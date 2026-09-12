/विदेश जाने से पहले जान लें सच्चाई: ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हुई भारतीय महिला को लगा बड़ा झटका, बताई वहां की जमीनी हकीकत

भारत से ऑस्ट्रेलिया जाने वाले लोगों के लिए सिर्फ मौसम, सड़कें और भाषा ही अलग नहीं होती, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का तरीका भी कई बार चौंका देता है. छोटी-छोटी चीजें, जिन्हें वहां के लोग बिल्कुल सामान्य मानते हैं, किसी भारतीय को पहली नजर में काफी अलग लग सकती हैं.
ऑस्ट्रेलिया में रह रही भारतीय महिला दिशा शाह ने सोशल मीडिया पर ऐसा ही अपना अनुभव शेयर किया है. उन्होंने बताया कि वहां रहने के दौरान उन्हें कई ऐसी बातें देखने को मिलीं, जिनकी उन्होंने भारत में कल्पना नहीं की थी. दिशा ने अपनी एक पोस्ट में ऑस्ट्रेलिया की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी पांच चीजों का जिक्र किया. उनकी पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने भी अपने अनुभव शेयर किए.
दिशा के मुताबिक, ऑस्ट्रेलिया में दुकानों के जल्दी बंद होने की आदत भारतीयों को काफी अलग लग सकती है. भारत के कई शहरों में देर रात तक बाजार, दुकानें और खाने-पीने की जगहें खुली मिल जाती हैं. लेकिन ऑस्ट्रेलिया में कई जगहों पर शाम होते-होते शॉपिंग एरिया शांत होने लगते हैं. खासकर नए लोगों के लिए यह बदलाव शुरुआत में अजीब लग सकता है. हालांकि, दिशा के लिए सबसे मजेदार सरप्राइज कुछ और था. उन्होंने बताया कि शहर के बीचों-बीच घूमते हुए अचानक पुलिस वाले को घोड़े पर देखकर वह हैरान रह जाती हैं. उनके मुताबिक, वहां यह कोई असामान्य नजारा नहीं है, लेकिन उन्हें हर बार इसे देखकर हैरानी होती है. मतलब, एक तरफ आधुनिक शहर और दूसरी तरफ घोड़े पर पुलिसकर्मी, यह कॉम्बिनेशन भारतीय नजरों के लिए काफी दिलचस्प हो सकता है.
दिशा ने ऑस्ट्रेलिया की एक और आदत का जिक्र किया, जो भारतीय कल्चर से काफी अलग है. वहां लोग आमतौर पर एक-दूसरे को उनके पहले नाम से बुलाते हैं. उन्होंने बताया कि बॉस का नाम सारा है तो कर्मचारी उन्हें सारा ही कहेंगे. टीचर जेम्स हैं तो उन्हें जेम्स कहा जाएगा और डॉक्टर माइकल हैं तो मरीज भी उन्हें माइकल कह सकते हैं. भारत में बॉस को सर या मैम, शिक्षक को सर या मैडम और उम्र में बड़े व्यक्ति को अंकल या आंटी कहना आम बात है. ऐसे में ऑस्ट्रेलिया में हर किसी को उसके पहले नाम से बुलाने का तरीका किसी भारतीय को शुरुआत में थोड़ा अजीब लग सकता है. हालांकि, वहां इसे सम्मान की कमी नहीं माना जाता. यह बातचीत और कामकाज के सामान्य तरीके का हिस्सा है.
दिशा की लिस्ट में जिस बात ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा, वह ऑस्ट्रेलिया का वर्क कल्चर है. उन्होंने बताया कि वहां ऑफिस का समय खत्म होने के बाद लोग आमतौर पर अपने घर निकल जाते हैं. देर तक ऑफिस में बैठना कोई ऐसी चीज नहीं है, जिसे उपलब्धि या मेहनत की निशानी माना जाए. भारत में कई जगहों पर देर तक ऑफिस में रुकना आज भी आम है. कई कर्मचारी समय खत्म होने के बाद भी बॉस या काम के दबाव में ऑफिस में बैठे रहते हैं. दिशा के मुताबिक, ऑस्ट्रेलिया में लोग अपने पर्सनल टाइम, परिवार और वीकेंड को काफी महत्व देते हैं. उनके अनुसार, वहां वर्क-लाइफ बैलेंस को सच में जिंदगी का जरूरी हिस्सा माना जाता है. मतलब, ऑफिस का काम ऑफिस के समय में और उसके बाद अपनी जिंदगी. यह फर्क भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए खासा बड़ा बदलाव हो सकता है.
दिशा ने ऑस्ट्रेलिया के पब्लिक पार्कों की भी तारीफ की. उन्होंने बताया कि वहां कई पार्क सिर्फ हरियाली और घूमने के लिए नहीं होते, बल्कि लोगों के लिए कई सुविधाएं भी उपलब्ध रहती हैं. इन पार्कों में फ्री बार्बेक्यू एरिया, साफ पब्लिक टॉयलेट, वॉकिंग ट्रैक, बच्चों के लिए प्लेग्राउंड और पिकनिक स्पॉट जैसी सुविधाएं देखने को मिल सकती हैं. खास बात यह है कि इन जगहों का इस्तेमाल आम लोग बिना किसी खास खर्च के कर सकते हैं. दिशा ने पार्कों की साफ-सफाई और उनकी देखभाल को भी खास तौर पर नोटिस किया.
दिशा की पोस्ट असल में ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच किसी एक चीज की तुलना नहीं करती, बल्कि यह बताती है कि अलग देश में जाकर रोजमर्रा की छोटी आदतें भी कितनी अलग महसूस हो सकती हैं. भारत में देर रात तक बाजार खुले रहना, उम्र या पद के हिसाब से संबोधन करना और ऑफिस में ज्यादा समय बिताना कई लोगों के लिए सामान्य है. वहीं ऑस्ट्रेलिया में समय की पाबंदी, पर्सनल स्पेस और वर्क-लाइफ बैलेंस को ज्यादा महत्व देने की संस्कृति देखने को मिलती है. सोशल मीडिया पर दिशा की पोस्ट को लोगों ने काफी पसंद किया. एक यूजर ने लिखा, "मुझे ऑस्ट्रेलिया पसंद है." वहीं दूसरे ने उनका स्वागत करते हुए कहा कि वह अब इस देश का हिस्सा बन गई हैं. एक अन्य यूजर ने ऑस्ट्रेलिया को "सबसे रहने लायक देशों में से एक" बताया.