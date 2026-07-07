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डॉक्टर-इंजीनियर छोड़ो, अब ऑस्ट्रेलिया में प्लंबर बनने की मची है होड़! भारतीय शख्स ने बताई बड़ी वजह

भारत में अक्सर बच्चों से कहा जाता है कि अच्छी पढ़ाई नहीं करोगे तो प्लंबर या बढ़ई बनना पड़ेगा. लेकिन ऑस्ट्रेलिया में तस्वीर बिल्कुल उलट है. वहां प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन और कारपेंटर जैसे स्किल्ड प्रोफेशन को इतना सम्मान और अच्छी कमाई मिलती है कि कई बच्चे खुद इन क्षेत्रों में करियर बनाना चाहते हैं. सोशल मीडिया पर एक भारतीय शख्स का वीडियो इसी वजह से खूब वायरल हो रहा है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 07, 2026, 06:30 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 06:30 AM IST
डॉक्टर-इंजीनियर छोड़ो, अब ऑस्ट्रेलिया में प्लंबर बनने की मची है होड़! भारतीय शख्स ने बताई बड़ी वजह
Image Credit: Image credit: instagram/@adityakhanejaSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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