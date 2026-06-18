Tourist Harassed In Kolkata: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है. कोलकाता घूमने आए एक ऑस्ट्रेलियन टूरिस्ट के साथ बीच सड़क पर कुछ ऐसा हुआ, जिसने देश की छवि पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं. मार्को रोम्स नाम के एक इंस्टाग्राम यूजर ने अपना एक बेहद डरावना और असहज करने वाला अनुभव शेयर किया है.
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलियन टूरिस्ट कोलकाता की एक पतली और थोड़ी अजीब सी दिखने वाली गली से गुजर रहा है. तभी वहां एक रिक्शे पर बैठे दो युवक दिखते हैं. उनमें से एक युवक विदेशी सैलानी को देखकर अजीब हरकतें करने लगता है. वह अपने गाल की तरफ इशारा करते हुए बार-बार कहता है, "मेरे गाल पर किस करो."
सैलानी ने किया मना, फिर भी पकड़ा हाथ
लड़के की इस अजीब मांग से विदेशी टूरिस्ट बेहद असहज हो जाता है. वह स्थिति को संभालने के लिए हंसते हुए कहता है, "किस करूं? नहीं भाई, सॉरी, मैं स्ट्रेट हूं." लेकिन वह लड़का इतने पर भी नहीं रुकता. जब टूरिस्ट वहां से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो लड़का उसका हाथ पकड़ लेता है. जैसे-तैसे पीछा छुड़ाकर आगे बढ़ने के बाद ऑस्ट्रेलियन टूरिस्ट कैमरे पर कहता है, "वाह! मुझसे छोटी उम्र के लोग मुझे मोलेस्ट कर रहे हैं."
वीडियो पर लिखा बड़ा सवाल
इस वीडियो के ऊपर एक टेक्स्ट भी लिखा है, जिसने भारतीयों को सबसे ज्यादा परेशान किया है. टूरिस्ट ने लिखा, "भारतीय लड़के हमेशा क्यों चाहते हैं कि आप उन्हें किस करें?" इस एक लाइन ने सोशल मीडिया पर लोगों को दो गुटों में बांट दिया है. खबर लिखे जाने तक इस वीडियो को 8.5 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और हजारों लोग इस पर कमेंट कर रहे हैं.
वीडियो वायरल होते ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. कई भारतीयों ने इस व्यवहार की कड़ी निंदा की. एक यूजर ने लिखा, "मुझे लगता है कि आप गलत इंडिया में आ गए हैं." वहीं, बहुत से लोगों ने कोलकाता पुलिस को टैग करते हुए लिखा, "कृपया इन लड़कों को पकड़ें और इन्हें एक अच्छा सबक सिखाएं ताकि ये देश का नाम खराब न करें."
व्यूज का चक्कर या असली परेशानी?
मामला यहीं शांत नहीं हुआ, इंटरनेट का एक बड़ा हिस्सा टूरिस्ट को ही ट्रोल करने लगा. कुछ यूजर्स का कहना था कि ये विदेशी जानबूझकर अच्छे इलाकों को छोड़कर झुग्गी-झोपड़ियों और खराब गलियों में जाते हैं ताकि उन्हें ज्यादा व्यूज और कंटेंट मिल सके. एक यूजर ने कमेंट किया, "अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और अच्छे टूरिस्ट प्लेस नहीं जा सकते, तो किसी भी स्लम में घूमकर इंडिया को बदनाम मत करो."