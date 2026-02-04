बिना लाइफ जैकेट के 4 घंटे समंदर में तैरा ये बच्चा! मां और भाई-बहन को बचाने के लिए झोंक दी जान! फिर हुआ 'मिरेकल'

Superhuman Australian Boy: 30 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया के क्विंडलप इलाके में एक परिवार की छुट्टियां अचानक डरावने हादसे में बदल गईं. पर्थ से आए ऑस्टिन एपलबे, उनकी 47 साल की मां जोआन, 12 साल के भाई ब्यू और 8 साल की बहन ग्रेस समुद्र में पैडलबोर्ड और कायक के जरिए घूम रहे थे. तभी तेज हवाओं और ऊंची लहरों ने उन्हें जियोग्राफ बे की तरफ खींच लिया और परिवार धीरे-धीरे किनारे से बहुत दूर चला गया.

कितना खतरनाक था समुद्र?

तेज हवा और ऊंची लहरों की वजह से कायक और पैडलबोर्ड संभालना नामुमकिन हो गया था. ऑस्टिन किसी तरह अपना कायक मोड़कर किनारे की तरफ बढ़े, लेकिन लहरों ने उसे भी पलट दिया. इसी के बाद उसने एक बेहद जोखिम भरा फैसला लिया और सीधे तैरकर किनारे तक पहुंचने की कोशिश शुरू कर दी ताकि मदद बुला सके.

चार घंटे की तैराकी क्यों जरूरी बनी?

ऑस्टिन ने पहले दो घंटे लाइफ जैकेट पहनकर तैराकी की, लेकिन उसे लगा कि जैकेट उसकी रफ्तार कम कर रही है. इसके बाद उसने जैकेट उतार दी और अगले दो घंटे बिना किसी सेफ्टी के समुद्र में तैरता रहा. लहरों से लड़ते हुए चार घंटे तक तैरना किसी भी इंसान के लिए भी आसान नहीं होता, लेकिन 13 साल का यह बच्चा हार मानने को तैयार नहीं था.

जब ऑस्टिन आखिरकार किनारे पहुंचा तो वह थककर गिर पड़ा. लेकिन उसने खुद को संभाला और करीब दो किलोमीटर दौड़कर एक फोन ढूंढा. शाम करीब छह बजे उसने इमरजेंसी सर्विस को कॉल कर अपने परिवार की जानकारी दी और बताया कि वे किस तरह के पैडलबोर्ड और कायक पर थे, जिससे रेस्क्यू टीम को तलाश में मदद मिली.

रेस्क्यू कैसे हुआ?

इसके बाद हेलीकॉप्टर और नावों की मदद से सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ. करीब रात साढ़े आठ बजे ऑस्टिन की मां और दोनों छोटे भाई-बहन एक पैडलबोर्ड से चिपके हुए लगभग 14 किलोमीटर दूर समुद्र में मिले. वॉलंटियर मरीन रेस्क्यू की टीम ने उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला. सभी को मामूली चोटें थीं, लेकिन उनकी जान बच गई. पुलिस अधिकारी जेम्स ब्रैडली ने कहा कि अगर परिवार ने लाइफ जैकेट न पहनी होती तो शायद वे बच नहीं पाते. वहीं मरीन रेस्क्यू कमांडर पॉल ब्रेसलैंड ने ऑस्टिन की बहादुरी को सुपरह्यूमन बताया. उन्होंने कहा कि एक 13 साल के बच्चे का चार घंटे तक खतरनाक समुद्र में तैरकर अपने परिवार की जान बचाना किसी चमत्कार से कम नहीं है.