कहां गायब हो गया करोड़पति? 125 करोड़ जीतने वाला शख्स हुआ लापता, खोजने में लगा है पूरा देश

Australia Lottery Winner: ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में किसी शख्स ने 15 मिलियन डॉलर (करीब 125 करोड़ रुपये) की लॉटरी जीती है, लेकिन अब तक वह सामने नहीं आया. यह जीत ओज लॉटो (Oz Lotto) की है और दो दिन बीत जाने के बाद भी कोई क्लेम नहीं हुआ. लॉटरी अधिकारियों का कहना है कि विजेता से संपर्क का कोई तरीका नहीं है क्योंकि उसने टिकट The Lott Members Club में रजिस्टर नहीं कराया था.

कहां से खरीदा गया था ये टिकट?

रिपोर्ट के मुताबिक, यह टिकट ग्रीनहिल्स न्यूजएजेंसी (Greenhills Newsagency) से खरीदा गया था जो स्टॉकलैंड शॉपिंग सेंटर ईस्ट मेटलैंड (न्यूकैसल के उत्तर) में स्थित है. ड्रा के दौरान सिर्फ एक ही टिकट को डिवीजन वन विजेता घोषित किया गया था. विजेता नंबर थे- 44, 46, 39, 34, 7, 15 और 3, जबकि 24, 19 और 13 सप्लीमेंट्री नंबर थे. अब अगर वह व्यक्ति टिकट खो चुका है, तो हो सकता है कि उसे अपने करोड़पति बनने का एहसास ही न हो.

इतना बड़ा इनाम बेचने पर एजेंसी ने क्या कहा?

ग्रीनहिल्स न्यूज़एजेंसी की स्टाफ मेंबर टियर्ना पेरी ने बताया कि यह उनके स्टोर से अब तक का सबसे बड़ा इनाम है. उन्होंने उम्मीद जताई कि विजेता जल्द सामने आएगा.

उन्होंने कहा, “हमने पहले भी विजेता टिकट बेचे हैं, लेकिन यह अब तक का सबसे बड़ा जैकपॉट है.” वहीं, लॉटो प्रवक्ता खात मैकइंटायर ने कहा, “यह यकीन करना मुश्किल है कि इतना बड़ा इनाम जीतने वाला व्यक्ति अब तक सामने नहीं आया.”

क्या टिकट खो चुका है या भूल गया विजेता?

लॉटो अधिकारी अब CCTV फुटेज खंगालने की तैयारी में हैं, ताकि पता लगाया जा सके कि किसने टिकट खरीदा था. अगर टिकट खो गया है, तो विजेता लॉस्ट टिकट कंप्लेंट भी दर्ज करा सकता है. अधिकारियों ने सभी लोगों से अपील की है कि जिन्होंने भी लॉटरी टिकट खरीदा है, वे अपने नंबर जरूर दोबारा चेक करें- कहीं आप ही वो करोड़पति तो नहीं.

पहले भी 100 मिलियन डॉलर का इनाम रहा अनक्लेम्ड!

यह पहली बार नहीं है जब ऑस्ट्रेलिया में इतनी बड़ी रकम क्लेम नहीं की गई. जून 2025 में पावरबॉल (Powerball) में किसी ने 100 मिलियन डॉलर का जैकपॉट जीता था, लेकिन अब तक वह व्यक्ति भी सामने नहीं आया. यह ऑस्ट्रेलिया के इतिहास का तीसरा सबसे बड़ा इनाम था.

न्यू साउथ वेल्स के नियमों के अनुसार, विजेता को अपनी राशि 6 साल के भीतर क्लेम करनी होती है. यानी इस 15 मिलियन डॉलर विजेता के पास अभी भी 5 साल और 51 हफ्ते हैं. अगर उसने तब तक क्लेम नहीं किया, तो यह रकम खत्म हो जाएगी. पिछले विजेता के लिए यह आंकड़ा 100 मिलियन डॉलर यानी करीब 835 करोड़ रुपये का है. सोचिए, इतनी बड़ी रकम बस यूं ही गायब हो गई!