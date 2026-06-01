कपड़े ऐसे... तो लड़की कैरेक्टरलेस? सरेराह लड़की पर भड़की आंटी, वीडियो देख खौल उठेगा खून!

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Characterless Ladki Viral Clip: सोशल मीडिया की दुनिया में आए दिन ऐसे वीडियो सामने आते रहते हैं, जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं. हाल ही में असम के तेजपुर से एक ऐसा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने इंटरनेट पर एक नई बहस छेड़ दी है. यहां कपड़ों को लेकर एक महिला ने दूसरी लड़की को बीच सड़क पर न सिर्फ टोका, बल्कि उसे 'कैरेक्टरलेस' तक कह डाला. इसके बाद लड़की ने चुप रहने की जगह उस महिला को करारा जवाब दिया, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है.
क्या है पूरा मामला?
यह पूरा मामला असम के तेजपुर शहर का है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो के अनुसार, एक युवा लड़की अपनी स्कूटी से कॉलेज के प्रैक्टिकल का सामान खरीदने बाहर निकली थी. इसी दौरान राह चलती एक बुजुर्ग महिला ने उसके कपड़ों को देखकर भद्दी टिप्पणी कर दी. लड़की का आरोप है कि महिला ने उसे पीछे से 'कैरेक्टरलेस' कहा.
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वीडियो में लड़की ने क्या कहा?
इंस्टाग्राम पर अनुष्का शर्मा नाम की यूजर द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो में लड़की काफी गुस्से और दुख में नजर आ रही है. वह वीडियो में कहती है, "गाइस, मैं अपना प्रैक्टिकल का सामान खरीदने के लिए बाहर आई थी. मैं स्कूटी पर थी. पीछे से एक आंटी बोलती हैं कि कितनी कैरेक्टरलेस लड़की है, कैसे कपड़े पहने हैं, समाज में ऐसी लड़कियों को नहीं रहना चाहिए."
बीच सड़क पर हुआ सामना
लड़की सिर्फ रोकर या चुप रहकर घर नहीं लौटी. उसने तुरंत अपनी स्कूटी रोकी और मोरल पुलिसिंग करने वाली उस महिला का सामना किया. वीडियो के ऊपर एक टेक्स्ट भी लिखा है, जिसमें लड़की ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए लिखा कि उसे उम्मीद नहीं थी कि तेजपुर में भी ऐसे घटिया सोच के लोग रहते हैं. वीडियो में साफ दिख रहा है कि लड़की उस महिला से पूछ रही है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा.
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सोशल मीडिया पर जनता की प्रतिक्रिया
इस वीडियो के सामने आने के बाद इंटरनेट यूजर्स दो गुटों में बंट गए हैं. ज्यादातर लोग लड़की के समर्थन में उतर आए हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "हमारे समाज को कपड़ों से दिक्कत नहीं है, बल्कि वासना, लालच, गुस्सा और जलन से दिक्कत है." वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, "आवाज उठाने के लिए मुझे आप पर गर्व है, शाबाश लड़की."
दूसरी तरफ, कुछ यूजर्स का मानना है कि इस मामले को अलग नजरिए से भी देखा जाना चाहिए. एक यूजर ने लिखा कि दो पीढ़ियों के विचारों में अंतर होना स्वाभाविक है. भले ही आंटी की बात चुभने वाली थी, लेकिन कभी-कभी बहस करने के बजाय ऐसी बातों को नजरअंदाज करना ज्यादा समझदारी भरा होता है.
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