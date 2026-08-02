45 मिनट में चट कर गया 5 प्लेट मटन बिरयानी! जानिए कौन हैं वो 'बिरयानी मैन', जिसे जिंदगी भर मुफ्त में व्यंजन खाने का मिला इनाम

Interesting News About Biryani-Eating Records: मटर-पुलाव यानी बिरयानी खाना आजकल बहुत लोगों को पसंद होता है. कई लोग तो इसके लिए क्रेजी तक होते हैं. कोलकाता में भी बिरयानी के शौकीनों की संख्या लाखों में है. शहर में बिरयानी के प्रति इसी जुनून का जश्न मनाने के लिए हाल में खाने की एक प्रतियोगिता आयोजित की गई. इस प्रतियोगिता में इनाम जीतने के लिए एक युवक ने महज 45 मिनट में बिरयानी की 5 प्लेट मटन बिरयानी खा डाली. उसके इस कारनामे को देखकर वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए. उस युवक को 'द बिरयानी मैन 2026' का खिताब प्रदान किया गया.
द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार, इस प्रतियोगिता का आयोजन शहर के प्रसिद्ध 'शिराज़ गोल्डन रेस्तरां' ने अपनी स्थापना की 85वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किया था. प्रतियोगिता में प्रतिभागियों की भूख की कड़ी परीक्षा ली गई.
इस प्रतियोगिता के लिए 1 जुलाई से 21 जुलाई तक राष्ट्रव्यापी रजिस्ट्रेशन अभियान चलाया गया था. इसके बाद लकी ड्रा के जरिए 25 फाइनलिस्ट चुने गए. उन सभी को खिताबी मुकाबले में हिस्सा लेने का मौका दिया गया.
प्रतियोगिता की शर्त के अनुसार, स्कोरिंग में पात्र होने के लिए प्रतिभागियों को 45 मिनट में कम से कम दो प्लेट बिरयानी खत्म करनी थी. लेकिन एक प्रतिभागी प्रमित कुमार दास ने 45 मिनट में मटन बिरयानी की 5 प्लेटें खत्म करके सबको हैरान कर दिया.
इसके बाद प्रमित को विजेता घोषित कर 'लाइफटाइम फ्री बिरयानी कार्ड' प्रदान किया गया. उसे बताया गया कि इस कार्ड को लेकर वह रेस्तरां के किसी भी आउटलेट पर जिंदगी भर हफ्ते में एक बार मटन बिरयानी की एक प्लेट फ्री में खा सकता है.
वहीं बाकी 24 फाइनलिस्टों को 3 साल का 'शिराज़ लॉयल्टी कार्ड' प्रदान किया गया. उन्हें बताया गया कि उक्त कार्ड को दिखाने पर उन्हें रेस्तरां के सभी आउटलेट्स पर डाइनिंग डिस्काउंट मिलेगा. बताते चलें कि तेजी से भोजन खाना दुनिया में काफी लोगों का शगल होता है.
हाल में ब्रिटेन के नाथन डेविस ने एक मिनट में सबसे ज़्यादा फ़िश फिंगर्स खाकर गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवाया था. उसने महज 60 सेकंड में कुल 15 फ़िश फिंगर्स खाकर यह विश्व रिकॉर्ड बनाया था.