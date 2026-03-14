'भगवान जी' के लिए आंटी ने गुल्लक में जोड़े इतने पैसे, जब तोड़ी तो नजारा देख दंग रह गए लोग

Viral Video: इंटरनेट पर हजारों वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो सीधा दिल तक पहुंचते हैं. ऐसे वीडियो देखते ही लाइक और शेयर करने का मन करता है. इस तरह ये वीडियो और भी वायरल हो जाते हैं. इन दिनों भगवान जी के प्रति ऐसी प्रेम कहानी वायरल हो रही है. जिसे देख आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे.

इंटरनेट पर एक वीडियो छाया हुआ है. वीडियो में देखा जा सकता है कि आंटी जमीन पर बैठी हैं और उनके पास एक गुल्लक रखी है. वीडियो बना रहा बेटा मां के पास आता है और कहता है, 'देखो... मेरी मम्मी ने गुल्लक में भगवान जी के लिए पैसे जमा कर रखे थे पूजा करवाने के लिए. इसका वजन करीब 5 किलो हो गया है और अब हम गुल्लक तोड़कर देखते हैं इसमें कितना पैसा है?' इसमें बाद आंटी ने गुल्लक तोड़कर दिखाई.

क्या था गुल्लक के अंदर?

जब बेटा मां से गुल्लक तोड़ने के लिए कहता है तो मां एक धारदार हथियार से गुल्लक को तोड़ने लगी. ये प्लास्टिक की गुल्लक थी, जो सिक्कों से खचाखच भरी हुई थी. ऐसे में उसे तोड़ना भी आसान नहीं था, लेकिन जब आंटी ने गुल्लक में छेद कर सिक्के निकाले तो लोग देखते ही रह गए. दरअसल, गुल्लक में अधिकांश सिक्के 10 रुपये के ही थे. हालांकि, कुछ सिक्के 5 रुपये के भी दिखाई दिए. जैसे ही गुल्लक खाली हुई तो सिक्कों का ढेर लग गया. मां का श्रद्धाभाव देख लोग भावुक हो रहे हैं, वहीं इतना सारे सिक्के देख यूजर्स मजेदार कमेंट भी कर रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: बाइक पर बैठे बच्चे गिरा देते हैं रास्ते में चप्पल? आप भी ट्राई कर सकते हैं ये आइडिया

गुल्लक के पैसे देख क्या बोले यूजर्स?

जैसे ही गुल्लक से 10 रुपये के सिक्कों का ढेर निकला तो यूजर्स ने मजेदार कमेंट करने शुरू कर दिए. एक यूजर ने लिखा, 'इसी लिए मार्केट से सिक्के गायब होते जा रहे हैं.' एक यूजर ने मजे लेते हुए लिखा, 'तभी तो सोचूं 10 के सिक्के कहां जा रहे हैं.' वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, 'भाई ये सारे सिक्के मुझे दे दो. मैं आपको नोट दे दूंगा.'

किसने पोस्ट किया वीडियो?

वायरल हो रहा वीडियो इंस्टाग्राम पर @itz_bengoli_babu नाम के हैंडल से पोस्ट किया. खबर लिखे जाने तक ये वीडियो 4 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. इतना ही नहीं 8 हजार से ज्यादा यूजर्स ने वीडियो को लाइक भी किया है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.