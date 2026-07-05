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शादी नहीं, बेटी की पढ़ाई पर लगा दी जीवनभर की कमाई, 35 साल से ऑटो चलाने वाले पिता की कहानी ने जीता दिल

एक पिता ने जिंदगीभर ऑटो रिक्शा चलाया, लेकिन कभी अपनी बेटियों के सपनों को छोटा नहीं होने दिया. शादी के लिए पैसा जोड़ने के बजाय उन्होंने बेटियों की पढ़ाई, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास में निवेश किया. सोशल मीडिया पर वायरल इस कहानी ने हजारों लोगों को अपने माता-पिता के संघर्ष की याद दिला दी.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 05, 2026, 09:24 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 09:24 AM IST
शादी नहीं, बेटी की पढ़ाई पर लगा दी जीवनभर की कमाई, 35 साल से ऑटो चलाने वाले पिता की कहानी ने जीता दिल
Image Credit: Image credit: instagram/@arthasfirstbitesSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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