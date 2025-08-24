Dance Video: किसने कहा सिर्फ पतले लोग ही मटका सकते हैं कमर? Aunty Ji के डांस ने मचा दिया कहर, वाह-वाह! कहते नहीं थक रहे यूजर्स

Dance Video: सोशल मीडिया पर तरह-तरह का वीडियो देखने को मिलता है जिनमें से कुछ वीडियो ऐसा होता है जिसे देखने के बाद आप तारीफ करते नहीं थकते हैं. जरूरी नहीं कि हर वीडियो हंसाने के लिए ही हो, कुछ ऐसा भी होता है जिसे देखकर आप कला या हुनर की तारीफ कर सकते हैं. सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है और इसमें एक महिला को डांस करते देखा जा रहा है. अपने डांस से इस तरह की परफॉर्मेंस देती हुई महिला नजर आई कि हर किसी ने उनकी सिर्फ तारीफ ही करनी चाही.

साइज नहीं करता मैटर

अक्सर लोग कहते हैं कि अगर आप पतले-दुबले हैं तो हर काम में परफेक्ट होते हैं. खासतौर पर जब बात डांस की आती है तो अक्सर शरीर का साइज और वजन सामने आ जाता है लेकिन सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसने इस बात को झूठ साबित कर दिया है. दरअसल, वीडियो में डांस कर रही आंटी जी बहुत खूबसूरती के साथ डांस स्टेप्स करती नजर आ रही हैं और उनकी तारीफ करते कोई भी यूजर थक नहीं रहा है.

आंटी का डांस वीडियो वायरल

वायरल डांस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @jyoti_from_jaipur ने साझा किया है. इस वीडियो में देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में ‘थोड़ी फुरसत है मेरी जा’ गाना चल रहा है और महिला इस गाने पर डांस करती नजर आ रही है. डांस करते समय आंटी इस तरह से कमर मटकाती हैं कि आप खुद हैरान रह जाएंगे.

यूजर्स क्या बोले?

वायरल वीडियो पर यूजर्स ने कई कमेंट किए जिनमें ज्यादा कमेंट्स सिर्फ तारीफ से भरे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा ‘लोग बोलते है मोटे लोग डांस नहीं कर पाते, आपने ये बात गलत साबित कर दिया.’ दूसरे यूजर ने लिखा- ‘आपने तो कमाल कर दिया’ तीसरे यूजर ने कमेंट किया- ‘साइज मायने नहीं रखता इंसान दिल से करे तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता.’ इस तरह से कई कमेंट देखने को मिल रहे हैं.

