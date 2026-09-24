/मैं पढ़ा-लिखा नहीं, पर बेटी बनेगी अफसर: ₹75 हजार कमाने वाला ऑटो ड्राइवर बेटी की पढ़ाई पर खर्च करता है ₹1.4 लाख; VIDEO वायरल

यह वीडियो एक फाइनेंशियल सर्विस कंपनी (@rayi.app) के सोशल मीडिया पेज पर शेयर किया गया था. कंपनी अपनी एक सीरीज के जरिए अलग-अलग लोगों की कमाई और खर्च का हिसाब दिखाती है. वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने ड्राइवर की मेहनत और बेटी के लिए उसकी सोच की तारीफ की. एक यूजर ने लिखा कि वह स्कूल के खर्च को थोड़ा कम करके बेटी के लिए हर महीने कुछ रकम निवेश करने की कोशिश करता. एक दूसरे यूजर ने स्कूल फीस को लेकर सवाल उठाया. उसने अपने परिवार का उदाहरण देते हुए बताया कि कम फीस वाले स्कूल से पढ़कर भी वह डॉक्टर बना. वहीं एक यूजर ने ड्राइवर की उस बात को याद किया कि उसकी सिर्फ एक बेटी है और वह उसके लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा है. कमेंट करने वाले ने लिखा कि यही बात उसका दिल छू गई.