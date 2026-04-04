'घर जाने की जल्दी तब होती है जब...', जिंदगी का सबक दे गई इस ऑटो वाले की बात, वीडियो देख रोने लगे लोग

Auto Driver Emotional Story: सोशल मीडिया पर भावुक कर देने वाली कहानियां वायरल होती रहती हैं, लेकिन इस ऑटो वाले की कहानी लोगों को रुला रही है. ऑटो वाले ने बताया कि उसे घर जाने की जल्दी क्यों नहीं रहती. चलिए जानते हैं.
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Auto Driver Viral Story: जरूरी नहीं हर बार व्यक्ति पैसे के लिए ही मेहनत करता है. कई बार वो घर ही नहीं जाना चाहता है. एक वायरल वीडियों में दावा किया गया कि ऑटो रिक्शा वाले ने अपनी भावुक कर देने वाला कहानी सुनाई. ये बात सुनकर हर कोई भावुक हो गया. चलिए जानते हैं ऑटो ने घर ना जाने की क्या वजह बताई.
वायरल हो रहे वीडियो के कैप्शन दी गई जानकारी के अनुसार, एक शख्स ने ऑटो की सवारी की और ऑटो ने उसे अपनी भावुक कर देने वाली कहानी सुनाई. वीडियो के कैप्शन में लिखा है कि आज मेरे ऑटो वाले भैया से बात की और उन्होंने मुझे कुछ ऐसा सिखाया जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी. वह करीब 55-60 साल के लग रहे थे लेकिन फिर भी पूरे दिन ऑटो चला रहे थे. मैंने उनसे पूछा, 'भैया, थकते नहीं हो?' ऑटो वाला पहले इस सवाल को सुनकर मुस्कुराया और फिर बोला, "बेटा, आदमी काम से नहीं थकता... तन्हाई से थक जाता है."
इसके बाद ऑटो वाले ने अपनी कहानी सुनाई. ऑटो वाले ने बताया कि उनकी शादी को 30 साल हो चुके हैं और उनकी तीन बेटियां हैं जो अब अलग-अलग शहरों में रहती हैं. हर रात जब वह देर से घर आते थे, तो उनकी पत्नी दरवाजे पर उनका इंतज़ार करती थी. देर से आने की शिकायत करती और फिर उन्हें गर्म खाना परोसती थी. एक दिन उनका निधन हो गया और वह सिलसिला खत्म हो गया.
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इस दर्दभरी कहानी को सुनने के बाद जब सफर खत्म हुआ तो शख्स ने ऑटो वाले से पूछा, "अब घर जा रहे हो?" वह मुस्कुराया और बोला, "नहीं बेटा... थोड़ा और चलाऊंगा." इसके बाद शख्स हैरान रह गया और पूछा क्यों? ऑटो वाले ने बड़ी शांति से कहा, "घर जाने की जल्दी तब होती है जब कोई इंतज़ार कर रहा हो." ऑटो वाले की ये बात शख्स के दिल को छू गई और मानो उसे जिंदगी भर का सबक मिल गया. इसके बाद शख्स ने सोशल मीडिया पर ये किस्सा साझा किया.
वायरल हो रहा वीडियो इंस्टाग्राम पर @wanderlungez नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. खबर लिखे जाने तक 14 मिलियन से ज्यादा लोग पोस्ट देख चुके हैं. इसके अलावा 5 लाख से ज्यादा लोग पोस्ट लाइक कर चुके हैं. ऑटो वाले की कहानी सुन लोग इमोशन कमेंट कर रहे हैं.
वीडियो देख यूजर्स ने बड़ी संख्या में प्रतिक्रिया दी है. एक यूजर ने लिखा, "घर जाने की जल्दी तब होती है जब कोई इंतजार कर रहा हो." दूसरे यूजर ने लिखा, "शायद ऐसी कहानियां सब जगह हैं बस सुनाने वाले चाहिए." एक अन्य यूजर ने लिखा, "मैं ये दर्द महसूस कर सकता हूं."
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.