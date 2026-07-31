/बच्चों को क्या खिलाऊंगा? पेट दर्द में सोया था गरीब आइसक्रीम वाला, चोरों ने उड़ा ली कमाई; देवदूत बनकर आया ये शख्स

Assam Ice Cream Seller: असम से एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां एक गरीब आइसक्रीम वाले का सारा सामान और पैसे चोरी हो गए. लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने लाखों लोगों का दिल जीत लिया. असम के एक गरीब आइसक्रीम बेचने वाले के साथ बहुत बुरी घटना घटी. दिनभर की कड़कती धूप में काम करने के बाद उसे अचानक पेट में तेज दर्द होने लगा. दर्द इतना बढ़ गया कि वह अपनी रेहड़ी के पास ही जमीन पर लेट गया. कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुली तो उसके होश उड़ गए. चोर उसकी पूरी आइसक्रीम और दिनभर की कमाई के 500 रुपये लेकर चंपत हो चुका था.
रोते हुए बयां किया अपना दर्द
वह बेबस होकर अपनी रेहड़ी के पास बैठकर रोने लगा. उसी रास्ते से गुजर रहे पंकज गोगोई नाम के शख्स की नजर उस पर पड़ी. जब पंकज ने उससे रोने की वजह पूछी, तो उसने बताया कि उसकी पूरी कमाई चोरी हो गई है. उसने रोते हुए कहा कि उसे आइसक्रीम का गम नहीं है, बल्कि इस बात की चिंता है कि वह आज रात अपने बच्चों को खाना कैसे खिलाएगा.
मसीहा बनकर आया अनजान शख्स
आइसक्रीम वाले का दर्द सुनकर पंकज गोगोई का दिल पसीज गया. उन्होंने तुरंत उसकी मदद करने का फैसला किया. पंकज ने सबसे पहले उसे भरपेट खाना खिलाया. इसके बाद वे उसे पास की एक राशन की दुकान पर ले गए और उसके परिवार के लिए चावल, दूध और बिस्कुट जैसी जरूरत की चीजें खरीदकर दीं. पंकज ने इस पूरी घटना का वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया. वीडियो में उन्होंने लोगों से एक-दूसरे के प्रति दयालु बनने की अपील की. उन्होंने कहा कि किसी मेहनत करने वाले इंसान की कमाई चुराना बहुत गलत बात है. यह वीडियो देखते ही देखते इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गया.
लोगों ने दिए भावुक रिएक्शन
इस वीडियो को देखने के बाद लोग पंकज गोगोई की दरियादिली की जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "इतनी कड़कती धूप में 500 रुपये कमाना कोई मजाक नहीं है, उस अनजान शख्स को सलाम." वहीं दूसरे यूजर ने कहा, "हमें हमेशा एक-दूसरे के प्रति दयालु रहना चाहिए, पंकज भाई आपने बहुत नेक काम किया है."