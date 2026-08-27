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ब्रिटिश ट्रैवलर ने पी भारत की सबसे महंगी चाय, कीमत सुन रह गई हैरान; पहली चुस्की के बाद बोली 'Wow'

असम की मशहूर मनोहारी गोल्ड टी इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है. ब्रिटिश ट्रैवलर डीआना ने असम पहुंचकर इस खास चाय का स्वाद लिया. चाय की कीमत 45 हजार से लेकर 1.5 लाख रुपये किलो तक बताई गई. कीमत सुनकर डीआना भी हैरान रह गईं, लेकिन चाय सामने आने के बाद उन्होंने इसे आजमाने का फैसला किया. उनका पूरा अनुभव अब वायरल हो रहा है.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 27, 2026, 01:10 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 01:10 PM IST
ब्रिटिश ट्रैवलर ने पी भारत की सबसे महंगी चाय, कीमत सुन रह गई हैरान; पहली चुस्की के बाद बोली 'Wow'
Image Credit: भारत की सबसे महंगी चाय पीने पहुंचीं ब्रिटिश महिला! Image credit: instagram/@sociallywanderful

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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