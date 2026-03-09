अतिथि देवो भव: ... दुबई में फंसे भारतीयों के लिए इस भारतीय ने खोले अपने घर के दरवाजे, आनंद महिंद्रा बोले- सैल्यूट है आपको!

Advertisement
उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने दुबई में फंसे भारतीयों की मदद करने वाले धीरज जैन की सराहना की. उन्होंने कहा कि ‘अतिथि देवो भव’ की भावना हमें हर जगह साथ रखनी चाहिए और कभी-कभी एक इंसान का छोटा कदम भी मानवता पर भरोसा लौटा देता है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Mar 09, 2026, 10:57 AM IST
दुनिया के कई हिस्सों में इस समय हालात तेजी से बदल रहे हैं. मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और ईरान, इजरायल व अमेरिका के बीच बढ़ते टकराव का असर अब आम लोगों की जिंदगी पर भी पड़ने लगा है. इसी वजह से क्षेत्रीय एयरस्पेस में कई बार उड़ानों का शेड्यूल बिगड़ रहा है और कई फ्लाइट्स रद्द या लेट हो रही हैं. ऐसे हालात में दुबई पहुंचे कई भारतीय यात्री अचानक फंस गए. होटल में जगह मिलना मुश्किल हो गया और कई लोग परेशान हो गए. तभी यूएई में रहने वाले भारतीय कारोबारी धीरज जैन मदद के लिए आगे आए. उन्होंने अपने अजमान स्थित फार्महाउस के दरवाजे फंसे हुए भारतीय परिवारों के लिए खोल दिए. इस पहल ने ‘अतिथि देवो भव’ की भारतीय परंपरा को एक बार फिर जीवंत कर दिया.

एयरस्पेस संकट से प्रभावित हुई उड़ानें

पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष का असर अब हवाई यात्रा पर भी साफ दिखने लगा है. क्षेत्रीय एयरस्पेस में लगातार हो रही बाधाओं के कारण कई फ्लाइट्स का शेड्यूल प्रभावित हुआ है. इसी वजह से दुबई में बड़ी संख्या में यात्री फंस गए और उन्हें रहने के लिए जगह नहीं मिल पा रही थी. ऐसे में अजमान में स्थित एक निजी फार्म अचानक करीब 200 यात्रियों के लिए अस्थायी आश्रय बन गया. यह पहल यूएई में रहने वाले भारतीय कारोबारी धीरज जैन ने की. उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने फार्महाउस को फंसे हुए यात्रियों के लिए खोल दिया और उन्हें सुरक्षित ठहरने की जगह दी.

मुंबई की महिला ने सुनाई आपबीती

इस फार्महाउस में शरण लेने वालों में मुंबई की रहने वाली ममता जैन भी शामिल हैं. वह 25 फरवरी को दुबई पहुंची थीं और उनकी वापसी की फ्लाइट 1 मार्च को तय थी. लेकिन फ्लाइट रद्द होने के बाद उन्हें ठहरने के लिए सस्ती जगह नहीं मिल पा रही थी. ममता जैन ने बताया कि होटल या तो पूरी तरह भरे हुए थे या फिर बेहद महंगे थे. ऐसे में उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए. बाद में जब उन्हें अजमान में बने इस फार्महाउस के बारे में पता चला, तो उन्होंने वहां जाने का फैसला किया. अब उनकी फ्लाइट 9 मार्च के लिए दोबारा तय की गई है.

 

आनंद महिंद्रा ने की दरियादिली की तारीफ

उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने धीरज जैन के इस कदम की सोशल मीडिया पर खुलकर सराहना की. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि दुबई में फ्लाइट रद्द होने के कारण कई भारतीय परिवार फंस गए थे, ऐसे समय में धीरज जैन ने अपने फार्महाउस के दरवाजे खोलकर उन्हें ठहरने की जगह दी. महिंद्रा ने कहा कि यह घटना हमें याद दिलाती है कि भारतीय संस्कृति का मूल भाव ‘अतिथि देवो भव’ हमें जहां भी जाएं, अपने साथ लेकर चलना चाहिए. उन्होंने यह भी लिखा कि कभी-कभी सिर्फ एक व्यक्ति का दरवाजा खोल देना ही लोगों के बीच भरोसा और इंसानियत को फिर से जिंदा कर देता है. अंत में उन्होंने धीरज जैन को सलाम करते हुए उनकी इस पहल को बताया.

