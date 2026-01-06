Advertisement
trendingNow13065859
Hindi Newsजरा हटकेमाइकल शूमाकर के निधन की खबर से दुनिया में मचा हड़कंप; पर जिसे सब F1 लेजेंड समझ रहे हैं वो निकला...

माइकल शूमाकर के निधन की खबर से दुनिया में मचा हड़कंप; पर जिसे सब F1 लेजेंड समझ रहे हैं वो निकला...

75 वर्षीय लेखक माइकल शूमाकर के निधन की खबर से सोशल मीडिया पर भ्रम फैल गया. समान नाम होने के कारण लोग इसे F1 दिग्गज माइकल शूमाकर समझ बैठे और श्रद्धांजलि देने लगे, बाद में सच्चाई सामने आई.

 

Reported By:  Shivam Tiwari|Last Updated: Jan 06, 2026, 09:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

माइकल शूमाकर के निधन की खबर से दुनिया में मचा हड़कंप; पर जिसे सब F1 लेजेंड समझ रहे हैं वो निकला...

सोशल मीडिया के दौर में एक खबर कब सच से अफवाह बन जाए, पता ही नहीं चलता. कुछ ऐसा ही हुआ जब “माइकल शूमाकर के निधन” की खबर सामने आई. दुनिया भर में हड़कंप मच गया. लोग सदमे में आ गए, श्रद्धांजलियां लिखने लगे, लेकिन कुछ घंटों बाद कहानी ने यू-टर्न ले लिया. दरअसल जिन माइकल शूमाकर का निधन हुआ, वो फॉर्मूला-1 के दिग्गज नहीं, बल्कि अमेरिका के मशहूर लेखक थे. नाम एक जैसा था, लेकिन पहचान बिल्कुल अलग. यही एक नाम इस पूरे कन्फ्यूजन की जड़ बना.

 

 कौन थे असली माइकल शूमाकर, जिनका हुआ निधन

Add Zee News as a Preferred Source

29 दिसंबर को विस्कॉन्सिन (अमेरिका) में रहने वाले जाने-माने लेखक माइकल शूमाकर का 75 साल की उम्र में निधन हो गया. इस खबर की पुष्टि उनकी बेटी एमिली जॉय शूमाकर ने की, हालांकि मौत की वजह नहीं बताई गई. माइकल शूमाकर बायोग्राफी लिखने के लिए मशहूर थे. उन्होंने फिल्ममेकर फ्रांसिस फोर्ड कोपोला, रॉक म्यूज़िक लीजेंड एरिक क्लैप्टन और बीट कवि एलन गिन्सबर्ग जैसी हस्तियों की ज़िंदगी पर चर्चित किताबें लिखीं. इसके अलावा NBA स्टार जॉर्ज मिकैन और कॉमिक्स पायनियर विल आइज़नर पर भी उन्होंने किताबें लिखी थीं. साहित्य जगत में उनका बड़ा सम्मान था.

 

 

 

 F1 लेजेंड समझकर उमड़ी श्रद्धांजलियां

असल गड़बड़ी तब हुई जब सोशल मीडिया पर लोगों ने पूरा नाम पढ़े बिना ही पोस्ट शेयर करना शुरू कर दिया. क्योंकि लेखक का नाम भी माइकल शूमाकर था, लोग मान बैठे कि सात बार के फॉर्मूला-1 वर्ल्ड चैंपियन का निधन हो गया है. X (ट्विटर) पर एक यूज़र ने लिखा, “द मैन, द मिथ, द लीजेंड माइकल शूमाकर अब नहीं रहे.” किसी ने कहा, “रेस्ट इन पीस, आप हमेशा हमारे हीरो रहेंगे.” बाद में कई यूज़र्स ने सफाई दी कि F1 लेजेंड अभी जीवित हैं और यह खबर लेखक से जुड़ी है.

fallback

 वायरल खबरों के दौर में बड़ी सीख

कुछ ही देर में साफ हो गया कि यह एक नाम की वजह से पैदा हुआ भ्रम था. Zee News समेत कई प्लेटफॉर्म्स पर स्पष्टीकरण आया कि F-1 स्टार माइकल शूमाकर की मौत की खबर गलत है. यह घटना दिखाती है कि वायरल हेडलाइंस के दौर में बिना पूरी जानकारी पढ़े खबर शेयर करना कितना खतरनाक हो सकता है. एक नाम, दो मशहूर लोग और सोशल मीडिया की जल्दबाज़ी बस यहीं से अफवाह जन्म ले लेती है. यही वजह है कि हर खबर को समझकर पढ़ना आज पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो गया है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

TAGS

Michael SchumacherF1 legendbiographerF1 confusionauthor death

Trending news

'ट्रंप से इतने डरते क्यों हो, नाम लेते ही पड़ जाते हो ठंडे...', ओवैसी का BJP पर हमला
Owaisi
'ट्रंप से इतने डरते क्यों हो, नाम लेते ही पड़ जाते हो ठंडे...', ओवैसी का BJP पर हमला
अवैध खनन रोकने के लिए पंजाब की मान सरकार प्रतिबद्ध, एतिहासिक सुधारों के साथ काम जारी
Punjab
अवैध खनन रोकने के लिए पंजाब की मान सरकार प्रतिबद्ध, एतिहासिक सुधारों के साथ काम जारी
ड्रग्स की चपेट में कश्मीर? 13 लाख प्रभावित, एक्शन में आई सरकार तो 1000 पर केस दर्ज
Drugs
ड्रग्स की चपेट में कश्मीर? 13 लाख प्रभावित, एक्शन में आई सरकार तो 1000 पर केस दर्ज
दिल्ली NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, CAQM को लगाई फटकार
delhi today news
दिल्ली NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, CAQM को लगाई फटकार
'मादुरो की तरह PM मोदी भी किडनैप होंगे...', कांग्रेस नेता के सवाल से गरमाई सियासत
Prithviraj Chavan
'मादुरो की तरह PM मोदी भी किडनैप होंगे...', कांग्रेस नेता के सवाल से गरमाई सियासत
'हरा सांप', राष्ट्रवाद और... महाराष्ट्र निकाय चुनाव से पहले CM का धमाकेदार इंटरव्यू
BMC elections
'हरा सांप', राष्ट्रवाद और... महाराष्ट्र निकाय चुनाव से पहले CM का धमाकेदार इंटरव्यू
BMC के करप्शन को लेकर उद्धव को... निकाय चुनाव से पहले विपक्ष पर बरसे देवेंद्र फडणवीस
BMC elections
BMC के करप्शन को लेकर उद्धव को... निकाय चुनाव से पहले विपक्ष पर बरसे देवेंद्र फडणवीस
'जब अमीर मुकदमेबाजी में फंसते हैं...' गौतम खेतान की याचिका पर 'सुप्रीम' टिप्पणी
scam of agustawestland helicopter
'जब अमीर मुकदमेबाजी में फंसते हैं...' गौतम खेतान की याचिका पर 'सुप्रीम' टिप्पणी
डिप्टी CM शिवकुमार का बयान बदल देगा कर्नाटक की राजनीति! सिद्धारमैया ही रहेंगे CM?
CM Siddaramaiah
डिप्टी CM शिवकुमार का बयान बदल देगा कर्नाटक की राजनीति! सिद्धारमैया ही रहेंगे CM?
महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष ने ऐसा क्या कहा था? रितेश देशमुख से अब बोले 'सॉरी'
Maharastra News
महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष ने ऐसा क्या कहा था? रितेश देशमुख से अब बोले 'सॉरी'