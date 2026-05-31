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Hindi Newsजरा हटकेबिना शराब पिए चढ़ जाता है नशा! खाना खाते ही शरीर खुद बनाने लगता है अल्कोहल, बीमारी देख डॉक्टर भी रह गए हैरान

बिना शराब पिए चढ़ जाता है नशा! खाना खाते ही शरीर खुद बनाने लगता है अल्कोहल, बीमारी देख डॉक्टर भी रह गए हैरान

Auto Brewery Syndrome: एक शख्स पिछले 10 साल से ऐसी परेशानी झेल रहा था, जिसे देखकर लोग उसे शराबी समझ लेते थे. हैरानी की बात यह थी कि उसने शराब पी ही नहीं थी. आखिरकार डॉक्टरों ने जांच की तो पता चला कि उसके शरीर के अंदर ही शराब बन रही थी.

 

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: May 31, 2026, 12:40 PM IST
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Auto Brewery Syndrome: दुनिया में कई ऐसी दुर्लभ बीमारियां हैं, जिनके बारे में अभी तक हम लोगों ने सुना तक नहीं होगा. कई बार तो इनके बारे में सुनकर भी यकीन करना मुश्किल हो जाता है. ऐसी ही एक अजीबोगरीब मेडिकल स्थिति इन दिनों चर्चा में है, जिसमें एक व्यक्ति बिना शराब पिए ही नशे की हालत में पहुंच जाता था. कई सालों तक वह समझ ही नहीं पाया कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है. लोग उस पर शराब पीने का आरोप लगाते थे, लेकिन सच्चाई कुछ और ही निकली. डॉक्टरों की जांच में पता चला कि यह व्यक्ति एक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित था, जिसे ऑटो-ब्रुअरी सिंड्रोम (Auto-Brewery Syndrome) कहा जाता है. इस बीमारी में इंसान का शरीर खुद ही शराब बनाना शुरू कर देता है. यही वजह थी कि बिना शराब पिए भी उसके शरीर में अल्कोहल की मात्रा पाई जा रही थी.

10 साल तक नहीं समझ पाया बीमारी का कारण

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह शख्स करीब एक दशक तक इस रहस्यमयी समस्या से जूझता रहा. उसे अक्सर चक्कर आते थे, सिर भारी रहता था और कई बार ऐसा महसूस होता था जैसे उसने शराब पी रखी हो. उसकी चाल लड़खड़ा जाती थी और रोजमर्रा के काम करना भी मुश्किल हो जाता था. शुरुआत में परिवार और आसपास के लोगों को लगा कि वह चोरी-छिपे शराब पीता है. लेकिन जब बार-बार जांच के बावजूद कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आया, तो डॉक्टरों ने मामले की गहराई से जांच शुरू की. कई मेडिकल टेस्ट और अध्ययन के बाद आखिरकार पता चला कि उसके शरीर के अंदर ही अल्कोहल बन रही थी.

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क्या है ऑटो-ब्रुअरी सिंड्रोम?

ऑटो-ब्रुअरी सिंड्रोम एक बेहद दुर्लभ मेडिकल स्थिति होती है. इसमें पेट और आंतों में मौजूद कुछ विशेष प्रकार के यीस्ट या सूक्ष्म जीव शरीर में पहुंचने वाली शुगर और कार्बोहाइड्रेट को अल्कोहल में बदल देते हैं. आसान भाषा में समझें तो जब मरीज रोटी, चावल, मिठाई, ब्रेड, पास्ता या अन्य कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें खाता है, तो उसके शरीर के अंदर एक तरह की फर्मेंटेशन प्रक्रिया शुरू हो जाती है. इस प्रक्रिया के दौरान अल्कोहल बनने लगती है और व्यक्ति को नशे जैसे लक्षण महसूस होने लगते हैं. यही कारण है कि बिना शराब पिए भी मरीज का व्यवहार शराब पीने वाले व्यक्ति जैसा दिखाई दे सकता है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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ऐसे दिखते हैं बीमारी के लक्षण

एक्सपर्ट्स के अनुसार, इस बीमारी के लक्षण सामान्य शराब के नशे से काफी मिलते-जुलते होते हैं. मरीज को अचानक चक्कर आने लगते हैं, सिर दर्द होने लगता है और ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होती है. इसके अलावा थकान, बोलने में लड़खड़ाहट, संतुलन बिगड़ना, मूड में बदलाव और मानसिक भ्रम जैसी समस्याएं भी सामने आ सकती हैं. कई बार मरीज को खुद समझ नहीं आता कि उसके शरीर में आखिर क्या हो रहा है? इसी वजह से कई लोगों की बीमारी लंबे समय तक पहचान में नहीं आ पाती है.

लोगों को नहीं होता यकीन

इस बीमारी की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि लोग मरीज की बात पर आसानी से विश्वास नहीं करते. जब कोई व्यक्ति बिना शराब पिए नशे में दिखाई दे, तो स्वाभाविक रूप से लोग उसे शराबी समझ बैठते हैं. इस शख्स के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. लंबे समय तक उसे लोगों की बातें सुननी पड़ीं. कई बार उसे अपनी बात साबित करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा. लेकिन जब मेडिकल जांच में सच्चाई सामने आई, तो हर कोई हैरान रह गया.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ा असर

लगातार नशे जैसे लक्षण महसूस होने के कारण उसकी सामान्य जिंदगी बुरी तरह प्रभावित होने लगी थी. काम पर ध्यान देना मुश्किल हो गया था और शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस होती थी. कई बार अचानक तबीयत बिगड़ने से उसे सामाजिक तौर पर और अपनी नौकरी में भी परेशानियों का सामना करना पड़ता था. यही वजह है कि बीमारी की सही पहचान उसके लिए बेहद जरूरी थी.

डॉक्टर क्या कहते हैं?

एक्सपर्ट्स के अनुसार, ऑटो-ब्रुअरी सिंड्रोम बहुत दुर्लभ बीमारी है, लेकिन इसका इलाज संभव है. मरीज की स्थिति के अनुसार डॉक्टर खानपान में बदलाव की सलाह देते हैं. आमतौर पर कम कार्बोहाइड्रेट वाला आहार अपनाने और कुछ विशेष दवाओं की मदद से इस समस्या को नियंत्रित किया जा सकता है. यह मामला एक बार फिर दिखाता है कि हर बीमारी सामान्य नहीं होती. कभी-कभी शरीर ऐसी स्थितियां पैदा कर देता है, जिन पर पहली नजर में यकीन करना मुश्किल होता है. बिना शराब पिए नशे में रहने वाले इस शख्स की कहानी भी ऐसी ही एक दुर्लभ और हैरान कर देने वाली मेडिकल पहेली बन गई, जिसने डॉक्टरों से लेकर आम लोगों तक सभी को चौंका दिया.

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Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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