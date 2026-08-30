/फिटनेस के लिए जिम पहुंचे डॉक्टर, वर्कआउट करते-करते अचानक जमीन पर गिरे... CCTV में कैद हुई पूरी घटना

असम के नागांव से सामने आई इस घटना ने लोगों को हैरान कर दिया है. नागांव मेडिकल कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. साहिन रहमान रोजमर्रा की तरह जिम में वर्कआउट कर रहे थे. इसी दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई. वह कुछ सेकंड तक संभलने की कोशिश करते नजर आए और फिर जमीन पर गिर पड़े. जिम में मौजूद लोगों ने तुरंत उनकी तरफ दौड़कर उन्हें संभालने की कोशिश की.
सोशल मीडिया पर सामने आए CCTV फुटेज में डॉ. रहमान जिम में एक्सरसाइज करते दिखाई दे रहे हैं. वह सामान्य तरीके से वर्कआउट कर रहे थे. अचानक उनकी बॉडी का बैलेंस बिगड़ता है. वह धीरे-धीरे नीचे की तरफ झुकते हैं और देखते ही देखते जमीन पर गिर जाते हैं. उनके गिरते ही आसपास मौजूद लोग तुरंत मदद के लिए पहुंचते हैं. वीडियो में जिम में मौजूद लोगों की हलचल भी दिखाई देती है. हालांकि, इस फुटेज से यह पता नहीं चलता कि उनकी तबीयत अचानक किस वजह से खराब हुई.
डॉ. साहिन रहमान के गिरने के बाद वहां मौजूद लोगों ने उन्हें संभाला. उन्हें मेडिकल मदद देने की कोशिश की गई और बाद में इलाज के लिए ले जाया गया. हालांकि, उनकी जान नहीं बचाई जा सकी. उनकी मौत की खबर सामने आने के बाद नागांव मेडिकल कॉलेज से जुड़े लोगों और उनके परिचितों में शोक का माहौल है. डॉ. रहमान कम्युनिटी मेडिसिन विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर काम कर रहे थे. मेडिकल कॉलेज में उनका काम पढ़ाने के साथ-साथ अकादमिक गतिविधियों से भी जुड़ा हुआ था.
Dr Sahin Rahman (47) collapsed during a routine gym workout in Assam and could not be saved. The exact cause remains unconfirmed, but the visuals are deeply disturbing
India recorded 35,715 heart attack deaths in 2023, with around 40 of the victims below 45
Gyms may not need… pic.twitter.com/oFdajPMCBh
— Nabila Jamal (@nabilajamal_) August 29, 2026
इस घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर डॉ. रहमान की अचानक तबीयत क्यों बिगड़ी. फिलहाल, उनकी मौत की मेडिकल वजह की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. सोशल मीडिया पर कुछ लोग इस घटना को अलग-अलग स्वास्थ्य कारणों से जोड़ रहे हैं, लेकिन बिना मेडिकल रिपोर्ट या आधिकारिक जानकारी के किसी नतीजे पर पहुंचना सही नहीं होगा. मौत का वास्तविक कारण जांच और मेडिकल रिपोर्ट सामने आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा.
डॉ. साहिन रहमान के जिम में गिरने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है. वीडियो देखने वाले लोग इस अचानक हुई घटना पर हैरानी जता रहे हैं. कई लोगों ने कहा कि डॉक्टर का इस तरह वर्कआउट के दौरान अचानक गिरना बेहद दुखद है. वहीं, कुछ यूजर्स ने उनके परिवार और करीबियों के प्रति संवेदना व्यक्त की. घटना का वीडियो सामने आने के बाद एक बार फिर जिम में एक्सरसाइज के दौरान होने वाली ऐसी घटनाओं को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई है.
वर्कआउट या जिम में अचानक गिरने की घटनाएं पिछले कुछ समय में कई बार खबरों में रही हैं. जून 2026 में उत्तराखंड के 38 वर्षीय SOG अधिकारी गिरीश भट्ट की जिम में वर्कआउट के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ने की खबर सामने आई थी. उन्हें अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था. इस घटना का CCTV वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. इसी दौरान मोहाली के एक जिम में 23 वर्षीय मुकेश राजपूत के एक्सरसाइज करते समय अचानक गिरने की घटना भी चर्चा में आई थी. उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी. कर्नाटक के दावणगेरे में 26 वर्षीय नेशनल लेवल बॉडीबिल्डर सुशील कुमार की वर्कआउट के बाद तबीयत बिगड़ने और मौत की खबर भी सामने आई थी.
इन घटनाओं के बाद एक्सरसाइज और जिम को लेकर लोगों के बीच कई सवाल उठते हैं. हालांकि, किसी व्यक्ति की अचानक तबीयत खराब होने की वजह हर मामले में अलग हो सकती है. एक्सरसाइज शुरू करने से पहले अपनी फिटनेस और स्वास्थ्य स्थिति को समझना जरूरी है. खासकर लंबे समय से एक्सरसाइज नहीं करने वाले लोगों को अचानक बहुत ज्यादा या भारी वर्कआउट करने से बचना चाहिए. अगर एक्सरसाइज के दौरान चक्कर, सीने में दर्द, सांस लेने में परेशानी, कमजोरी या असामान्य बेचैनी महसूस हो तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. ऐसे समय पर तुरंत वर्कआउट रोककर मेडिकल मदद लेना बेहतर होता है.
डॉ. साहिन रहमान की मौत ने उनके साथ काम करने वाले लोगों और करीबियों को झकझोर दिया है. जिस डॉक्टर का काम लोगों को स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करना था, उनकी जिम में अचानक हुई मौत की खबर बेहद दुखद है. फिलहाल, इस मामले में सबसे जरूरी बात यही है कि उनकी मौत की असली वजह को लेकर किसी तरह का अनुमान न लगाया जाए. मेडिकल रिपोर्ट और आधिकारिक जांच से ही पता चलेगा कि उस दिन आखिर उनके साथ क्या हुआ था. CCTV में कैद कुछ सेकंड की यह घटना भले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हो, लेकिन पीछे छूट गया एक परिवार और मेडिकल कम्युनिटी का एक सदस्य, जिसकी अचानक हुई मौत ने हर किसी को स्तब्ध कर दिया है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.