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विदेश जाने से पहले जान लें सच्चाई: ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हुई भारतीय महिला को लगा बड़ा झटका, बताई वहां की जमीनी हकीकत

ऑस्ट्रेलिया में रह रही भारतीय महिला दिशा शाह ने वहां की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी 5 ऐसी बातें शेयर की हैं, जो उन्हें भारत के मुकाबले काफी अलग लगीं. उन्होंने बताया कि यहां लोग बॉस, टीचर और डॉक्टर तक को उनके पहले नाम से बुलाते हैं. ऑफिस खत्म होने के बाद देर तक रुकना जरूरी नहीं माना जाता और पब्लिक पार्कों में कई सुविधाएं फ्री मिलती हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Sep 12, 2026, 06:50 AM IST|Updated: Sep 12, 2026, 06:50 AM IST
विदेश जाने से पहले जान लें सच्चाई: ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हुई भारतीय महिला को लगा बड़ा झटका, बताई वहां की जमीनी हकीकत
Image Credit: ऑस्ट्रेलिया में भारतीय महिला को हैरान कर गईं ये 5 बातें! Image credit: instagram/@dr.dshah

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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