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यहां काजू-बादाम चबा रहे गरीब, हरी सब्जी खरीदने में अमीरों के छूट रहे पसीने! भारतीय महिला का वीडियो देख पकड़ लेंगे सिर

Australia Supermarket Prices Viral Video: ऑस्ट्रेलिया के सुपरमार्केट में सब्जियों और ड्राई फ्रूट्स की कीमतों का वीडियो वायरल हो रहा है. जानिए क्यों वहां हरी मिर्च, धनिया और सब्जियां इतनी महंगी मिलती हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 14, 2026, 07:23 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 07:28 AM IST
यहां काजू-बादाम चबा रहे गरीब, हरी सब्जी खरीदने में अमीरों के छूट रहे पसीने! भारतीय महिला का वीडियो देख पकड़ लेंगे सिर
Image Credit: Image credit: instagram/@official_lovely_24

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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