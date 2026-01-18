हंसी रोक कर दिखाओ... आंटी ने शैम्पू से धो डाले चूहे, वीडियो देखकर चकरा जाएंगे आप

Viral Video: इंटरनेट पर पालतू जानवरों के मजेदार वीडियो वायरल होते रहते हैं. कुछ वीडियो में जानवर खुद ही चोट खा जाते हैं तो कभी ऐसी हरकतें करने लगते हैं जिन्हें देखकर हंसी नहीं रुकती है. लेकिन ऐसा नहीं है कि पालतू जानवर ही मजेदार हरकतें करते हैं, कई बार इंसान भी जानवरों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वो कोई वस्तु हो. जी हां, जिन आंटी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उन्होंने अपने चूहों को साफ करने के लिए शैम्पू से नहलाया. अब ये मजेदार वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया. चलिए वीडियो देखते हैं.

कैसे नहलाती है ये महिला?

इंटरनेट पर फनी वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन इन दिनों जो वीडियो वायरल हो रहा है उसे देखने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे. वीडियो में दिखता है कि एक आंटी अपने पालतू चूहों को नहला रही हैं. जैसे कोई मां अपने बच्चे को नहलाती है ठीक वैसे ही ये महिला भी पहले चूहों को पानी से धोती है और फिर शैम्पू लगाकर रगड़ना शुरू कर देती है. वीडियो इतना फनी है कि हंसते हंसते आपका पेट दर्द करने लगेगा.

चूहों के साथ ये क्या कर दिया?

वीडियो में दिखता है कि एक महिला छत पर बैठी है और उसके सामने एक पानी से भरी बाल्टी रखी है. इसके बाद जब नजर महिला के हाथों पर जाती है तो दिमाग घूम जाता है. महिला के हाथ में एक बड़ा सा चूहा है और महिला उसको बच्चे की तरह नहलाती है. पहले वो चूहे के ऊपर मग से पानी डालती है और हाथों से रगड़कर उसे साफ करती है. इस दौरान चूहा भी उसके हाथों से निकलकर भागने की कोशिश करते हैं. इस दौरान महिला बार बार चूहे को पकड़ती है.

शैम्पू से धो दिया?

हैरानी तो तब होती है जब महिला एक सीसी से शैम्पू जैसा कुछ पदार्थ लेती है और चूहे पर लगा देती है. इसके बाद चूहे के शरीर पर झाग बन जाते हैं और फिर महिला चूहे को रगड़ने लगती है. वीडियो देखकर लग रहा है जैसे महिला ने आज ठान लिया है कि चूहों को चमका कर ही मानेगी. चलिए वीडियो देखते हैं. इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @durga_0954 नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 3 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.

