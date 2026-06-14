Australia Supermarket Prices Viral Video: खाने पीने की चीजों की कीमतें हर देश में अलग होती हैं. भारत में आमतौर पर ड्राई फ्रूट्स जैसे काजू, बादाम और किशमिश महंगे माने जाते हैं और इन्हें ज्यादा पैसे वाले लोग खरीदते हैं. वहीं हरी सब्जियां आम लोगों की रोजमर्रा की जरूरत का हिस्सा होती हैं. लेकिन ऑस्ट्रेलिया में इसका उल्टा नजारा देखने को मिलता है.
यहां कई हरी सब्जियों की कीमत इतनी ज्यादा है कि लोग उन्हें खरीदने से पहले कई बार सोचते हैं. खासकर हरी मिर्च, धनिया, पालक और ब्रोकोली जैसी सब्जियां काफी महंगी मिलती हैं. दूसरी तरफ काजू और किशमिश जैसे ड्राई फ्रूट्स कई बार इनके मुकाबले सस्ते नजर आते हैं.
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक भारतीय महिला ऑस्ट्रेलिया के एक सुपरमार्केट में सब्जियों और ड्राई फ्रूट्स की कीमतों की तुलना करती नजर आ रही है. वीडियो में वह हरी मिर्च, शिमला मिर्च और दूसरी हरी सब्जियों के दाम दिखाती है. महिला बताती है कि ऑस्ट्रेलिया में 250 ग्राम हरी मिर्च की कीमत करीब 6 से 8 ऑस्ट्रेलियन डॉलर तक पहुंच जाती है. भारतीय रुपये में यह कीमत लगभग 330 से 440 रुपये के आसपास बैठती है. वहीं कुछ ड्राई फ्रूट्स इससे कम कीमत में मिल जाते हैं. वीडियो में महिला हैरानी जताते हुए कहती है कि भारत में जिस चीज को अमीरों का खाना माना जाता है, वह यहां आम लोगों के लिए ज्यादा आसानी से उपलब्ध हो जाता है. जबकि रोज खाने वाली सब्जियां कई लोगों के बजट पर भारी पड़ जाती हैं.
दरअसल, ऑस्ट्रेलिया में सब्जियों की कीमत ज्यादा होने के पीछे कई कारण बताए जाते हैं. इसमें सबसे पहला है कि देश का बड़ा हिस्सा सूखा और रेगिस्तानी इलाका है, जहां खेती करना आसान नहीं है. ऐसे में कई सब्जियों की सप्लाई सीमित रहती है. इसके अलावा वहां मजदूरी की लागत भी काफी ज्यादा है. खेती से लेकर पैकिंग और डिलीवरी तक हर काम में खर्च बढ़ जाता है. इसका असर सीधे बाजार की कीमतों पर दिखाई देता है. कई बार मौसम की मार भी सब्जियों की कीमत बढ़ा देती है. बाढ़, सूखा और दूसरी प्राकृतिक घटनाओं के कारण खेती प्रभावित होती है, जिससे उत्पादन कम हो जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं. वहीं कुछ सब्जियां दूसरे देशों से आयात की जाती हैं. बाहर से आने वाली सब्जियों में ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज का खर्च जुड़ जाता है, जिससे वह और महंगी हो जाती हैं.
वीडियो वायरल होने के बाद भारतीय यूजर्स इस पर जमकर कमेंट्स कर रहे हैं. कई लोगों ने ऑस्ट्रेलिया की कीमतों को देखकर मजेदार कमेंट भी किए हैं. एक यूजर ने लिखा कि भारत में हरी मिर्च 20-30 रुपये किलो मिल जाती है और वहां यही चीज सैकड़ों रुपये में मिल रही है. वहीं दूसरे यूजर ने मजाक में लिखा कि अब समझ आया कि विदेश में लोग ड्राई फ्रूट्स क्यों खा लेते हैं, वहां सब्जियां महंगी जो हैं. कई लोगों ने कहा कि भारत में सलाद और हरी सब्जियां आम चीजें हैं, लेकिन विदेशों में कई बार ये लग्जरी जैसी लगने लगती हैं. ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले कुछ भारतीयों ने भी अपने अनुभव शेयर किए हैं. उन्होंने बताया कि वहां कई लोग ताजी सब्जियों की जगह फ्रोजन सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे पैसे कम खर्च हों.
अक्सर लोगों को लगता है कि विदेशों में रहने वाले लोग ज्यादा सुविधाओं वाली जिंदगी जीते हैं, लेकिन वहां भी अपनी अलग परेशानियां होती हैं. ज्यादा कमाई के साथ खर्च भी काफी ज्यादा होता है. ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीयों के लिए भी हर रोज की चीजों की कीमतें एक बड़ी चुनौती हो सकती हैं. खासकर भारतीय खाने में इस्तेमाल होने वाली हरी मिर्च, धनिया और दूसरी सब्जियों के दाम देखकर नए लोगों को हैरानी होती है.
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