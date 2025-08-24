Dance Video: किसने कहा सिर्फ पतले लोग ही मटका सकते हैं कमर? Aunty Ji के डांस ने मचा दिया कहर, वाह-वाह! कहते नहीं थक रहे यूजर्स
Advertisement
trendingNow12894611
Hindi Newsजरा हटके

Dance Video: किसने कहा सिर्फ पतले लोग ही मटका सकते हैं कमर? Aunty Ji के डांस ने मचा दिया कहर, वाह-वाह! कहते नहीं थक रहे यूजर्स

Dance Video: डांस एक ऐसा हुनर है जिसके लिए बॉडी साइज मैटर नहीं करता है. अगर आपको नाचना आता है और पसंद भी है तो आपको डांस करने से कोई नहीं रोक सकता है और एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने बात को सच होते दिखाया है.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Aug 24, 2025, 01:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Dance Video: किसने कहा सिर्फ पतले लोग ही मटका सकते हैं कमर? Aunty Ji के डांस ने मचा दिया कहर, वाह-वाह! कहते नहीं थक रहे यूजर्स

Dance Video: सोशल मीडिया पर तरह-तरह का वीडियो देखने को मिलता है जिनमें से कुछ वीडियो ऐसा होता है जिसे देखने के बाद आप तारीफ करते नहीं थकते हैं. जरूरी नहीं कि हर वीडियो हंसाने के लिए ही हो, कुछ ऐसा भी होता है जिसे देखकर आप कला या हुनर की तारीफ कर सकते हैं. सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है और इसमें एक महिला को डांस करते देखा जा रहा है. अपने डांस से इस तरह की परफॉर्मेंस देती हुई महिला नजर आई कि हर किसी ने उनकी सिर्फ तारीफ ही करनी चाही.

साइज नहीं करता मैटर

अक्सर लोग कहते हैं कि अगर आप पतले-दुबले हैं तो हर काम में परफेक्ट होते हैं. खासतौर पर जब बात डांस की आती है तो अक्सर शरीर का साइज और वजन सामने आ जाता है लेकिन सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसने इस बात को झूठ साबित कर दिया है. दरअसल, वीडियो में डांस कर रही आंटी जी बहुत खूबसूरती के साथ डांस स्टेप्स करती नजर आ रही हैं और उनकी तारीफ करते कोई भी यूजर थक नहीं रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

आंटी का डांस वीडियो वायरल

वायरल डांस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @jyoti_from_jaipur ने साझा किया है. इस वीडियो में देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में ‘थोड़ी फुरसत है मेरी जा’ गाना चल रहा है और महिला इस गाने पर डांस करती नजर आ रही है. डांस करते समय आंटी इस तरह से कमर मटकाती हैं कि आप खुद हैरान रह जाएंगे.

यूजर्स क्या बोले?

वायरल वीडियो पर यूजर्स ने कई कमेंट किए जिनमें ज्यादा कमेंट्स सिर्फ तारीफ से भरे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा ‘लोग बोलते है मोटे लोग डांस नहीं कर पाते, आपने ये बात गलत साबित कर दिया.’ दूसरे यूजर ने लिखा- ‘आपने तो कमाल कर दिया’ तीसरे यूजर ने कमेंट किया- ‘साइज मायने नहीं रखता इंसान दिल से करे तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता.’ इस तरह से कई कमेंट देखने को मिल रहे हैं.

ये भी पढ़ें- Cobra की जान के दुश्मन हैं यहां के लोग, पीते हैं खून और बनाते हैं सांप के पकौड़े; वीडियो देखकर कहेंगे- कुछ तो छोड़ दो भाई!

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

videoDance Video

Trending news

कभी पॉकेट में थे 7000 रुपये, फिर शुरू किया बिजनेस;खड़ा किया 67,550,000,000 का एंपायर
chandrababu naidu
कभी पॉकेट में थे 7000 रुपये, फिर शुरू किया बिजनेस;खड़ा किया 67,550,000,000 का एंपायर
भारी बारिश से बेहाल जम्मू-कश्मीर! तावी नदी उफान पर, IMD ने जारी किया हाई अलर्ट
Jammu Kashmir Weather Update
भारी बारिश से बेहाल जम्मू-कश्मीर! तावी नदी उफान पर, IMD ने जारी किया हाई अलर्ट
आसमान में भारत का नया 'कवच'..DRDO ने किया ऐसा मिसाइल टेस्ट, दुश्मनों में डर का माहौल
drdo missile test
आसमान में भारत का नया 'कवच'..DRDO ने किया ऐसा मिसाइल टेस्ट, दुश्मनों में डर का माहौल
गोवा में ED की बड़ी कार्रवाई: इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट का पर्दाफाश, जानें पूरा मामल
ED
गोवा में ED की बड़ी कार्रवाई: इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट का पर्दाफाश, जानें पूरा मामल
रेप, हत्या, कब्र... फर्जी निकली सारी कहानी, कर्नाटक के धर्मस्थल केस में नया मोड़
Dharmasthala Mass Burial Case
रेप, हत्या, कब्र... फर्जी निकली सारी कहानी, कर्नाटक के धर्मस्थल केस में नया मोड़
सिर्फ पुतिन ही नहीं, जेलेंस्की भी आ रहे हैं भारत; आखिर पीएम मोदी का एजेंडा क्या है
PM Narendra Modi
सिर्फ पुतिन ही नहीं, जेलेंस्की भी आ रहे हैं भारत; आखिर पीएम मोदी का एजेंडा क्या है
इस अंग्रेज ने आज के दिन ही रखी 'कोलकाता' शहर की नींव, जानें इसका 350 साल पुराना...
Aaj ka itihas
इस अंग्रेज ने आज के दिन ही रखी 'कोलकाता' शहर की नींव, जानें इसका 350 साल पुराना...
PM-CM को हटाने वाले विधेयक पर विपक्ष में मतभेद, TMC के बाद सपा ने भी रास्ता किया अलग
TMC
PM-CM को हटाने वाले विधेयक पर विपक्ष में मतभेद, TMC के बाद सपा ने भी रास्ता किया अलग
बेडशीट, कपड़े खासकर इनरवियर्स कब धुलना चाहिए? सफाई को लेकर जागरूक करने वाला विश्लेषण
DNA
बेडशीट, कपड़े खासकर इनरवियर्स कब धुलना चाहिए? सफाई को लेकर जागरूक करने वाला विश्लेषण
मस्क के दुश्मन को भारत क्यों भेज रहे ट्रंप? दिल्ली में बैठकर SA संभालने की तैयारी!
DNA
मस्क के दुश्मन को भारत क्यों भेज रहे ट्रंप? दिल्ली में बैठकर SA संभालने की तैयारी!
;