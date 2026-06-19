Paige ने एक और घटना बताई जो उन्हें काफी याद रही. उन्होंने कहा कि एक बार वह एक मेडिकल स्टोर पर गई थीं. सामान खरीदने के बाद जब पेमेंट का समय आया तो दुकानदार के पास छोटे पैसे वापस करने के लिए नहीं थे. इसके बाद दुकानदार ने पैसे लौटाने के बजाय उन्हें एक हैंड सैनिटाइजर की बोतल दे दी, जिससे हिसाब बराबर हो जाए. Paige के लिए यह एक छोटी घटना थी, लेकिन इसने उन्हें भारतीय लोगों की सोच और अपनापन महसूस कराया. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक उदाहरण है, क्योंकि पूरे सफर में उन्हें कई ऐसे लोग मिले जिन्होंने बिना किसी मतलब के उनकी मदद की.