/डॉक्टर-इंजीनियर छोड़ो, अब ऑस्ट्रेलिया में प्लंबर बनने की मची है होड़! भारतीय शख्स ने बताई बड़ी वजह

एडी खनेजा का वायरल वीडियो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की कमाई बताने तक सीमित नहीं है. यह उस सोच की ओर भी इशारा करता है, जिसमें किसी काम की इज्जत उसकी डिग्री से नहीं, बल्कि उसके कौशल और उपयोगिता से तय होती है. हो सकता है हर देश की आर्थिक स्थिति और सिस्टम अलग हो, लेकिन एक बात हर जगह समान है कि जिस व्यक्ति के पास अच्छा हुनर होता है, उसके लिए अवसरों की कमी नहीं रहती. शायद यही वजह है कि यह वीडियो लाखों लोगों का ध्यान खींच रहा है और लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या अब समय आ गया है, जब समाज हर काम और हर हुनर को बराबर सम्मान दे.