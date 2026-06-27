/पैसे रहने दो, कुछ खा लेना... ऑटो ड्राइवर की दरियादिली और छोटे बच्चे की नेकी ने जीता सबका दिल

Auto Driver Viral Video: एक्स पर एक दिल छू लेने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक छोटे बच्चे की समझदारी और एक ऑटो ड्राइवर की दरियादिली ने इंटरनेट पर मौजूद लाखों लोगों की आंखें नम कर दी हैं. जब ऑटो ड्राइवर को पता चला कि इस नन्हे बच्चे ने स्कूल के लिए लेट हो रही एक अजनबी लड़की की मदद की है, तो उसने बच्चे से पैसे लेने से साफ मना कर दिया. लोग इस वीडियो को देखकर कह रहे हैं कि यह बच्चा बचपन से ही एक सच्चा जेंटलमैन है.
यह पूरी घटना तब शुरू हुई जब एक छोटा लड़का अपनी छोटी बहन को ऑटो से स्कूल छोड़ने जा रहा था. रास्ते में उसे एक दूसरी लड़की दिखी जो उसी के बहन के स्कूल की थी और स्कूल के लिए लेट हो रही थी. उसे कोई सवारी नहीं मिल रही थी. इस छोटे बच्चे ने बिना देर किए उस लड़की की मदद करने का फैसला किया और उसे भी अपने साथ ऑटो में बैठा लिया. तीनों बच्चे ऑटो की पिछली सीट पर बैठकर स्कूल पहुंचे.
ऑटो ड्राइवर ने क्यों मना किया किराया लेने से?
जब ऑटो स्कूल के पास रुका, तो दोनों लड़कियां उतरकर तुरंत अपने स्कूल के गेट की तरफ भाग गईं. लड़का वहीं रुक गया ताकि वो ऑटो ड्राइवर को पूरे सफर का किराया दे सके. जैसे ही बच्चे ने जेब से पैसे निकाले, ऑटो ड्राइवर ने उससे एक मासूम सा सवाल पूछा कि क्या ये दोनों लड़कियां तुम्हारी बहनें हैं? बच्चे ने बहुत ही शालीनता से जवाब दिया कि उनमें से सिर्फ एक उसकी बहन है और दूसरी लड़की लेट हो रही थी, इसलिए उसने उसे साथ बैठा लिया.
A boy dropped his sister and another girl at school in an auto-rickshaw. He was paying the driver.
AUTO DRIVER: Are they both your sisters?
BOY: No, only one is my sister. The other girl couldn’t find an auto, so I asked her to come with us.
DRIVER: Then it’s okay. You don’t… pic.twitter.com/u3592zjrbH
— Lakshay Mehta (@lakshaymehta08) June 25, 2026
'पैसे रहने दो, खुश रहो'
बच्चे की यह निस्वार्थ भावना देखकर ऑटो ड्राइवर का दिल पिघल गया. वो इस बात से बेहद इम्प्रेस हुआ कि इतनी छोटी उम्र में भी इस बच्चे के अंदर दूसरों की मदद करने का कितना बड़ा जज्बा है. ड्राइवर ने बच्चे से पैसे लेने से मना कर दिया और कहा, "पैसे रहने दो, खुश रहो. इस पैसे से बाद में तुम और तुम्हारी बहन कुछ अच्छा खा लेना." यह अनएक्सपेक्टेड प्यार और सरप्राइज देखकर बच्चे के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई और उसने ड्राइवर अंकल को थैंक यू कहा.
ड्राइवर को याद आए अपने बचपन के दिन
वीडियो में आगे ऑटो ड्राइवर ने बताया कि इस बच्चे की हरकत ने उन्हें उनके अपने बचपन के दिनों की याद दिला दी. जब वो छोटे थे, तो वो भी स्कूल जाने के लिए इसी तरह अजनबियों से लिफ्ट मांगा करते थे. ड्राइवर ने कहा कि उन्हें इन बच्चों को खुश देखकर जो तसल्ली मिली है, वो किसी भी पैसे से कहीं ज्यादा कीमती है. बच्चों की ये छोटी सी खुशी उनके लिए किराए के चंद रुपयों से बहुत बड़ी है.
सोशल मीडिया पर तारीफों की बाढ़
इस वीडियो को इंटरनेट पर अब तक 5.4 मिलियन यानी 54 लाख से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है. लोग कमेंट सेक्शन में दोनों ही इंसानों पर जमकर प्यार बरसा रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "यह लड़का अभी बहुत छोटा है लेकिन इसके संस्कार एक जेंटलमैन जैसे हैं." वहीं एक अन्य यूजर ने कहा, "इस ऑटो ड्राइवर ने एक मिनट में हम सभी का इंसानियत पर भरोसा वापस लौटा दिया है. दोनों ही हीरोज को ढेर सारा आशीर्वाद."