/डॉक्टर-इंजीनियर छोड़ो, अब ऑस्ट्रेलिया में प्लंबर बनने की मची है होड़! भारतीय शख्स ने बताई बड़ी वजह

भारत में जब भी बच्चों के करियर की बात होती है, तो ज्यादातर परिवारों की पहली पसंद डॉक्टर, इंजीनियर, सरकारी अफसर या बड़ी कॉर्पोरेट नौकरी होती है. हाथ से काम करने वाले प्रोफेशन को आज भी कई जगह कमतर नजर से देखा जाता है. लेकिन दुनिया के कई देशों में सोच इससे बिल्कुल अलग है.
इन दिनों सोशल मीडिया पर ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय शख्स एडी खनेजा का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. उन्होंने अपने अनुभव के जरिए बताया कि ऑस्ट्रेलिया में प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर और दूसरे ट्रेड वर्कर्स को सिर्फ अच्छी कमाई ही नहीं मिलती, बल्कि समाज में उन्हें काफी सम्मान भी दिया जाता है. उनकी बात सुनकर कई भारतीय यूजर्स हैरान रह गए.
वीडियो में एडी बताते हैं कि कुछ समय पहले उनके घर के दरवाजे का लॉक खराब हो गया था. उसे ठीक कराने के लिए उन्होंने एक कारपेंटर को बुलाया. कारपेंटर आया, करीब 15 मिनट में लॉक ठीक किया और अपना काम पूरा करके चला गया. लेकिन जब बिल सामने आया, तो एडी खुद चौंक गए. कारपेंटर ने उस छोटे से काम के लिए 150 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, यानी भारतीय रुपये में करीब 8 हजार रुपये चार्ज किए. एडी कहते हैं कि पहले उन्हें यह रकम ज्यादा लगी, लेकिन बाद में जब उन्होंने वहां के सिस्टम को समझा, तो महसूस हुआ कि ऑस्ट्रेलिया में स्किल की कीमत अलग तरीके से तय होती है.
एडी बताते हैं कि भारत में अक्सर प्लंबर, बढ़ई या इलेक्ट्रीशियन का काम मजबूरी का काम समझ लिया जाता है. कई लोग आज भी बच्चों को डांटते हुए कहते हैं कि अगर पढ़ाई नहीं करोगे, तो यही काम करना पड़ेगा. लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ऐसा बिल्कुल नहीं है. वहां इन प्रोफेशन को स्किल्ड ट्रेड माना जाता है. इसका मतलब यह ऐसे काम हैं, जिन्हें सीखने के लिए ट्रेनिंग, लाइसेंस और अनुभव की जरूरत होती है. इसलिए इनकी सर्विस की अच्छी कीमत भी मिलती है.
एडी बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में कई बच्चे बड़े होकर डॉक्टर या इंजीनियर बनने की बजाय प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन या कारपेंटर बनने का सपना देखते हैं. इसकी वजह सिर्फ पैसा नहीं है. इन प्रोफेशन में जल्दी नौकरी मिल जाती है, अपना काम शुरू करने का मौका रहता है और कमाई भी काफी अच्छी होती है. सबसे बड़ी बात यह है कि समाज इन्हें सम्मान की नजर से देखता है.
वीडियो में एडी वहां की औसत कमाई के बारे में भी जानकारी देते हैं. उनके अनुसार, एक कंस्ट्रक्शन मैनेजर सालाना करीब 2 लाख ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तक कमा सकता है. वहीं, एक अनुभवी प्लंबर या इलेक्ट्रीशियन भी सालाना 1.2 लाख ऑस्ट्रेलियाई डॉलर या उससे ज्यादा की कमाई कर सकता है. भारतीय रुपये में यह रकम लगभग 68 लाख रुपये या उससे ज्यादा होती है. हालांकि, यह कमाई अनुभव, शहर, कंपनी और काम के प्रकार के अनुसार बदल सकती है.
एडी का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया में किसी व्यक्ति की पहचान सिर्फ उसकी डिग्री से नहीं होती. अगर किसी के पास अच्छा हुनर है और वह अपने काम में माहिर है, तो उसे उसी हिसाब से सम्मान और मेहनताना मिलता है. यही वजह है कि वहां ट्रेड वर्कर्स की हमेशा मांग बनी रहती है. अगर कोई व्यक्ति लाइसेंस लेकर अपना काम शुरू कर देता है, तो उसे लंबे समय तक नौकरी ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ती.
वीडियो में एडी ने यह भी कहा कि भारत में प्लंबर, कारपेंटर और इलेक्ट्रीशियन जैसे प्रोफेशन आज भी सामाजिक नजरिए की वजह से उतना सम्मान नहीं पा सके हैं, जिसके वे हकदार हैं. हालांकि, धीरे-धीरे स्थिति बदल रही है. आज स्किल इंडिया जैसी योजनाओं के जरिए सरकार भी युवाओं को तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण देने पर जोर दे रही है. इसके बावजूद समाज में मानसिकता बदलने की जरूरत अभी भी महसूस की जाती है.
वीडियो वायरल होने के बाद हजारों लोगों ने इस पर अपनी राय दी. एक यूजर ने लिखा कि किसी भी काम की कीमत उस देश की अर्थव्यवस्था और वहां की जरूरत तय करती है. दूसरे यूजर ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में आबादी कम है, इसलिए वहां स्किल्ड लोगों की मांग ज्यादा रहती है. एक अन्य यूजर ने लिखा कि भारत में भी अच्छे प्लंबर और इलेक्ट्रीशियन की काफी मांग है, लेकिन लोगों को उनकी मेहनत के हिसाब से भुगतान करने की आदत अभी नहीं बनी है.
हालांकि, सभी लोग एडी की बात से पूरी तरह सहमत नहीं दिखे. कुछ यूजर्स ने लिखा कि डॉक्टर, इंजीनियर और ट्रेड वर्कर्स की तुलना करना सही नहीं है, क्योंकि हर प्रोफेशन की अपनी अलग जिम्मेदारी और महत्व होता है. एक यूजर ने लिखा कि किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं कहा जा सकता. जरूरी यह है कि व्यक्ति अपने काम में ईमानदार और कुशल हो.
पिछले कुछ सालों में दुनिया भर में स्किल आधारित नौकरियों की मांग तेजी से बढ़ी है. आज इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, मशीन ऑपरेटर, वेल्डर, कारपेंटर और टेक्निकल एक्सपर्ट जैसे प्रोफेशनल्स की जरूरत लगभग हर देश में महसूस की जा रही है. कई विकसित देशों में इन क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों की कमी भी देखी जा रही है. ऐसे में योग्य और प्रशिक्षित लोगों के लिए रोजगार के अवसर लगातार बढ़ रहे हैं.
एडी खनेजा का वायरल वीडियो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की कमाई बताने तक सीमित नहीं है. यह उस सोच की ओर भी इशारा करता है, जिसमें किसी काम की इज्जत उसकी डिग्री से नहीं, बल्कि उसके कौशल और उपयोगिता से तय होती है. हो सकता है हर देश की आर्थिक स्थिति और सिस्टम अलग हो, लेकिन एक बात हर जगह समान है कि जिस व्यक्ति के पास अच्छा हुनर होता है, उसके लिए अवसरों की कमी नहीं रहती. शायद यही वजह है कि यह वीडियो लाखों लोगों का ध्यान खींच रहा है और लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या अब समय आ गया है, जब समाज हर काम और हर हुनर को बराबर सम्मान दे.
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