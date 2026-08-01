/150 साल बाद लाइब्रेरी लौटी किताब, लेट फाइन का हिसाब लगा तो निकला ₹19 लाख! जानिए कहां छिपी थी ये बुक

किताबें अक्सर लोगों को ज्ञान और इतिहास से जोड़ने का काम करती हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में एक किताब ने खुद अपनी एक अनोखी कहानी बना ली. करीब 150 साल तक गायब रहने के बाद एक पुरानी किताब आखिरकार अपनी लाइब्रेरी में वापस पहुंच गई. इस किताब की वापसी ने लाइब्रेरी कर्मचारियों को भी हैरान कर दिया, क्योंकि उन्होंने इतनी पुरानी कोई किताब कभी वापस आते नहीं देखी थी.
यह मामला ऑस्ट्रेलिया के समुद्र किनारे बसे शहर कियामा का है, जहां की कियामा लाइब्रेरी में 1858 में प्रकाशित हुई किताब 'एंटीक्विटीज ऑफ एथेंस' वापस जमा की गई. किताब को एक व्यक्ति ने अपने घर की मरम्मत के दौरान खोजा और फिर उसे लाइब्रेरी तक पहुंचाया.
द एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, यह किताब एक बंद पड़े फायरप्लेस के अंदर रखी हुई मिली थी. घर की मरम्मत के दौरान जब उस हिस्से को खोला गया तो अंदर एक चाय की पेटी में यह पुरानी किताब सुरक्षित रखी हुई थी. किताब की हालत देखकर अंदाजा लगाया गया कि यह कई दशकों तक वहां पड़ी रही होगी. हालांकि, समय के साथ किताब के कुछ हिस्से खराब हो चुके हैं और इसमें पानी से नुकसान के निशान भी दिखाई दे रहे हैं. जब किताब को देखा गया तो पता चला कि यह कियामा लाइब्रेरी से ली गई थी. इसके बाद इसे वापस लाइब्रेरी में जमा करा दिया गया.
इस किताब की सबसे खास बात इसकी लेट फीस है. लाइब्रेरी मैनेजर मिशेल हडसन ने बताया कि अगर आज के हिसाब से इस किताब पर जुर्माना लगाया जाता तो इसकी कीमत करीब 28 हजार ऑस्ट्रेलियन डॉलर यानी लगभग 18.7 लाख रुपये होती. यह जुर्माना लाइब्रेरी के पुराने नियमों के आधार पर निकाला गया है. उस समय किताब देर से लौटाने पर हर हफ्ते तीन पेंस का शुल्क लिया जाता था. लाइब्रेरी के शुरुआती नियमों के हिसाब से यह रकम धीरे-धीरे इतनी बड़ी हो गई. मिशेल हडसन ने कहा कि उन्होंने सोशल मीडिया पर कई लाइब्रेरी की कहानियां देखी हैं, जहां 30 या 40 साल पुरानी किताबें वापस आती हैं, लेकिन 150 साल पुरानी किताब की वापसी पहली बार हुई है.
इतिहास से जुड़ी इस किताब की वापसी तो हो गई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है कि आखिर इसे लेकर कौन गया था और फिर वापस क्यों नहीं किया? लाइब्रेरी के पुराने रिकॉर्ड में इसका जवाब मिल सकता था, लेकिन दुर्भाग्य से 1870 के दशक की वह उधारी रजिस्टर अब मौजूद नहीं है. इसी वजह से यह पता लगाना मुश्किल है कि आखिरी बार यह किताब किस व्यक्ति ने ली थी. मिशेल हडसन ने बताया कि किताब के अंदर भी ऐसा कोई निशान नहीं है, जिससे पुराने पाठक की पहचान हो सके. इसका मतलब किताब की पूरी कहानी हमेशा के लिए एक रहस्य बन गई है.
कियामा लाइब्रेरी के पुराने नियम भी काफी दिलचस्प थे. उस समय लोग किताब लेने से पहले कई शर्तों को पूरा करते थे. नियमों के मुताबिक, कोई व्यक्ति जब तक पुरानी किताब वापस नहीं करता था और उसका बकाया नहीं चुकाता था, तब तक उसे नई किताब नहीं दी जाती थी. इसके अलावा एक घर से तीन किताबें तभी जारी की जाती थीं, जब परिवार के कम से कम छह सदस्य पढ़ना जानते हों. इतना ही नहीं, शराब के नशे में आने वाले लोगों को किताबें नहीं दी जाती थीं. लाइब्रेरी मैनेजर ने मजाक में कहा कि शायद यही वजह रही होगी कि कोई व्यक्ति किताब वापस करने ही नहीं आया.
यह किताब अब लाइब्रेरी के स्थानीय इतिहास संग्रह का हिस्सा बनेगी. इसे लोगों को दिखाया जाएगा, ताकि वे इस अनोखी कहानी को जान सकें. मिशेल हडसन ने साफ कहा कि अब इस किताब को दोबारा किसी को उधार नहीं दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि वे अगले 150 साल तक इसके लौटने का इंतजार नहीं करना चाहते. यह घटना सिर्फ एक किताब की वापसी नहीं है, बल्कि यह बताती है कि पुरानी चीजों के साथ इतिहास की कितनी कहानियां जुड़ी होती हैं. कभी-कभी एक भूली हुई किताब भी अपने अंदर कई पीढ़ियों की यादें और समय का सफर छिपाकर रखती है.