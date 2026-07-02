/अटल टनल से निकली और हो गया दर्दनाक हादसा, पुल से गिरकर सरियों में घुस गई तेज रफ्तार कार

अटल टनल हिमाचल प्रदेश के सबसे लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन में शामिल है. बड़ी संख्या में पर्यटक यहां से गुजरते हैं और टनल के दूसरी तरफ लाहौल स्पीति की खूबसूरत वादियों का आनंद लेने पहुंचते हैं. लेकिन टनल से बाहर निकलने के बाद पहाड़ी रास्तों पर ड्राइविंग करते समय सावधानी रखना बेहद जरूरी है. जानकारी के अनुसार, हादसा अटल टनल से बाहर निकलने के बाद सिस्सू की तरफ जाने वाले रास्ते पर हुआ है. टनल से बाहर आते ही यहां एक तेज घुमावदार मोड़ आता है. पहाड़ी रास्ता होने की वजह से थोड़ी सी लापरवाही भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है.