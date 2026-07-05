/शादी नहीं, बेटी की पढ़ाई पर लगा दी जीवनभर की कमाई, 35 साल से ऑटो चलाने वाले पिता की कहानी ने जीता दिल

यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. हजारों लोग इस पर अपनी भावनाएं शेयर कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि ऐसे पिता हर बेटी की किस्मत में होने चाहिए. दूसरे ने कहा कि इस इंसान ने साबित कर दिया कि अमीर वह नहीं, जिसके पास पैसा ज्यादा हो, बल्कि वह है जो अपने बच्चों को बेहतर जिंदगी दे सके. एक अन्य यूजर ने लिखा कि वीडियो देखते-देखते आंखें भर आईं. माता-पिता की मेहनत का एहसास अक्सर तब होता है, जब हम खुद जिम्मेदारियां उठाने लगते हैं. कई लोगों ने लिखा कि बेटियों की पढ़ाई पर खर्च करना ही सबसे बड़ा निवेश है, क्योंकि यही उन्हें पूरी जिंदगी मजबूत बनाता है.