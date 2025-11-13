ऑटो ड्राइवर ने इंग्लिश में की इतनी प्यारी बात कि विदेशी रह गया हैरान, बोले- मेरे दोस्त, पैसे के लिए...

English Speaking Driver: दिल्ली में एक विदेशी टूरिस्ट ने जैसे ही ऑटो बुक किया, उसे अंदाजा नहीं था कि यह सफर उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर देगा. वीडियो में दिखता है कि ऑटो ड्राइवर एक ऑस्ट्रेलियाई यात्री से फ्लुएंट अंग्रेजी में बात कर रहा है. वह मुस्कुराते हुए पूछता है, “आप ऑस्ट्रेलिया से हैं?” टूरिस्ट चकित होकर पूछता है, “हां तुम्हें कैसे पता?” ड्राइवर जवाब देता है, “मैं ऑस्ट्रेलिया गया हूं. मेलबर्न में मैं शेफ था. खाना बनाता था.”

ड्राइवर ने क्या कहा जिसने जीत लिया दिल?

बातचीत के दौरान जब यात्री ने पूछा कि क्या वह अब भारत में कोई बिजनेस करते हैं, तो बुज़ुर्ग ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए कहा, “नहीं. मैं कोई व्यापारी नहीं हूं. मैं एक खुशमिजाज इंसान हूं. पैसा जिंदगी के लिए जरूरी है, लेकिन जिंदगी पैसों के लिए नहीं है, मेरे दोस्त.” उनके इस जवाब ने इंटरनेट पर हजारों दिल जीत लिए.

चाय पर हुई दिल से दिल की बात?

बात यहीं खत्म नहीं हुई. ड्राइवर ने अपने ऑस्ट्रेलियाई यात्री को अपने पसंदीदा टी स्टॉल पर चाय पीने का न्योता दिया. दोनों वहां गए, बैठकर चाय पी और बातचीत की. वीडियो में एक व्यक्ति चाय बनाते हुए दिखता है जो बताता है कि यह उसकी खुद की बनाई खास रेसिपी है. विदा लेते वक्त विदेशी टूरिस्ट ने कहा, “आपकी परेशानी के लिए ये रहे कुछ पैसे. इसकी कद्र करें. नमस्ते.”

लोगों ने क्यों कहा, यह है असली इंडिया?

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने इस ऑटो ड्राइवर की जमकर तारीफ की. एक यूजर ने लिखा, “इस ऑटो ड्राइवर की अंग्रेजी मेरे मैनेजर से भी अच्छी है.” दूसरे ने लिखा, “आज का पाठ: जीवन के लिए धन आवश्यक है, लेकिन जीवन धन के लिए नहीं है.” कई लोगों ने कहा, “यह वही भारत है जिससे हम प्यार करते हैं.”

क्या बना इस वीडियो को इतना खास?

लोगों ने ड्राइवर की सादगी, विनम्रता और जीवन के प्रति उसके दृष्टिकोण को सराहा. किसी ने कहा – “चाचा ने पूरे देश को गौरवान्वित किया.” तो किसी ने लिखा, “आइए हम सबका सम्मान करें. आप किसी किताब का मूल्यांकन उसके कवर से नहीं कर सकते.” इस वीडियो ने दिखाया कि असली भारत वही है जहां हर छोटी मुलाकात दिलों को छू जाती है. इस छोटी-सी बातचीत ने एक बड़ा संदेश दिया- पैसा जरूरी है, लेकिन जिंदगी सिर्फ पैसों के लिए नहीं.