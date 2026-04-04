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Hindi Newsजरा हटकेघर जाने की जल्दी तब होती है जब..., जिंदगी का सबक दे गई इस ऑटो वाले की बात, वीडियो देख रोने लगे लोग

'घर जाने की जल्दी तब होती है जब...', जिंदगी का सबक दे गई इस ऑटो वाले की बात, वीडियो देख रोने लगे लोग

Auto Driver Emotional Story: सोशल मीडिया पर भावुक कर देने वाली कहानियां वायरल होती रहती हैं, लेकिन इस ऑटो वाले की कहानी लोगों को रुला रही है. ऑटो वाले ने बताया कि उसे घर जाने की जल्दी क्यों नहीं रहती. चलिए जानते हैं.

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Apr 04, 2026, 05:54 PM IST
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Auto Driver Viral Story: जरूरी नहीं हर बार व्यक्ति पैसे के लिए ही मेहनत करता है. कई बार वो घर ही नहीं जाना चाहता है. एक वायरल वीडियों में दावा किया गया कि ऑटो रिक्शा वाले ने अपनी भावुक कर देने वाला कहानी सुनाई. ये बात सुनकर हर कोई भावुक हो गया. चलिए जानते हैं ऑटो ने घर ना जाने की क्या वजह बताई. 

वायरल हो रहे वीडियो के कैप्शन दी गई जानकारी के अनुसार, एक शख्स ने ऑटो की सवारी की और ऑटो ने उसे अपनी भावुक कर देने वाली कहानी सुनाई. वीडियो के कैप्शन में लिखा है कि आज मेरे ऑटो वाले भैया से बात की और उन्होंने मुझे कुछ ऐसा सिखाया जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी. वह करीब 55-60 साल के लग रहे थे लेकिन फिर भी पूरे दिन ऑटो चला रहे थे. मैंने उनसे पूछा, 'भैया, थकते नहीं हो?' ऑटो वाला पहले इस सवाल को सुनकर मुस्कुराया और फिर बोला,  "बेटा, आदमी काम से नहीं थकता... तन्हाई से थक जाता है."

ऑटो वाले ने बताया अपना दर्द

इसके बाद ऑटो वाले ने अपनी कहानी सुनाई. ऑटो वाले ने बताया कि उनकी शादी को 30 साल हो चुके हैं और उनकी तीन बेटियां हैं जो अब अलग-अलग शहरों में रहती हैं. हर रात जब वह देर से घर आते थे, तो उनकी पत्नी दरवाजे पर उनका इंतज़ार करती थी. देर से आने की शिकायत करती और फिर उन्हें गर्म खाना परोसती थी. एक दिन उनका निधन हो गया और वह सिलसिला खत्म हो गया.

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ये भी पढ़ें: मैडम की बात सुन बदल गया क्लासरूम का माहौल, फूट-फूटकर रोने लगे बच्चे, जानें क्यों?

क्यों नहीं घर जाने की जल्दी?

​इस दर्दभरी कहानी को सुनने के बाद जब सफर खत्म हुआ तो शख्स ने ऑटो वाले से पूछा, "अब घर जा रहे हो?" वह मुस्कुराया और बोला, "नहीं बेटा... थोड़ा और चलाऊंगा." इसके बाद शख्स हैरान रह गया और पूछा क्यों? ऑटो वाले ने बड़ी शांति से कहा, "घर जाने की जल्दी तब होती है जब कोई इंतज़ार कर रहा हो." ऑटो वाले की ये बात शख्स के दिल को छू गई और मानो उसे जिंदगी भर का सबक मिल गया. इसके बाद शख्स ने सोशल मीडिया पर ये ​किस्सा साझा किया.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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किसने शेयर की स्टोरी?

वायरल हो रहा वीडियो इंस्टाग्राम पर @wanderlungez नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. खबर लिखे जाने तक 14 मिलियन से ज्यादा लोग पोस्ट देख चुके हैं. इसके अलावा 5 लाख से ज्यादा लोग पोस्ट लाइक कर चुके हैं. ऑटो वाले की कहानी सुन लोग इमोशन कमेंट कर रहे हैं. 

क्या बोले यूजर्स?

वीडियो देख यूजर्स ने बड़ी संख्या में प्रतिक्रिया दी है. एक यूजर ने लिखा, "घर जाने की जल्दी तब होती है जब कोई इंतजार कर रहा हो." दूसरे यूजर ने लिखा, "शायद ऐसी कहानियां सब जगह हैं बस सुनाने वाले चाहिए." एक अन्य यूजर ने लिखा, "मैं ये दर्द महसूस कर सकता हूं."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

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