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45 मिनट में चट कर गया 5 प्लेट मटन बिरयानी! जानिए कौन हैं वो 'बिरयानी मैन', जिसे जिंदगी भर मुफ्त में व्यंजन खाने का मिला इनाम

Most Biryani Eating Record News: बिरयानी खाना बहुत सारे लोगों को पसंद होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक आदमी इसके लिए हर हद पार कर गया. वह 45 मिनट में 5 प्लेट मटन बिरयानी चट कर गया. इसके बदले में उसे जिंदगी भर मुफ्त में बिरयानी खाने का इनाम दिया गया है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 02, 2026, 05:30 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 05:30 AM IST
45 मिनट में चट कर गया 5 प्लेट मटन बिरयानी! जानिए कौन हैं वो 'बिरयानी मैन', जिसे जिंदगी भर मुफ्त में व्यंजन खाने का मिला इनाम

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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