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भारत की मेहमाननवाजी ने जीता विदेशी ट्रैवलर का दिल, 1 महीने तक अकेले घूमने के बाद महिला ने शेयर किया अपना अनुभव

Australian Traveler Paige India Trip: ऑस्ट्रेलिया की ट्रैवलर Paige ने एक महीने तक भारत में अकेले सफर किया और अपने अनुभव शेयर किए. उन्होंने बताया कि दिल्ली से लेकर अलग-अलग जगहों तक उन्हें अजनबियों से ऐसी मदद और अपनापन मिला, जिसने उनके दिल में भारत के लिए खास जगह बना दी.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 19, 2026, 11:44 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 11:44 PM IST
भारत की मेहमाननवाजी ने जीता विदेशी ट्रैवलर का दिल, 1 महीने तक अकेले घूमने के बाद महिला ने शेयर किया अपना अनुभव
Image Credit: Image credit: instagram/@ paigetravelswell

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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