधानी एक्सप्रेस को हवाइपुर के पास रोक दिया. बताया गया कि ट्रेन को हवाइपुर में किलोमीटर 167/8 के पास रोका गया. इस दौरान वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद रही और हाथियों की गतिविधि पर नजर रखती रही. सामने आए वीडियो में वनकर्मी रेलवे ट्रैक के पास खड़े दिखाई दे रहे हैं. जैसे ही ट्रेन उनकी तरफ आती दिखती है, वे उसे रुकने का इशारा करते नजर आते हैं. दूसरी तरफ हाथियों का झुंड धीरे-धीरे ट्रैक पार करता दिखाई देता है.
इस पूरे मामले में सबसे अहम बात यह रही कि ट्रेन को आगे निकालने की जल्दबाजी नहीं की गई. वन विभाग और रेलवे ने पहले हाथियों को सुरक्षित तरीके से ट्रैक पार करने का मौका दिया. हाथियों के ट्रैक से हट जाने और इलाके को सुरक्षित मानने के बाद ही राजधानी एक्सप्रेस को आगे रवाना किया गया. इस तरह कुछ समय के लिए ट्रेन रोकने का फैसला न सिर्फ यात्रियों के लिए सुरक्षित रहा, बल्कि हाथियों की जान भी बच गई. वन विभाग के कर्मचारियों की इस सतर्कता की सोशल मीडिया पर भी तारीफ हो रही है. घटना का वीडियो सामने आने के बाद लोग कह रहे हैं कि अगर कुछ मिनट की भी देरी होती, तो मामला काफी गंभीर हो सकता था.
Creating Corridors of Safety!
In most of Assam's Elephant corridors along railway lines, assamforest personnel are always on guard to allow safe passage to gentle giants
This morning in Hojai was no different where a high-speed train was alerted, saving precious lives pic.twitter.com/n1APOA1EPq
— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) August 19, 2026
असम के वन मंत्री जयंत मल्ल बरुआ ने भी इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया. उन्होंने बताया कि वन विभाग की टीम ने समय पर कार्रवाई करते हुए राजधानी एक्सप्रेस को रुकवाया, जिससे हाथियों का झुंड सुरक्षित तरीके से रेलवे ट्रैक पार कर सके. मंत्री ने वन विभाग के कर्मचारियों के साथ-साथ ट्रेन के लोको पायलट और लुमडिंग रेलवे कंट्रोल रूम की सतर्कता की भी तारीफ की. इस तरह की घटनाओं में कुछ सेकंड का सही फैसला भी इंसान और वन्यजीव दोनों की जान बचा सकता है.
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने भी इस घटना को सोशल मीडिया पर शेयर किया. उन्होंने बताया कि हाथियों के कॉरिडोर वाले इलाकों में वन विभाग की टीमें रेलवे ट्रैक के आसपास लगातार निगरानी रखती हैं. इन इलाकों में हाथियों का एक जगह से दूसरी जगह जाना उनकी सामान्य गतिविधि का हिस्सा है. लेकिन जंगलों के बीच से गुजरने वाले रेलवे ट्रैक उनके रास्ते में बड़ी चुनौती बन जाते हैं. ऐसे में वनकर्मियों की निगरानी और रेलवे के साथ तालमेल बेहद जरूरी हो जाता है.
होजाई जिले में हाथियों और ट्रेन की टक्कर का मुद्दा इसलिए भी संवेदनशील है, क्योंकि यहां पहले एक बड़ा हादसा हो चुका है. दिसंबर 2025 में इसी जिले में राजधानी एक्सप्रेस की हाथियों के झुंड से टक्कर हो गई थी. इस हादसे में सात हाथियों की मौत हो गई थी. घटना के बाद रेलवे ट्रैक पर हाथियों की सुरक्षा और जंगलों से गुजरने वाली ट्रेनों की स्पीड को लेकर भी सवाल उठे थे. ऐसे में इस बार वन विभाग की टीम की समय पर नजर पड़ना बेहद अहम माना जा रहा है. एक तरफ ट्रैक पर हाथियों का झुंड था और दूसरी तरफ राजधानी एक्सप्रेस जैसी तेज रफ्तार ट्रेन. दोनों के बीच कुछ मिनट का सही तालमेल एक बड़े हादसे को टालने के लिए काफी साबित हुआ.
असम में हाथियों के कई पारंपरिक रास्ते रेलवे लाइन और सड़क परियोजनाओं के बीच आ गए हैं. हाथी जब अपने पुराने रास्ते से गुजरते हैं तो उन्हें रेलवे ट्रैक पार करना पड़ता है. रात और सुबह के समय यह खतरा और बढ़ जाता है, क्योंकि ट्रेन की रफ्तार काफी ज्यादा होती है और हाथियों को ट्रैक से हटने का समय नहीं मिल पाता. इसी वजह से हाथियों के कॉरिडोर वाले इलाकों में वन विभाग और रेलवे की निगरानी बेहद जरूरी है. ट्रैक के आसपास हाथियों की मौजूदगी की समय पर जानकारी मिलने से ट्रेन को रोका जा सकता है या उसकी स्पीड कम की जा सकती है.
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