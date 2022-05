सेक्स वर्कर्स के लिए ये देश लाया नया कानून, सड़कों पर क्लाइंट से मिलने की होगी आज़ादी!

New Law For Sex Workers In Australia: सेक्स वर्कर्स को लेकर दुनिया भर के देशों में अलग-अलग कानून बने हुए हैं. लेकिन फिर भी सेक्स वर्कर्स की लाइफ में कोई खास बदलाव नहीं आया. सेक्स वर्कर्स से हो रहे भेदभाव को लेकर अब ऑस्ट्रेलिया में एक नया कानून पास किया गया है. नए कानून को उनकी जिंदगी में सुधार के रूप में देखा जा रहा है. इस कानून के तहत अब सेक्स वर्कर्स कानूनी रूप से सड़कों पर अपने क्लाइंट से मिल सकती हैं. मंत्रियों ने इसे सेक्स वर्कर्स के लिए एक ऐतिहासिक और सुधारवादी कदम कहा है. उन्होंने कहा कि इससे उनके खिलाफ हो रहे भेदभाव पर रोक लगेगी.

कब होगा कानून लागू?

सरकार ने कहा है कि यह कानून मंगलवार से लागू होगा. जिसके तहत सड़कों के किनारे होने वाले सेक्स संबंधी कामों को कानूनी मान्यता मिल जाएगी. लेकिन सरकार का यह भी कहना है कि यह कानून केवल निम्न संख्या के लिए ही मान्य होगा.

क्या कहते हैं कानूनी दिग्गज?

कानूनी दिग्गजों का कहना है कि सरकार का यह कदम सराहनीय है. इस कानून के पास होने से सेक्स वर्कर्स की जिंदगी और इंडस्ट्री सुरक्षित हो जाएगी. सरकार का कहना है कि इस कानून के आने से सेक्स वर्क की इंडस्ट्री के लोग अपने खिलाफ हो रहे भेदभाव और अपराध के खिलाफ खुलकर सामने आ सकते हैं और पूरे हक से मदद की मांग कर सकते हैं.

नेता फियोना पैटन सेक्स वर्कर्स की रहीं है हिमायती

रीजन पार्टी की नेता फियोना पैटन ने इस कानून को पास करवाने में अहम भूमिका निभाई है. वो लंबे वक्त से सेक्स वर्कर्स की हिमायती रहीं हैं. उन्होंने कहा, 'सरकार का यह कदम सराहनीय है. हालांकि मुझे लगता है कि सड़कों पर सेक्स वर्क उतनी तेज़ी से आगे नहीं बढ़ेगा. उन्होंने आगे कहा कि विक्टोरिया और मेलबर्न में सेक्स वर्कर्स की गिनती बहुत ही कम है'.

मंत्रियों का क्या कहना है?

ऑस्ट्रेलिया की कंज्यूमर अफेयर्स मंत्री मेलिसा होर्ने ने कहा कि यह एक बहुत बड़ा कदम है. यह सेक्स वर्क में हो रहे भेदभाव को बदलने में अहम भूमिका निभाएगा. वहीं वर्कप्लेस सेफ्टी मंत्री का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना काम करने की आज़ादी होनी चाहिए और उसे उस काम को करते वक्त सुरक्षित महसूस करने का पूरा अधिकार है.