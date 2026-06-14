दरअसल, ऑस्ट्रेलिया में सब्जियों की कीमत ज्यादा होने के पीछे कई कारण बताए जाते हैं. इसमें सबसे पहला है कि देश का बड़ा हिस्सा सूखा और रेगिस्तानी इलाका है, जहां खेती करना आसान नहीं है. ऐसे में कई सब्जियों की सप्लाई सीमित रहती है. इसके अलावा वहां मजदूरी की लागत भी काफी ज्यादा है. खेती से लेकर पैकिंग और डिलीवरी तक हर काम में खर्च बढ़ जाता है. इसका असर सीधे बाजार की कीमतों पर दिखाई देता है. कई बार मौसम की मार भी सब्जियों की कीमत बढ़ा देती है. बाढ़, सूखा और दूसरी प्राकृतिक घटनाओं के कारण खेती प्रभावित होती है, जिससे उत्पादन कम हो जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं. वहीं कुछ सब्जियां दूसरे देशों से आयात की जाती हैं. बाहर से आने वाली सब्जियों में ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज का खर्च जुड़ जाता है, जिससे वह और महंगी हो जाती हैं.