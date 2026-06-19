Australian Traveler Paige India Trip: भारत घूमने आने वाले कई विदेशी पर्यटक यहां की संस्कृति, खान-पान और ऐतिहासिक जगहों से प्रभावित होते हैं, लेकिन कई बार उन्हें यहां के लोगों का व्यवहार सबसे ज्यादा याद रह जाता है. ऐसा ही कुछ ऑस्ट्रेलिया की एक महिला ट्रैवलर के साथ हुआ, जिसने एक महीने तक भारत में अकेले घूमने के बाद अपने अनुभव सोशल मीडिया पर शेयर किए.
ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली Paige अक्सर अपने ट्रैवल वीडियो और छोटे-छोटे व्लॉग सोशल मीडिया पर शेयर करती हैं. हाल ही में उन्होंने भारत यात्रा का एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि क्यों उन्हें भारत और यहां के लोग इतने पसंद आए. उन्होंने कहा कि भारत में उन्हें हर जगह लोगों से ऐसा स्वागत मिला, जिसकी उन्होंने उम्मीद भी नहीं की थी.
Paige ने बताया कि शुरुआत में वह एक महिला के तौर पर अकेले भारत आने को लेकर थोड़ी चिंतित थीं. किसी भी नए देश में अकेले सफर करना आसान नहीं होता, लेकिन भारत में मिलने वाले अनुभवों ने उनकी सारी चिंताएं दूर कर दीं. उन्होंने कहा कि पूरे सफर के दौरान उन्हें बार-बार ऐसा महसूस हुआ कि यहां लोग सिर्फ अपनी जिंदगी में व्यस्त नहीं रहते, बल्कि जरूरत पड़ने पर दूसरों की मदद करने के लिए भी आगे आते हैं. उनके अनुसार, भारत में छोटी-छोटी मदद भी इतनी खास लगी कि वह उन्हें हमेशा याद रहेंगी.
Paige ने अपने वीडियो में दिल्ली का एक अनुभव शेयर किया. उन्होंने बताया कि जब वह देर रात दिल्ली पहुंचीं तो उनके होटल के आसपास का इलाका बंद था और पैदल जाना मुश्किल लग रहा था. उन्होंने बताया कि उनके Uber ड्राइवर ने सिर्फ उन्हें सड़क तक छोड़ने के बजाय खुद उनके साथ चलकर होटल तक पहुंचाया, जिससे वह सुरक्षित पहुंच सकें. Paige ने कहा कि यह उनके लिए बहुत बड़ी बात थी क्योंकि ड्राइवर उन्हें जानता तक नहीं था, फिर भी उसने उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता दी. उन्होंने कहा कि ऐसी छोटी लेकिन दिल छू लेने वाली बातें ही भारत को खास बनाती हैं.
Paige ने एक और घटना बताई जो उन्हें काफी याद रही. उन्होंने कहा कि एक बार वह एक मेडिकल स्टोर पर गई थीं. सामान खरीदने के बाद जब पेमेंट का समय आया तो दुकानदार के पास छोटे पैसे वापस करने के लिए नहीं थे. इसके बाद दुकानदार ने पैसे लौटाने के बजाय उन्हें एक हैंड सैनिटाइजर की बोतल दे दी, जिससे हिसाब बराबर हो जाए. Paige के लिए यह एक छोटी घटना थी, लेकिन इसने उन्हें भारतीय लोगों की सोच और अपनापन महसूस कराया. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक उदाहरण है, क्योंकि पूरे सफर में उन्हें कई ऐसे लोग मिले जिन्होंने बिना किसी मतलब के उनकी मदद की.
Paige ने अपने कैप्शन में भारत यात्रा के दौरान मिले कई और अनुभवों का जिक्र किया है. उन्होंने बताया कि एक बार वह रास्ता भूल गई थीं, तब एक महिला ने न सिर्फ उनकी मदद की बल्कि उन्हें बस स्टॉप तक छोड़ने भी गई. इसके अलावा उन्होंने बताया कि बारिश में फंसने के दौरान एक रेस्टोरेंट मालिक ने उन्हें अपनी स्कूटर से छोड़ने की पेशकश की. एक बुजुर्ग महिला ने उन्हें पकौड़े खिलाए और कहा कि भारत आई हो तो इसे जरूर चखना चाहिए. इन छोटी-छोटी बातों ने Paige को भारतीय संस्कृति के करीब ला दिया.
Paige का वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने भी जमकर प्रतिक्रिया दी. कई यूजर्स ने भारतीय संस्कृति की पुरानी परंपरा 'अतिथि देवो भव:' का जिक्र किया. एक यूजर ने लिखा कि भारत आने वाले मेहमानों का स्वागत हमेशा दिल से किया जाता है. वहीं दूसरे यूजर ने Paige का स्वागत करते हुए कहा कि उन्हें खुशी है कि उन्होंने भारत को इतने अच्छे अनुभव के साथ महसूस किया. कई लोगों ने कहा कि भारत की असली पहचान सिर्फ इसकी जगहें नहीं बल्कि यहां के लोग और उनका व्यवहार भी है.
Paige ने अपनी पोस्ट में कहा कि वह इस बात पर हमेशा कायम रहेंगी कि भारतीय लोग दुनिया के सबसे ज्यादा मेहमाननवाज लोगों में से हैं. उन्होंने बताया कि एक महीने के सफर में उन्हें जो प्यार और मदद मिली, वह उनकी यात्रा की सबसे बड़ी यादों में से एक बन गई. भारत घूमने आने वाले कई लोगों की तरह Paige के लिए भी यह सफर सिर्फ जगहों को देखने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यहां के लोगों से मिले अनुभवों ने उनकी यात्रा को खास बना दिया.