मैदान के शेर का बुरा हाल... बच्चे ने गोल्फ स्टिक से मारा ऐसा शॉट, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर दर्द से रो पड़ा; देखें वीडियो

मैदान के शेर का बुरा हाल... बच्चे ने गोल्फ स्टिक से मारा ऐसा शॉट, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर दर्द से रो पड़ा; देखें वीडियो

ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर मैट शॉर्ट का घर पर बच्चे के साथ खेलते समय गोल्फ स्टिक से दर्दनाक हादसा हुआ. CSK ने वीडियो शेयर किया, जो वायरल हो गया. फैंस ने मजेदार प्रतिक्रियाएं दीं और उनकी फिटनेस को लेकर चिंता जताई.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jan 24, 2026, 11:41 AM IST
मैदान के शेर का बुरा हाल... बच्चे ने गोल्फ स्टिक से मारा ऐसा शॉट, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर दर्द से रो पड़ा; देखें वीडियो

ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर और ऑलराउंडर मैट शॉर्ट इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में हैं, लेकिन इस बार वजह कोई शानदार शॉट या मैच नहीं, बल्कि एक घरेलू हादसा है. मेलबर्न में अपने घर पर फैमिली टाइम के दौरान मैट शॉर्ट के साथ ऐसा पल हुआ, जिसे देखकर लोग हंस भी रहे हैं और दर्द भी महसूस कर रहे हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि मैट अपनी पार्टनर के साथ सोफे पर बैठे हैं और उनका छोटा बच्चा पास में खिलौना गोल्फ स्टिक से खेल रहा है. सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन अचानक बच्चा पूरे जोश में गोल्फ स्टिक घुमा देता है और वो सीधे मैट शॉर्ट के ग्रोइन पर लग जाती है.

CSK ने शेयर किया वीडियो

 

इस मजेदार लेकिन दर्दनाक वीडियो को आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया. वीडियो में साफ दिखता है कि बच्चा खेल-खेल में बिना दिशा देखे गोल्फ स्टिक घुमा देता है और मैट शॉर्ट को संभलने का मौका तक नहीं मिलता. जैसे ही स्टिक लगती है, मैट तुरंत दर्द से आगे झुक जाते हैं और उनका रिएक्शन बता देता है कि चोट कितनी जोरदार थी. उनकी पार्टनर पहले ही समझ जाती हैं कि स्टिक गलत जगह जा रही है और हाथ बढ़ाकर बचाने की कोशिश भी करती हैं, लेकिन बच्चा बहुत तेज होता है और हादसा हो जाता है. CSK ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, “स्क्रीन के उस पार भी दर्द महसूस हुआ, उम्मीद है तुम ठीक हो, मैट.” 

 

सोशल मीडिया पर मजाक

वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर मजेदार कमेंट्स की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने लिखा, “भाई अपनी प्रॉपर्टी शेयर नहीं करना चाहता.” तो किसी ने मजाक में कहा, “भाई उसकी तो गोली निकल गई होगी.” वहीं एक CSK फैन ने चिंता जताते हुए लिखा कि टीम पहले से ही इंजरी की समस्या से जूझ रही है, ऐसे में बच्चे को थोड़ा संभलकर खेलना चाहिए. गौरतलब है कि मैट शॉर्ट को CSK ने IPL 2026 की नीलामी में 1.5 करोड़ रुपये में खरीदा है. वह एक विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज हैं और स्पिन गेंदबाजी भी कर सकते हैं. बिग बैश लीग में उनका प्रदर्शन शानदार रहा है और उम्मीद है कि IPL 2026 में वह CSK के लिए टॉप या मिडिल ऑर्डर में अहम भूमिका निभाएंगे. ऐसे में फैंस यही दुआ कर रहे हैं कि यह चोट सिर्फ एक मजेदार हादसा रहे, किसी बड़ी परेशानी में न बदले. 

 

 

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

viral videoMatt ShortCSKChennai Super Kings

