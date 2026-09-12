/विदेश जाने से पहले जान लें सच्चाई: ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हुई भारतीय महिला को लगा बड़ा झटका, बताई वहां की जमीनी हकीकत

दिशा की लिस्ट में जिस बात ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा, वह ऑस्ट्रेलिया का वर्क कल्चर है. उन्होंने बताया कि वहां ऑफिस का समय खत्म होने के बाद लोग आमतौर पर अपने घर निकल जाते हैं. देर तक ऑफिस में बैठना कोई ऐसी चीज नहीं है, जिसे उपलब्धि या मेहनत की निशानी माना जाए. भारत में कई जगहों पर देर तक ऑफिस में रुकना आज भी आम है. कई कर्मचारी समय खत्म होने के बाद भी बॉस या काम के दबाव में ऑफिस में बैठे रहते हैं. दिशा के मुताबिक, ऑस्ट्रेलिया में लोग अपने पर्सनल टाइम, परिवार और वीकेंड को काफी महत्व देते हैं. उनके अनुसार, वहां वर्क-लाइफ बैलेंस को सच में जिंदगी का जरूरी हिस्सा माना जाता है. मतलब, ऑफिस का काम ऑफिस के समय में और उसके बाद अपनी जिंदगी. यह फर्क भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए खासा बड़ा बदलाव हो सकता है.