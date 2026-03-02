India को लेकर डरा रहे थे लोग, लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया की ये लड़की यहां पहुंची तो उसकी आंखों में आंसू आ गए!

India Tourism: पिछले कुछ सालों में भारत में महिला टूरिस्ट्स की सुरक्षा को लेकर कई घटनाएं सामने आईं, जिनकी वजह से देश को शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ी. कई वीडियो नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में छाए रहे, जिन्होंने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए. ऐसे माहौल में जब एक ऑस्ट्रेलियाई महिला ने भारत आने का फैसला किया तो उसे अपने आसपास के लोगों से सिर्फ चेतावनियां, अफवाहें और डर से भरी कहानियां ही सुनने को मिलीं. उसे बार-बार कहा गया कि भारत सुरक्षित नहीं है और वहां जाना जोखिम भरा हो सकता है.

लेकिन जब वह महिला भारत पहुंची, तो उसका अनुभव उन तमाम डरावनी कहानियों से बिल्कुल अलग निकला. उसने सोशल मीडिया पर शेयर किया कि यहां उसे बार-बार मेहमाननवाजी, अपनापन, जिज्ञासा और उदारता देखने को मिली. उसने नए दोस्त बनाए, अलग-अलग संस्कृतियों को करीब से जाना और भारत के कल्चर को महसूस किया. उसके मुताबिक, जो कहानियां उसने सुनी थीं वे उसकी वास्तविक यात्रा से बिल्कुल मेल नहीं खाती थीं.

क्या वीडियो ने इंटरनेट को बांट दिया?

जैसे ही महिला ने अपना अनुभव साझा किया, उसका वीडियो तेजी से वायरल हो गया. इंटरनेट पर लोग दो हिस्सों में बंटे नजर आए. कुछ लोगों ने उसके अनुभव से सहमति जताई और भारत में उसका स्वागत किया. वहीं कुछ यूजर्स ने कहा कि पहले जो चेतावनियां दी जाती हैं, वे बेबुनियाद नहीं होतीं और कई घटनाएं सच में चिंता का विषय हैं. इस तरह यह वीडियो एक नई बहस का कारण बन गया.

क्या उसने भारत को खास धन्यवाद दिया?

महिला ने अपने पोस्ट में लिखा कि वह खुद हैरान है. उसने कहा, “मैं उलझन में हूं… क्या यही वह भारत है जहां मुझे आने से मना किया गया था? यहां आने से पहले मैंने चेतावनियां और डर की कहानियां सुनीं. लेकिन यहां मुझे बार-बार मेहमाननवाजी, गर्मजोशी और उदारता ही मिली.” उसने यह भी लिखा कि यात्रा इंसान को सिखाती है कि सबसे ऊंची आवाजें अक्सर उन्हीं लोगों की होती हैं, जो खुद वहां कभी गए ही नहीं होते.