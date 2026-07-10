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विदेश घूमने गई महिला के साथ हुआ डरावना खेल! किडनैपर से बचकर भागी, फिर मददगार बनकर आया दूसरा शिकारी

विदेश घूमने गई ऑस्ट्रेलिया की एक महिला के साथ इटली में ऐसा डरावना अनुभव हुआ, जिसे वह शायद जिंदगी भर नहीं भूल पाएगी. पहले एक अनजान शख्स ने लिफ्ट देने के बहाने उसे सुनसान घर ले जाने की कोशिश की. किसी तरह वहां से जान बचाकर भागी, तो रास्ते में मिले एक सिक्योरिटी गार्ड ने भी मदद के नाम पर उसे फंसाने की कोशिश की. आखिरकार महिला ने दूसरी बार भी हिम्मत दिखाई और खुद को सुरक्षित बचा लिया.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 10, 2026, 09:27 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 09:27 PM IST
विदेश घूमने गई महिला के साथ हुआ डरावना खेल! किडनैपर से बचकर भागी, फिर मददगार बनकर आया दूसरा शिकारी
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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