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फिटनेस के लिए जिम पहुंचे डॉक्टर, वर्कआउट करते-करते अचानक जमीन पर गिरे... CCTV में कैद हुई पूरी घटना

असम के नागांव में मेडिकल कॉलेज के एक डॉक्टर की जिम में एक्सरसाइज के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई. नागांव मेडिकल कॉलेज के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. साहिन रहमान वर्कआउट कर रहे थे, तभी वह अचानक जमीन पर गिर पड़े. घटना का CCTV वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है. हालांकि, उनकी मौत की सही वजह अभी साफ नहीं हो पाई है.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 30, 2026, 07:07 AM IST|Updated: Aug 30, 2026, 07:07 AM IST
फिटनेस के लिए जिम पहुंचे डॉक्टर, वर्कआउट करते-करते अचानक जमीन पर गिरे... CCTV में कैद हुई पूरी घटना
Image Credit: जिम में एक्सरसाइज करते-करते अचानक जमीन पर गिरे डॉक्टर! Image credit: X/@nabilajamal_

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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