सिडनी बना 'मिनी-इंडिया'! दिवाली की रोशनी से चमकी ऑस्ट्रेलियाई सड़कें, LED रामायण देखकर लोग हक्के-बक्के हो गए

सिडनी की गलियां इस दिवाली भारत जैसी रोशनी से जगमगा उठीं. फैंटम स्ट्रीट पर 20 से अधिक घरों ने मिलकर LED लाइट्स से पूरी रामायण को जीवंत किया. QR कोड स्कैन कर लोग डिजिटल रामायण देख रहे हैं. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होकर ‘मिनी-इंडिया’ ट्रेंड बना.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Oct 20, 2025, 02:47 PM IST
दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में दिवाली मनाई जाती है, लेकिन इस बार ऑस्ट्रेलिया का सिडनी किसी ‘मिनी-इंडिया’ से कम नहीं दिखा. यहां के नीरिम्बा फील्ड्स से लेकर मार्सडन पार्क तक की गलियां रोशनी से जगमगा उठीं. हर घर रंग-बिरंगी लाइट्स, दीयों और LED सजावट से सजा हुआ था. लोगों ने रंगोली बनाकर भारतीय संस्कृति की खूबसूरती को प्रदर्शित किया. सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो देखकर लोग कह रहे हैं कि सिडनी की यह दिवाली भारत को मात दे रही है.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘फैंटम स्ट्रीट’ पर दिखी LED रामायण की झलक

इस बार सिडनी की सबसे बड़ी चर्चा का विषय रही ‘फैंटम स्ट्रीट’, जहां दिवाली की सजावट को देखकर हर कोई दंग रह गया. इस सड़क के 20 से ज्यादा घरों ने मिलकर एक डिजिटल रामायण की थीम तैयार की. सड़क की शुरुआत में लगे QR कोड को स्कैन करते ही दर्शकों को एक डिजिटल गाइडेड टूर मिलता है, जिसमें भगवान राम के वनवास से लेकर रावण वध तक की पूरी कहानी रोशनी के माध्यम से दिखाई जाती है. यह आधुनिक तकनीक और परंपरा का शानदार संगम साबित हुआ है.

 

प्रत्येक घर में रामायण का एक अध्याय

फैंटम स्ट्रीट के हर घर को रामायण के एक-एक अध्याय को दर्शाने के लिए सजाया गया है. कहीं सीता हरण का दृश्य है, तो कहीं लंका दहन की LED झलकियां दिखती हैं. स्थानीय लोगों ने हफ्तों तक मेहनत कर यह नजारा तैयार किया, ताकि हर दृश्य में अच्छाई की बुराई पर जीत का संदेश झलके. लोग दूर-दूर से इस अनोखी थीम को देखने पहुंचे और कहा कि यह सिर्फ त्योहार नहीं, बल्कि संस्कृति को जीवंत करने का प्रयास है.

 

सोशल मीडिया पर वायरल हुए सिडनी के नजारे

फैंटम स्ट्रीट की दिवाली सजावट के वीडियो सोशल मीडिया पर बंपर वायरल हो गए हैं. यूजर्स लिख रहे हैं, “यह भारतीय संस्कृति को दिखाने का शानदार तरीका है, जिससे बाकी समुदाय भी इसे समझ सकें.” एक यूजर ने कहा, “आजकल भारतीय त्योहार विदेशों में भारत से भी बेहतर मनाए जाते हैं.” इस दिवाली, सिडनी ने साबित कर दिया कि सीमाएं चाहे जहां हों, रोशनी और उत्सव की भावना हर दिल को जोड़ सकती है.

