एक पंच मारूंगा ना... पत्रकार को ही मुक्का दिखाने लगे ये मंत्री जी, Video ने मचाई सनसनी

Australian Minister Bob Katter: ब्रिस्बेन में क्वीनसलैंड पार्लियामेंट के बाहर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑस्ट्रेलियाई मंत्री बॉब कैटर गुस्से में आ गए. एक पत्रकार ने उनसे उनकी लेबनानी विरासत (Lebanese heritage) के बारे में सवाल किया, जिस पर कैटर भड़क गए. उन्होंने कहा, "ओह मेट, यह मत कहो! इससे मुझे गुस्सा आता है. मैंने ऐसे बोलने वालों को मुंह पर मुक्का मारा है. दोबारा मत कहना!"

क्यों भड़के बॉब कैटर?

बॉब कैटर का कहना था कि उनका परिवार ऑस्ट्रेलिया में 140 साल से रह रहा है और उन्हें 'विदेशी' कहना उन्हें बुरा लगा. उन्होंने कहा कि वे पहले भी कई बार लोगों को ऐसे सवाल पूछने पर पीट चुके हैं. चैनल नाइन के पत्रकार जॉश बावास ने सवाल जारी रखा. उन्होंने कहा कि दूसरे देशों से आए परिवार, जैसे कैटर का परिवार, अच्छे मूल्यों के साथ ऑस्ट्रेलिया को मजबूत बनाते हैं. लेकिन कैटर ने तुरंत रोकते हुए उन्हें रेसिस्ट यानी जातिवादी कह दिया.

सोशल मीडिया पर क्या हुआ?

घटना का वीडियो वायरल हो गया. कैटर ने बाद में सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा कि उन्हें ऑस्ट्रेलियाई से अलग देखना बेहद अपमानजनक है और उन्होंने पत्रकार से माफी की मांग की. पत्रकार जॉश बावास ने इसे अपने 20 साल के करियर का सबसे असाधारण अनुभव बताया. उन्होंने कहा कि वे सिर्फ यह पूछना चाहते थे कि प्रवासी परिवार ऑस्ट्रेलिया में क्या योगदान देते हैं.

प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने क्या प्रतिक्रिया दी?

ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भी बॉब कैटर की आलोचना की. उन्होंने कहा, "बॉब कैटर को वीडियो देखना चाहिए और समझना चाहिए कि यह किसी ऑस्ट्रेलियाई नेता से उम्मीद नहीं की जाती." उन्होंने यह भी जोड़ा कि ऑस्ट्रेलिया प्रवासियों से समृद्ध हुआ है और यहां हर कोई कभी न कभी किसी प्रवासी परिवार से जुड़ा है.