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अटल टनल से निकली और हो गया दर्दनाक हादसा, पुल से गिरकर सरियों में घुस गई तेज रफ्तार कार

अगर आप हिमाचल प्रदेश में घूमने का प्लान बना रहे है, तो आपको अब थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है. क्योंकि आज हिमाचल प्रदेश की अटल टनल से बाहर निकलने के बाद एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई थी. सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों में आप देख सकते है कि यह हादसा कितना खतरनाक था. यह हादसा अटल टनल से बाहर निकलते हुए हुआ था.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 02, 2026, 10:13 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 10:53 AM IST
अटल टनल से निकली और हो गया दर्दनाक हादसा, पुल से गिरकर सरियों में घुस गई तेज रफ्तार कार
Image Credit: Image credit: FB/Gourav DhamaSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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