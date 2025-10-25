वो मुगल राजा जिसके पास थी करोड़ों की संपत्ति, पर टोपी सिलकर चलाता था अपना खर्च, क्या आप जानते हैं नाम?

मुगल साम्राज्य की नींव 1526 में बाबर ने रखी थी और यह लगभग 1857 तक चला. इस दौरान हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे कई शासक हुए. हर शासक के शासनकाल की अपनी खास पहचान रही. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस विशाल साम्राज्य का एक बादशाह, जो करोड़ों का खजाना संभाले हुए था, अपने निजी खर्च के लिए खुद टोपी सिलता था? हां, यह बात सुनने में अचरज भरी लगती है, लेकिन इतिहास में औरंगजेब की यह साधारण जीवनशैली दर्ज है.

औरंगजेब का साधारण निजी जीवन

1658 में अपने भाइयों को हराकर सिंहासन संभालने के बाद औरंगजेब ने शासन में कई कठोर नीतियां लागू कीं. उन्होंने शाही दरबार में संगीत और भव्य उत्सवों पर रोक लगाई, हिंदुओं पर जजिया कर लगाया और कई मंदिरों को तोड़ा. उनका शासन विस्तारवादी युद्धों और सख्त निर्णयों के लिए जाना गया. लेकिन निजी जीवन में औरंगजेब बिल्कुल साधारण थे. वे विलासिता और शाही भव्यता से दूर रहते थे और अपने व्यक्तिगत खर्च के लिए खुद मेहनत करने की आदत रखते थे.

टोपी सिलने की वजह

इतिहासकारों के अनुसार, औरंगजेब खुद नमाज की टोपी (तकियाह) सिलते थे और कुरान के पन्ने हाथ से लिखते थे. अपनी बनाई हुई टोपी और लिखे पन्नों को बेचकर वे अपने खर्च पूरे करते थे. शाही खजाने का इस्तेमाल करने से वे बचते थे. उनका मानना था कि साधारण और धर्मनिष्ठ जीवन जीना जरूरी है. इसी वजह से शासनकाल में उन्होंने कठोर नीतियां अपनाईं, लेकिन निजी जीवन में अनुशासन और सादगी का पालन किया.

इतिहासकारों की व्याख्या

कुछ इतिहासकार मानते हैं कि औरंगजेब का टोपी बनाना इस्लामी शिक्षाओं के अनुरूप सादा जीवन जीने की परंपरा का हिस्सा था. वहीं कुछ का कहना है कि वे खुद को धर्मनिष्ठ और विनम्र शासक के रूप में प्रस्तुत करना चाहते थे. इस दृष्टिकोण से औरंगजेब का व्यक्तित्व दोहरी छवि वाला दिखता है—शासन और सत्ता में सख्त, लेकिन निजी जीवन में बेहद साधारण और अनुशासित.