/मैं पढ़ा-लिखा नहीं, पर बेटी बनेगी अफसर: ₹75 हजार कमाने वाला ऑटो ड्राइवर बेटी की पढ़ाई पर खर्च करता है ₹1.4 लाख; VIDEO वायरल

एक पिता अपनी जिंदगी में भले ही कितनी मुश्किलों से गुजर रहा हो, लेकिन अक्सर उसकी सबसे बड़ी कोशिश यही होती है कि उसके बच्चों को वे परेशानियां न देखनी पड़ें, जिनसे वह खुद गुजरा है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस बातचीत में भी कुछ ऐसा ही नजर आया.
वीडियो में एक शख्स ऑटो ड्राइवर से उसकी कमाई और खर्च के बारे में बात करता है. बातचीत के दौरान ड्राइवर बताता है कि वह महीने में औसतन करीब 75 हजार रुपये कमा लेता है. सुनने में यह रकम ठीक-ठाक लगती है, लेकिन जब उसकी कमाई के सामने खर्चों का हिसाब आता है तो पूरी तस्वीर बदल जाती है.
वीडियो में ड्राइवर से उसकी औसत मासिक कमाई पूछी जाती है. वह बताता है कि उसकी कमाई करीब 75 हजार रुपये महीने की है. हालांकि, यह कमाई हर महीने एक जैसी हो, यह जरूरी नहीं है. ऑटो चलाने की कमाई काम के घंटों, सवारी और दूसरे खर्चों पर भी निर्भर करती है. इसके बाद बातचीत उसके खर्चों की तरफ मुड़ती है. जहां वह बताता है कि ऑटो से जुड़े खर्च, गैस, गाड़ी की EMI और घर का खर्च उसकी कमाई का बड़ा हिस्सा ले जाता है. यानी जो रकम पहली नजर में अच्छी कमाई लगती है, उसमें से काफी पैसा पहले ही जरूरी खर्चों में चला जाता है.
बातचीत का सबसे भावुक हिस्सा तब आता है, जब उससे उसके बच्चों के बारे में पूछा जाता है. ड्राइवर बताता है कि उसकी एक बेटी है. इसके बाद वह एक ऐसी बात कहता है, जो पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा बन जाती है. वह बताता है कि वह खुद पढ़ा-लिखा नहीं है, लेकिन उसने अपनी बेटी को अच्छे स्कूल में पढ़ाने का फैसला किया है. इसका मतलब पिता की अपनी पढ़ाई भले ही ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकी, लेकिन वह चाहता है कि उसकी बेटी को वह मौका जरूर मिले, जो उसे खुद नहीं मिल पाया.
इतना ही नहीं, ऑटो ड्राइवर बताता है कि वह अपनी बेटी की पढ़ाई पर हर साल करीब 1.4 लाख रुपये खर्च करता है. इस रकम को महीने के हिसाब से देखें तो यह 11 हजार रुपये से ज्यादा होती है. एक तरफ घर का खर्च, ऑटो की EMI और दूसरे जरूरी पेमेंट हैं और दूसरी तरफ बेटी की स्कूल फीस. इन सबको संभालते हुए उसकी कमाई का बड़ा हिस्सा हर महीने खत्म हो जाता है. उसके लिए बेटी की पढ़ाई सिर्फ एक खर्च नहीं है. यह उसके भविष्य का सपना है. शायद यही वजह है कि वह अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति के बावजूद इस खर्च को कम करने के बजाय बेटी को अच्छी शिक्षा देने की कोशिश कर रहा है.
वीडियो में सामने आई सबसे बड़ी चिंता यही है कि तमाम खर्चों के बाद ड्राइवर के पास बचत के लिए कुछ नहीं बचता. यानी महीने भर मेहनत करने और करीब 75 हजार रुपये कमाने के बाद भी महीने के आखिर में उसकी जेब खाली हो जाती है. कभी अचानक कोई बड़ा खर्च सामने आ जाए तो उसे उधार लेने की जरूरत पड़ती है. ऐसे में एक तरफ बेटी के बेहतर भविष्य की चिंता है, तो दूसरी तरफ आज के खर्चों को संभालने की चुनौती. यही वह जगह है जहां उसकी कहानी सिर्फ एक पिता के संघर्ष की नहीं, बल्कि बढ़ते एजुकेशन खर्च की भी तस्वीर दिखाती है.
