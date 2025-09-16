मंदिर के कैंटीन में कैसे फर्राटेदार कन्नड़ बोलने लगा ये ऑस्ट्रेलियन? जानें कहां से सीखी ये भाषा

Australian Man Speaking Kannada: विदेश में रहकर भी अगर कोई भारतीय भाषा सीखे और पूरे आत्मविश्वास के साथ बोले तो यह वाकई अद्भुत लगता है. ऑस्ट्रेलिया के एक मंदिर कैंटीन से ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक विदेशी शख्स कन्नड़ भाषा में फर्राटेदार बात करते नजर आ रहा है. यह वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया और लोगों के दिल जीत लिए.

आखिर क्यों वायरल हुआ यह वीडियो?

यह वीडियो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर सहाना गौड़ा ने शेयर किया था. क्लिप में विदेशी शख्स आत्मविश्वास के साथ कन्नड़ में ऑर्डर देते हुए नजर आता है. उसकी भाषा इतनी साफ और सही थी कि वहां मौजूद लोग हैरान रह गए. कई लोगों ने कहा कि यह भाषा और संस्कृति के प्रति सम्मान का बेहतरीन उदाहरण है. वीडियो में इस विदेशी ने दावा किया कि वह सिर्फ कन्नड़ ही नहीं, बल्कि तमिल, तेलुगु और हिंदी भी बोल सकता है. उसके उच्चारण और बोलने का तरीका इतना सहज था कि लोगों ने उसकी तारीफ करते नहीं थमे. एक यूजर ने लिखा, “यह वाकई दिल छू लेने वाला है, वह कन्नड़ उन लोगों से भी बेहतर बोलता है जो सालों से यहां रह रहे हैं.”

सोशल मीडिया पर भाषा को लेकर क्या बहस छिड़ी?

इस वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर भाषा की अहमियत को लेकर बहस शुरू हो गई. कई लोगों ने कहा कि कर्नाटक में सालों रहने वाले लोग भी कन्नड़ सीखने की कोशिश नहीं करते, जबकि एक विदेशी इसे इतनी खूबसूरती से बोल सकता है. वहीं कुछ लोगों ने आगाह किया कि भाषा को राजनीति का हथियार नहीं बनाना चाहिए. इसी बीच एक और वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक रूसी लड़की और उसका भारतीय दोस्त साइकिल चलाते हुए कन्नड़ कविता गा रहे हैं. इस वीडियो को रूसी लड़की की मां ने शेयर किया था. लोगों ने इसे देखकर कहा कि यह दोस्ती और सांस्कृतिक जुड़ाव का शानदार उदाहरण है.