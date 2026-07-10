/विदेश घूमने गई महिला के साथ हुआ डरावना खेल! किडनैपर से बचकर भागी, फिर मददगार बनकर आया दूसरा शिकारी

विदेश यात्रा को लोग अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत अनुभव मानते हैं. नई जगहें, नई संस्कृति और नए लोगों से मिलने का उत्साह हर ट्रैवलर के चेहरे पर साफ दिखाई देता है. लेकिन कई बार एक छोटी-सी गलती पूरी यात्रा को डरावने हादसे में बदल देती है. ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली 36 वर्षीय स्टेफनी के साथ इटली में कुछ ऐसा ही हुआ.
स्टेफनी दोस्तों के साथ यूरोप घूमने गई थीं. दोस्तों के लौटने के बाद उन्होंने अकेले इटली में कुछ दिन और रुकने का फैसला किया. उनका सपना था कि वह वहां की मशहूर 1 यूरो हाउस स्कीम देखकर पुराना घर खरीदें और साथ ही सिसिली के लो स्टैग्नोने इलाके में काइटबोर्डिंग का मजा लें. लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यह ट्रिप उनकी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव बन जाएगी. उन्होंने अपनी पूरी कहानी ऑस्ट्रेलियाई वेबसाइट News.com.au को बताई, जहां से यह मामला सामने आया. स्टेफनी का कहना है कि कुछ ही घंटों के भीतर दो अलग-अलग लोगों ने उन्हें अपना शिकार बनाने की कोशिश की.
काइटबोर्डिंग का कार्यक्रम खत्म होने के बाद वहां मौजूद कुछ लोग दूसरी जगह जा रहे थे. इसी दौरान एक यूरोपीय मूल के व्यक्ति ने स्टेफनी को कार से छोड़ने की पेशकश की. उन्हें लगा कि वह भी बाकी लोगों के साथ उसी दिशा में जा रहा है, इसलिए उन्होंने बिना ज्यादा सोचे उसकी कार में बैठना ठीक समझा. लेकिन कुछ ही मिनटों बाद उन्हें एहसास होने लगा कि कार बाकी लोगों से अलग रास्ते पर जा रही है. शुरुआत में उन्होंने इसे सामान्य समझा, लेकिन ड्राइवर की बातें सुनकर उनका शक और गहरा हो गया.
स्टेफनी के अनुसार, कार में बैठते ही ड्राइवर ने कहा कि वह देखना चाहता है कि उसकी कार 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है या नहीं. इसके बाद उसने अचानक तेज रफ्तार से गाड़ी दौड़ानी शुरू कर दी. स्टेफनी लगातार उससे कार रोकने और उन्हें उतारने की बात कहती रहीं, लेकिन वह हर बार उनकी बात अनसुनी करता रहा. हालात बिगड़ते देख उन्होंने तुरंत अपने काइटबोर्डिंग इंस्ट्रक्टर को मोबाइल से लाइव लोकेशन भेज दी. रास्ते में आगे बैठे एक दूसरे व्यक्ति ने ड्राइवर से पूछा कि क्या बाकी लोग भी उसके घर आने वाले हैं. जवाब मिला, 'नहीं, कोई नहीं आ रहा.' यही सुनते ही स्टेफनी को यकीन हो गया कि मामला बेहद गंभीर है.
करीब 12 किलोमीटर चलने के बाद कार एक बड़े गेट वाले मकान के अंदर पहुंची. जैसे ही कार रुकी, स्टेफनी ने देखा कि दरवाजा लॉक नहीं था. उन्होंने बिना एक सेकेंड गंवाए कार का दरवाजा खोला और पूरी ताकत से दौड़ लगा दी. पीछे मुड़कर देखने की भी हिम्मत नहीं हुई. वह तब तक भागती रहीं, जब तक उन्हें भरोसा नहीं हो गया कि कोई उनका पीछा नहीं कर रहा. कई किलोमीटर पैदल चलने के बाद वह एक छोटे कस्बे तक पहुंचीं, जहां उन्हें लगा कि अब शायद कोई उनकी मदद करेगा.
कस्बे में उन्हें एक सिक्योरिटी गार्ड मिला. भाषा की दिक्कत होने पर उन्होंने मोबाइल के ट्रांसलेशन ऐप की मदद से पूरी घटना उसे समझाई. गार्ड ने भरोसा दिलाया कि वह उन्हें सुरक्षित होटल तक छोड़ देगा. स्टेफनी को लगा कि आखिरकार अब सब ठीक हो जाएगा. लेकिन कुछ देर बाद गार्ड ने कार एक सुनसान गली में रोक दी. फिर उसने स्टेफनी का मोबाइल लिया और उसमें एक मैसेज टाइप किया. मैसेज पढ़ते ही उनके होश उड़ गए. उसमें लिखा था, 'मैं तुम्हें घर छोड़ रहा हूं... बदले में मेरे लिए क्या करोगी?'
यह मैसेज देखते ही स्टेफनी समझ गईं कि वह एक बार फिर गलत इंसान के साथ फंस गई हैं. उन्होंने तुरंत कार का दरवाजा खोला और दूसरी बार भी जान बचाने के लिए दौड़ पड़ीं. इस बार वह पास के एक वाइनयार्ड में जाकर छिप गईं. काफी देर तक वहीं रहीं और जब रास्ता सुरक्षित लगा, तो कई किलोमीटर पैदल चलकर किसी तरह अपने होटल पहुंचीं. उन्होंने बताया कि रास्ते में जब भी कोई गाड़ी दिखाई देती थी, वह झाड़ियों या दूसरी सुरक्षित जगह पर छिप जाती थीं. यहां तक कि उन्होंने रास्ते में एक वेंडिंग मशीन से ड्रिंक भी खरीदी, जिससे जरूरत पड़ने पर वहां उनके मौजूद होने का रिकॉर्ड रहे.
होटल पहुंचने के बाद भी स्टेफनी सामान्य नहीं हो सकीं. उन्होंने बताया कि अगले दिन तक वह लगातार रोती रहीं. बाद में उन्होंने पूरी घटना अपने काइटबोर्डिंग ग्रुप के लोगों को बताई. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि इस घटना की वजह से पूरे इटली या वहां के लोगों को गलत नहीं ठहराया जाना चाहिए. उनके मुताबिक, पहली कार चलाने वाला व्यक्ति इटली का नहीं, बल्कि यूरोप के किसी दूसरे देश का प्रवासी था.
इस घटना का असर इतना गहरा पड़ा कि स्टेफनी ने फिलहाल इटली में घर खरीदने और वहां लंबे समय तक रहने का अपना सपना टाल दिया है. उनका कहना है कि अब वह कभी भी किसी विदेशी देश में अकेले किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने नहीं जाएंगी. अगर भविष्य में ऐसा करना भी पड़ा, तो किसी भरोसेमंद साथी के साथ ही जाएंगी.
स्टेफनी की कहानी यह याद दिलाती है कि चाहे अपना देश हो या विदेश, अनजान लोगों पर आंख बंद करके भरोसा करना भारी पड़ सकता है. लिफ्ट लेने, अकेले यात्रा करने या किसी अजनबी की मदद स्वीकार करने से पहले पूरी सतर्कता बरतना जरूरी है. कई बार कुछ मिनटों का फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन मुश्किल वक्त में सही समय पर उठाया गया साहसी कदम जान भी बचा सकता है.