इस कहानी ने एक सवाल यह भी खड़ा किया कि क्या अच्छी पढ़ाई के लिए महंगे प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाना जरूरी है? सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इसी मुद्दे पर अपनी राय रखी. एक यूजर ने कहा कि अगर स्कूल का खर्च थोड़ा कम किया जाए तो पिता हर महीने कुछ रकम अपनी बेटी के भविष्य के लिए बचा सकते हैं. किसी ने सुझाव दिया कि हर महीने 5 से 10 हजार रुपये की बचत या निवेश करने से आगे चलकर कॉलेज की पढ़ाई के समय उधार लेने की जरूरत कम हो सकती है. हालांकि, यह परिवार का अपना फैसला है कि वह अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए कौन सा स्कूल और कितना खर्च चुनता है.
यह वीडियो एक फाइनेंशियल सर्विस कंपनी (@rayi.app) के सोशल मीडिया पेज पर शेयर किया गया था. कंपनी अपनी एक सीरीज के जरिए अलग-अलग लोगों की कमाई और खर्च का हिसाब दिखाती है. वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने ड्राइवर की मेहनत और बेटी के लिए उसकी सोच की तारीफ की. एक यूजर ने लिखा कि वह स्कूल के खर्च को थोड़ा कम करके बेटी के लिए हर महीने कुछ रकम निवेश करने की कोशिश करता. एक दूसरे यूजर ने स्कूल फीस को लेकर सवाल उठाया. उसने अपने परिवार का उदाहरण देते हुए बताया कि कम फीस वाले स्कूल से पढ़कर भी वह डॉक्टर बना. वहीं एक यूजर ने ड्राइवर की उस बात को याद किया कि उसकी सिर्फ एक बेटी है और वह उसके लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा है. कमेंट करने वाले ने लिखा कि यही बात उसका दिल छू गई.
इस कहानी में सबसे खास बात शायद यही है कि पिता खुद ज्यादा पढ़ नहीं पाया, लेकिन उसने अपनी बेटी की पढ़ाई को लेकर कोई समझौता नहीं किया. वह अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा उसकी स्कूलिंग पर लगा रहा है. यह फैसला उसके लिए आसान नहीं है. बचत न होना और जरूरत पड़ने पर उधार लेना आर्थिक तौर पर चिंता की बात है. लेकिन इसके पीछे एक पिता की वह सोच दिखाई देती है, जिसमें वह अपनी अगली पीढ़ी को अपने से बेहतर जिंदगी देना चाहता है. बेटी की पढ़ाई के साथ-साथ भविष्य के लिए कुछ बचत और खर्चों का संतुलन बनाना भी जरूरी है. क्योंकि अच्छी शिक्षा का सपना तभी ज्यादा मजबूत बनता है, जब उसके साथ परिवार की आर्थिक सुरक्षा भी बनी रहे.
ऑटो चलाकर हर महीने करीब 75 हजार रुपये कमाना सुनने में अच्छा लग सकता है, लेकिन इस रकम के पीछे कितने घंटे सड़क पर बिताने पड़ते हैं और उसमें से कितना पैसा घर, गाड़ी और पढ़ाई पर चला जाता है, यह कहानी उसका दूसरा पहलू दिखाती है. यह सिर्फ एक ऑटो ड्राइवर की कमाई का हिसाब नहीं है. यह उस पिता की कहानी है जो खुद पढ़ा-लिखा नहीं होने के बावजूद अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा देना चाहता है. उसकी सबसे बड़ी कमाई शायद बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि यह उम्मीद है कि उसकी बेटी उससे बेहतर जिंदगी जिए.
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