/अटल टनल से निकली और हो गया दर्दनाक हादसा, पुल से गिरकर सरियों में घुस गई तेज रफ्तार कार

अगर आप हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियों में घूमने का प्लान बना रहे हैं और अटल टनल से गुजरने वाले हैं, तो सफर के दौरान थोड़ी सावधानी जरूर बरतें. क्योंकि अटल टनल से बाहर निकलने के बाद एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जिसने एक बार फिर पहाड़ी रास्तों पर ड्राइविंग को लेकर सतर्क रहने की जरूरत को दिखाया है. सोशल मीडिया पर वायरल हुई हादसे की तस्वीरों में देखा जा सकता है कि दुर्घटना कितनी भयानक रही होगी.
पर्यटकों के अटल टनल पार करने के बाद उनकी कार एक निर्माणाधीन पुल पर जा गिरी. हादसे के बाद सामने आई तस्वीरों में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त नजर आ रही है. गाड़ी के अंदर तक लोहे की सरिया घुस गई थी, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि टक्कर कितनी तेज रही होगी. इस हादसे में राजस्थान के सीकर जिले के रहने वाले 34 वर्षीय कैलाश की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य पर्यटक घायल हो गए थे. बताया जा रहा है कि सभी लोग हिमाचल घूमने आए थे और मनाली से लाहौल की तरफ जा रहे थे.
अटल टनल हिमाचल प्रदेश के सबसे लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन में शामिल है. बड़ी संख्या में पर्यटक यहां से गुजरते हैं और टनल के दूसरी तरफ लाहौल स्पीति की खूबसूरत वादियों का आनंद लेने पहुंचते हैं. लेकिन टनल से बाहर निकलने के बाद पहाड़ी रास्तों पर ड्राइविंग करते समय सावधानी रखना बेहद जरूरी है. जानकारी के अनुसार, हादसा अटल टनल से बाहर निकलने के बाद सिस्सू की तरफ जाने वाले रास्ते पर हुआ है. टनल से बाहर आते ही यहां एक तेज घुमावदार मोड़ आता है. पहाड़ी रास्ता होने की वजह से थोड़ी सी लापरवाही भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है.
पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि पर्यटकों की कार तेज रफ्तार में थी. मोड़ पर पहुंचने के बाद ड्राइवर वाहन पर नियंत्रण नहीं रख पाया और कार सीधे निर्माणाधीन सीमेंट स्ट्रक्चर पर जा गिरी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि पुल में लगी लोहे की सरिया कार के अंदर तक घुस गई. हादसे की तस्वीरें देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कार को कितना नुकसान पहुंचा था. गाड़ी का अगला हिस्सा पूरी तरह टूट गया था और अंदर बैठे लोगों को निकालने में भी काफी परेशानी हुई.
बताया जा रहा है कि हादसे का शिकार हुए सभी लोग मनाली से लाहौल की तरफ जा रहे थे. यह सभी हिमाचल घूमने के लिए आए थे. मृतक कैलाश राजस्थान के सीकर जिले के मंडोटा गांव के रहने वाले थे. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस, फायर डिपार्टमेंट और स्थानीय प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गई थीं. रेस्क्यू टीमों ने काफी मेहनत के बाद घायलों को कार से बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया. वहीं मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया.
अटल टनल बनने के बाद मनाली और लाहौल के बीच सफर काफी आसान हो गया है. यही वजह है कि हर साल हजारों पर्यटक इस रास्ते से सफर करते हैं. लेकिन पहाड़ी इलाकों में सड़क की स्थिति, मौसम और घुमावदार रास्तों को देखते हुए ड्राइविंग में अतिरिक्त सावधानी जरूरी है. टनल से बाहर निकलते समय अचानक रोशनी बदलने की वजह से कुछ समय के लिए आंखों को परेशानी हो सकती है. ऐसे में वाहन की रफ्तार नियंत्रित रखना चाहिए. खासकर मोड़ वाले इलाकों में तेज स्पीड और ओवरटेक करने से बचना चाहिए.
अगर आप अटल टनल और लाहौल स्पीति घूमने जा रहे हैं, तो कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें. पहाड़ी रास्तों पर हमेशा धीमी और नियंत्रित गति से वाहन चलाएं. सड़क किनारे लगे संकेतों को नजरअंदाज न करें और मौसम खराब होने पर अतिरिक्त सावधानी बरतें. यह हादसा एक बार फिर याद दिलाता है कि खूबसूरत पहाड़ी जगहों का सफर तभी यादगार बनता है, जब सुरक्षा को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाए. थोड़ी सी सावधानी न सिर्फ आपकी यात्रा को सुरक्षित बनाती है, बल्कि आपके परिवार और साथियों की जिंदगी भी बचा सकती है.