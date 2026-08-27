ब्रिटिश ट्रैवलर ने पी भारत की सबसे महंगी चाय, कीमत सुन रह गई हैरान; पहली चुस्की के बाद बोली 'Wow'

भारत में चाय सिर्फ चुस्की के लिए नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है. सुबह की शुरुआत हो या दोस्तों के साथ बातचीत, चाय का कप अक्सर साथ होता है. आमतौर पर एक कप चाय के लिए लोग कुछ रुपये से लेकर ज्यादा से ज्यादा कुछ सौ रुपये तक खर्च करते हैं. लेकिन असम की एक खास चाय ऐसी है, जिसकी कीमत सुनकर अच्छे-अच्छों के होश उड़ सकते हैं.
असम घूमने पहुंचीं ब्रिटिश ट्रैवलर डीआना के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. उन्होंने वहां की मशहूर मनोहारी गोल्ड टी के बारे में सुना, तो इसकी कीमत जानने की कोशिश की. जब उन्हें बताया गया कि इस चाय की कीमत 45 हजार रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये प्रति किलो तक हो सकती है, तो वह हैरान रह गईं. इसके बाद उन्होंने तय किया कि इतनी महंगी चाय का स्वाद भी चखकर देखा जाए. डीआना का यह अनुभव एक वीडियो में कैद हुआ, जिसे सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है. वीडियो में वह एक जगह बैठकर चाय के बारे में जानकारी लेती दिखाई देती हैं. चाय की कीमत से लेकर उसके स्वाद और खासियत तक, उनकी बातचीत का हर हिस्सा लोगों को काफी दिलचस्प लग रहा है.
डीआना ने जब चाय की कीमत पूछी, तो उन्हें बताया गया कि मनोहारी गोल्ड टी बेहद सीमित मात्रा में तैयार होती है. इसकी खास सुनहरी कलियों और चुनिंदा पत्तियों की वजह से इसे सामान्य चाय से अलग माना जाता है. कीमत सुनने के बाद डीआना के चेहरे पर हैरानी साफ नजर आती है. उनके लिए यह सिर्फ चाय नहीं, बल्कि एक महंगा और अलग अनुभव था. चाय की कीमत 45 हजार से शुरू होकर 1.5 लाख रुपये किलो तक बताई गई. हालांकि, अलग-अलग समय पर इसकी कीमत और नीलामी का भाव बदल सकता है. खास किस्म की चाय की कीमत उसकी गुणवत्ता, उपलब्धता और मांग के हिसाब से तय होती है. यही वजह है कि मनोहारी गोल्ड टी सामान्य चाय की तुलना में काफी महंगी मानी जाती है.
वीडियो में डीआना चाय को पीने से पहले उसकी खुशबू महसूस करती हैं. लेकिन शुरुआत में उन्हें इसकी महक कुछ खास पसंद नहीं आती. इसके बाद वहां मौजूद व्यक्ति उन्हें चाय के बारे में और जानकारी देता है. वह इस चाय से जुड़े कई दावों के बारे में बताते हुए इसे आजमाने का मन बना लेती हैं. बातचीत के बाद डीआना आखिरकार मनोहारी गोल्ड टी पीने के लिए तैयार हो जाती हैं. कुछ देर बाद जब चाय उनके सामने आती है, तो उसे देखने का उनका अंदाज भी काफी दिलचस्प होता है. महंगी चाय को लेकर उनकी उत्सुकता वीडियो में साफ दिखाई देती है.
चाय सामने आने के बाद डीआना इसे देखकर मजाकिया अंदाज में पूछती हैं कि यह इतनी फैंसी क्यों लग रही है. इस पर वहां मौजूद व्यक्ति भी मजाक करते हुए जवाब देता है कि इसकी वजह यह है कि चाय काफी महंगी है. इसके बाद उन्हें चाय पीने का तरीका बताया जाता है. डीआना ध्यान से पूरी बात सुनती हैं और फिर चाय की पहली चुस्की लेती हैं. वीडियो में उनका रिएक्शन सोशल मीडिया यूजर्स के लिए सबसे ज्यादा दिलचस्प हिस्सा बन गया. चाय की पहली चुस्की के बाद डीआना बोलती हैं, 'Wow'. यही कारण है कि उनका यह वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है.
