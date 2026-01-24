मैदान के शेर का बुरा हाल... बच्चे ने गोल्फ स्टिक से मारा ऐसा शॉट, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर दर्द से रो पड़ा; देखें वीडियो

ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर और ऑलराउंडर मैट शॉर्ट इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में हैं, लेकिन इस बार वजह कोई शानदार शॉट या मैच नहीं, बल्कि एक घरेलू हादसा है. मेलबर्न में अपने घर पर फैमिली टाइम के दौरान मैट शॉर्ट के साथ ऐसा पल हुआ, जिसे देखकर लोग हंस भी रहे हैं और दर्द भी महसूस कर रहे हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि मैट अपनी पार्टनर के साथ सोफे पर बैठे हैं और उनका छोटा बच्चा पास में खिलौना गोल्फ स्टिक से खेल रहा है. सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन अचानक बच्चा पूरे जोश में गोल्फ स्टिक घुमा देता है और वो सीधे मैट शॉर्ट के ग्रोइन पर लग जाती है.

CSK ने शेयर किया वीडियो

Add Zee News as a Preferred Source

From yellow nation to the Yellove nation!

Big whistles to you, Short! #WhistlePodu #IPLAuction pic.twitter.com/h8T7Rzpd4v — Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) December 16, 2025

इस मजेदार लेकिन दर्दनाक वीडियो को आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया. वीडियो में साफ दिखता है कि बच्चा खेल-खेल में बिना दिशा देखे गोल्फ स्टिक घुमा देता है और मैट शॉर्ट को संभलने का मौका तक नहीं मिलता. जैसे ही स्टिक लगती है, मैट तुरंत दर्द से आगे झुक जाते हैं और उनका रिएक्शन बता देता है कि चोट कितनी जोरदार थी. उनकी पार्टनर पहले ही समझ जाती हैं कि स्टिक गलत जगह जा रही है और हाथ बढ़ाकर बचाने की कोशिश भी करती हैं, लेकिन बच्चा बहुत तेज होता है और हादसा हो जाता है. CSK ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, “स्क्रीन के उस पार भी दर्द महसूस हुआ, उम्मीद है तुम ठीक हो, मैट.”

Felt the pain through the screen.

Hope you are okay, Matt! #WhistlePodu

@mattshort95 pic.twitter.com/O3vRBYY5oD — Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) January 23, 2026

सोशल मीडिया पर मजाक

वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर मजेदार कमेंट्स की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने लिखा, “भाई अपनी प्रॉपर्टी शेयर नहीं करना चाहता.” तो किसी ने मजाक में कहा, “भाई उसकी तो गोली निकल गई होगी.” वहीं एक CSK फैन ने चिंता जताते हुए लिखा कि टीम पहले से ही इंजरी की समस्या से जूझ रही है, ऐसे में बच्चे को थोड़ा संभलकर खेलना चाहिए. गौरतलब है कि मैट शॉर्ट को CSK ने IPL 2026 की नीलामी में 1.5 करोड़ रुपये में खरीदा है. वह एक विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज हैं और स्पिन गेंदबाजी भी कर सकते हैं. बिग बैश लीग में उनका प्रदर्शन शानदार रहा है और उम्मीद है कि IPL 2026 में वह CSK के लिए टॉप या मिडिल ऑर्डर में अहम भूमिका निभाएंगे. ऐसे में फैंस यही दुआ कर रहे हैं कि यह चोट सिर्फ एक मजेदार हादसा रहे, किसी बड़ी परेशानी में न बदले.