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मैं पढ़ा-लिखा नहीं, पर बेटी बनेगी अफसर: ₹75 हजार कमाने वाला ऑटो ड्राइवर बेटी की पढ़ाई पर खर्च करता है ₹1.4 लाख; VIDEO वायरल

एक ऑटो ड्राइवर की महीने की करीब 75 हजार रुपये कमाई और खर्च का हिसाब सोशल मीडिया पर चर्चा में है. शख्स ने बताया कि वह अपनी इकलौती बेटी को अच्छी पढ़ाई देना चाहता है और उसकी स्कूल फीस पर हर साल करीब 1.4 लाख रुपये खर्च करता है. इतना खर्च करने के बाद उसके पास बचत के लिए कुछ नहीं बचता और कई बार जरूरत पड़ने पर उसे उधार भी लेना पड़ता है.

Written BySantosh Mishra
Published: Sep 24, 2026, 11:33 AM IST|Updated: Sep 24, 2026, 11:33 AM IST
मैं पढ़ा-लिखा नहीं, पर बेटी बनेगी अफसर: ₹75 हजार कमाने वाला ऑटो ड्राइवर बेटी की पढ़ाई पर खर्च करता है ₹1.4 लाख; VIDEO वायरल
Image Credit: Image credit: instagram/@rayi.app

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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