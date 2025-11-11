Advertisement
हिंदुस्तानियों के लिए 'धड़का' दिल; ऑस्ट्रेलियाई व्यक्ति ने खोला राज, कौन है जादू की तरह 'प्रॉब्लम' सॉल्व करने वाला वो 'लड़का'?

Viral Post: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है. जिसमें एक ऑस्ट्रेलियाई कंटेंट क्रिएटर ने बताया है कि उसे भारतीय क्यों इतने ज्यादा पसंद आते हैं. इसके पीछे की क्या वजह है जानिए.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Nov 11, 2025, 02:59 PM IST
Viral News: देश में ऐसी कई खूबसूरत वादियां है जो सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करती है. दुनियाभर से पर्यटक यहां पर घूमने के लिए आते हैं. भारत की दीवानगी और यहां के लोगों के बारे में एक ऑस्ट्रेलियाई कंटेंट क्रिएटर सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया और देखते ही देखते उसका वीडियो वायरल है. उसने अपने वीडियो में बताया है कि उसे भारतीय लोग क्यों इतने ज्यादा पसंद आते हैं. उसकी इस पोस्ट पर काफी लोगों ने कमेंट किया है.

हर किसी के पास है एक लड़का
एंडी इवांस, जिन्हें ऑनलाइन 'दऑस्ट्रेलियाईभाई' के नाम से जाना जाता है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर 'मैं भारतीय लोगों से क्यों प्यार करता हूं' इस कैप्शन के साथ एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि वे इस बात से प्रभावित हैं कि कैसे भारतीय अपने विशाल संपर्कों के माध्यम से कोई भी काम करवा लेते हैं. उन्होंने लिखा कि भारत में भारतीय लोगों की सबसे अच्छी बात यह है कि हर किसी के पास हर काम के लिए एक लड़का होता है. आपको जो भी चाहिए, उसके लिए हर किसी के पास एक लड़का होगा, कोई अनजान फोन नंबर, कोई खरीदार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको क्या चाहिए.

 

तुरंत होता है समाधान
इवांस ने बताया कि समस्या या जरूरत चाहे जो भी हो भारतीयों को हमेशा कोई न कोई ऐसा व्यक्ति जरूर मिलता है जो उनकी समस्याओं का समाधान कर सकता है और वह भी तुरंत. जैसे तुम्हें नया गैस सिलेंडर चाहिए, मेरे पास मेरा आदमी है. तुम्हें अपने जूतों के फीते बदलवाने हैं, सुनो, मेरे पास मेरा आदमी है. वह तुम्हारी मदद करेगा, तो फिर हर किसी के पास हर काम के लिए एक आदमी कैसे होता है? यह अजीब है, लेकिन मुझे यह बहुत पसंद है.

जमकर कमेंट कर रहे हैं लोग
उनकी इस पोस्ट पर कमेंट करते हुए एक यूजर्स ने लिखा कि हम 150 करोड़ का देश हैं, भाई! कितने सारे कनेक्शन बनाने हैं. एक अन्य ने लिखा कि मुझे वाटर कैन को भैया कहने की याद दिलाने के लिए शुक्रिया, मैं तो लगभग भूल ही गया था, एक यूजर्स ने लिखा कि मेरे पास एक आदमी है जो किसी को जानता है और वह आदमी भी किसी को जानता है और यह विरासत जारी है. एक कमेंट में लिखा गया था कि भाई, तुम अगले छह महीने यहीं रहो. तुम वो इंसान बनोगे जो किसी के लिए कुछ कर सकता है.

Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

