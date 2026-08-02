45 मिनट में चट कर गया 5 प्लेट मटन बिरयानी! जानिए कौन हैं वो 'बिरयानी मैन', जिसे जिंदगी भर मुफ्त में व्यंजन खाने का मिला इनाम

Interesting News About Biryani-Eating Records: मटर-पुलाव यानी बिरयानी खाना आजकल बहुत लोगों को पसंद होता है. कई लोग तो इसके लिए क्रेजी तक होते हैं. कोलकाता में भी बिरयानी के शौकीनों की संख्या लाखों में है. शहर में बिरयानी के प्रति इसी जुनून का जश्न मनाने के लिए हाल में खाने की एक प्रतियोगिता आयोजित की गई. इस प्रतियोगिता में इनाम जीतने के लिए एक युवक ने महज 45 मिनट में बिरयानी की 5 प्लेट मटन बिरयानी खा डाली. उसके इस कारनामे को देखकर वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए. उस युवक को 'द बिरयानी मैन 2026' का खिताब प्रदान किया गया.