वीडियो में दिखाई दे रहे व्यक्ति की टी-शर्ट पर 'आमचोंग' लिखा नजर आता है. इससे माना जा रहा है कि यह अनुभव गुवाहाटी के आमचोंग टी एस्टेट से जुड़ा हो सकता है. आमचोंग इलाका अपने चाय बागानों और हरियाली के लिए जाना जाता है. यहां आने वाले लोगों को सिर्फ चाय पीने का मौका नहीं मिलता, बल्कि चाय बागानों और स्थानीय माहौल को करीब से देखने का अनुभव भी मिलता है. आमचोंग टी एस्टेट करीब 1800 एकड़ में फैला हुआ बताया जाता है. ऐसे चाय बागान असम की चाय संस्कृति को समझने का एक अलग मौका देते हैं. दूर-दूर से आने वाले पर्यटक यहां चाय से जुड़े अनुभव लेते हैं और असम के प्राकृतिक माहौल का आनंद भी उठाते हैं.
मनोहारी गोल्ड टी असम की उन प्रीमियम चाय में शामिल है, जो अपनी खास सुनहरी कलियों के लिए पहचानी जाती है. इसे तैयार करने के लिए बेहद चुनिंदा पत्तियों और कलियों का इस्तेमाल किया जाता है. इन्हें सावधानी से चुना और तोड़ा जाता है. इसका उत्पादन सीमित होने के कारण यह सामान्य चाय की तरह बड़े पैमाने पर उपलब्ध नहीं होती. इस चाय की ज्यादा कीमत के पीछे उसकी कम उपलब्धता सबसे बड़ी वजहों में से एक मानी जाती है. जब किसी खास चाय की उपलब्धता कम होती है और उसकी मांग बनी रहती है, तो उसकी कीमत सामान्य चाय से काफी ऊपर चली जाती है. यही वजह है कि मनोहारी गोल्ड टी चाय के शौकीनों के बीच एक प्रीमियम अनुभव बन चुकी है.
मनोहारी गोल्ड टी की कीमत को लेकर पहले भी खबरें सामने आती रही हैं. साल 2022 में इसकी एक खेप करीब 1.15 लाख रुपये प्रति किलो की कीमत पर नीलाम होने की बात सामने आई थी. इस तरह की नीलामी में मिलने वाली कीमत सामान्य बाजार भाव से अलग हो सकती है, क्योंकि इसमें खास खेप और खरीदारों की बोली अहम भूमिका निभाती है. यही वजह है कि जब सोशल मीडिया पर 45 हजार से 1.5 लाख रुपये किलो तक की कीमत बताई गई, तो लोगों की दिलचस्पी तुरंत बढ़ गई. एक तरफ लोगों को इतनी महंगी चाय पर यकीन करना मुश्किल लगा, वहीं दूसरी तरफ कई लोग असम की इस खास चाय के बारे में जानने लगे.
वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने डीआना के चाय अनुभव को लेकर जमकर कमेंट किए. कुछ लोगों ने मजाक में कहा कि अगर उनके पास एक लाख रुपये हों, तो वे इतनी महंगी चाय पीने के बजाय बाइक खरीदना पसंद करेंगे. वहीं कुछ यूजर्स ने चाय की खुशबू को लेकर डीआना के रिएक्शन से खुद को जोड़ लिया. एक यूजर ने कहा कि अगर चाय की खुशबू ही पसंद नहीं आई, तो इतनी महंगी चाय पीने का क्या फायदा. वहीं एक अन्य यूजर ने दावा किया कि उसने दिल्ली एयरपोर्ट पर इससे भी महंगी 'गोल्डन टी' के बारे में सुना था. हालांकि, सोशल मीडिया पर किए गए ऐसे दावों की स्वतंत्र पुष्टि जरूरी है.
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