/शादी नहीं, बेटी की पढ़ाई पर लगा दी जीवनभर की कमाई, 35 साल से ऑटो चलाने वाले पिता की कहानी ने जीता दिल

आज की दुनिया में अक्सर सफलता की कहानियां बड़े कारोबार, मोटी सैलरी या आलीशान जिंदगी के इर्द-गिर्द घूमती हैं. लेकिन सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसी कहानी लोगों का दिल जीत रही है, जिसमें न कोई करोड़पति है और न कोई मशहूर चेहरा. यह कहानी एक साधारण ऑटो चलाने वाले पिता की है, जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपनी बेटियों के भविष्य को संवारने में लगा दी.
इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे इस वीडियो ने लाखों लोगों को भावुक कर दिया है. वीडियो में एक बेटी अपने पिता के संघर्ष, उनके त्याग और उनके भरोसे की कहानी सुनाती है. लोग कह रहे हैं कि यही असली सफलता है और यही माता-पिता का सबसे बड़ा प्यार होता है.
वीडियो में बेटी बताती है कि उनके पिता पिछले 35 साल से ऑटो रिक्शा चला रहे हैं. मेहनत उनकी जिंदगी का हिस्सा रही है. सुबह से लेकर देर शाम तक सड़कों पर यात्रियों को मंजिल तक पहुंचाने वाले इस पिता का एक ही सपना था कि उनकी बेटियां अपने पैरों पर खड़ी हों. बेटी लिखती है कि आज भी जब वह बेंगलुरु जाती हैं, तो उनके पिता खुद ऑटो लेकर उन्हें बस स्टैंड छोड़ने आते हैं. उनके लिए यह सिर्फ सफर नहीं, बल्कि पिता का वही पुराना स्नेह है, जो कभी कम नहीं हुआ.
बेटी बताती है कि उनके आसपास कई परिवार बेटियों की शादी के लिए पैसे जोड़ रहे थे. लेकिन उनके पिता ने बिल्कुल अलग रास्ता चुना. उन्होंने शादी के खर्च की चिंता करने के बजाय बेटियों की पढ़ाई पर हर संभव पैसा लगाया. नर्सरी से लेकर कॉलेज तक की पूरी पढ़ाई उनकी मेहनत की कमाई से पूरी हुई. लेकिन बेटी कहती है कि सबसे बड़ी दौलत फीस भरना नहीं थी. सबसे बड़ा तोहफा था पिता का भरोसा. उन्होंने कभी बेटियों को यह महसूस नहीं होने दिया कि वे लड़कियां हैं, इसलिए कुछ नहीं कर सकतीं. उन्होंने हमेशा कहा कि जिंदगी में अपनी पहचान खुद बनाओ.
वीडियो में बेटी बताती है कि उनके पिता ने सिर्फ पढ़ाई ही नहीं कराई, बल्कि उन्हें जिंदगी जीने का तरीका भी सिखाया. उन्होंने बेटियों को अकेले सफर करने दिया, अपने फैसले लेने की आजादी दी और हर कदम पर उनका आत्मविश्वास बढ़ाया. बेटी के मुताबिक, अगर आज वह और उनकी बहन अपने-अपने करियर में सफल हैं, तो उसकी सबसे बड़ी वजह पिता का भरोसा है. उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि बेटियां घर तक सीमित रहें. बल्कि हमेशा उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया.
कोरोना महामारी के दौरान दोनों बहनों ने अपने माता-पिता के लिए एक छोटा-सा फार्म शुरू किया. आज उस फार्म की जिम्मेदारी उनके पिता ही संभाल रहे हैं. खेती का काम हो या दूसरी जिम्मेदारियां, वह पूरी लगन से सब कुछ देखते हैं. बेटी कहती है कि यह उनके लिए गर्व की बात है कि अब पिता अपने काम के साथ उस सपने को भी आगे बढ़ा रहे हैं, जिसे बेटियों ने शुरू किया था.
जिंदगी का सबसे भावुक मोड़ तब आया, जब बेटी खुद मां बनी. बच्चे के जन्म के बाद वह नौकरी छोड़ने का सोच रही थीं. उन्हें लग रहा था कि करियर और परिवार दोनों साथ संभालना मुश्किल होगा. तभी उनके पिता ने एक ऐसी बात कही, जिसे बेटी आज भी अपनी सबसे बड़ी ताकत मानती है. उन्होंने कहा कि नौकरी मत छोड़ो, बच्चे की चिंता मत करो. हम हैं न... इसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी यानी बेटी की मां को बेंगलुरु भेज दिया, ताकि वह नातिन की देखभाल कर सकें.
बेटी बताती है कि जब उनकी मां बेंगलुरु में रहती हैं, तब उनके पिता अकेले गांव में सारी जिम्मेदारियां निभाते हैं. वह सुबह दुकान संभालते हैं, खेती का काम देखते हैं, घर का खाना बनाते हैं, सफाई करते हैं और दिन में ऑटो भी चलाते हैं. शाम को वापस लौटकर फिर राशन की दुकान खोल लेते हैं. इतनी जिम्मेदारियों के बावजूद उनके चेहरे पर कभी शिकायत नहीं दिखती. बेटी कहती है कि अब जाकर समझ आया कि असली ताकत क्या होती है.
वीडियो के अंत में बेटी ने जो लिखा, वही इस पूरी कहानी का सबसे भावुक हिस्सा बन गया. उन्होंने लिखा कि अब समझ में आता है कि माता-पिता बच्चों को सबसे बड़ा गिफ्ट पैसा या प्रॉपर्टी नहीं देते. सबसे बड़ा उपहार होता है उन्हें इतना मजबूत बनाना कि वे जिंदगी की हर चुनौती का सामना खुद कर सकें. यही सीख उन्हें अपने पिता से मिली है.
यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. हजारों लोग इस पर अपनी भावनाएं शेयर कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि ऐसे पिता हर बेटी की किस्मत में होने चाहिए. दूसरे ने कहा कि इस इंसान ने साबित कर दिया कि अमीर वह नहीं, जिसके पास पैसा ज्यादा हो, बल्कि वह है जो अपने बच्चों को बेहतर जिंदगी दे सके. एक अन्य यूजर ने लिखा कि वीडियो देखते-देखते आंखें भर आईं. माता-पिता की मेहनत का एहसास अक्सर तब होता है, जब हम खुद जिम्मेदारियां उठाने लगते हैं. कई लोगों ने लिखा कि बेटियों की पढ़ाई पर खर्च करना ही सबसे बड़ा निवेश है, क्योंकि यही उन्हें पूरी जिंदगी मजबूत बनाता है.
यह कहानी सिर्फ एक ऑटो चालक की नहीं है. यह उन लाखों माता-पिताओं की कहानी है, जो अपनी जरूरतों से पहले हमेशा बच्चों के सपनों को रखते हैं. वे शायद बड़े मंचों पर सम्मानित नहीं होते, लेकिन अपने बच्चों की नजरों में हमेशा सबसे बड़े हीरो बने रहते हैं. यही वजह है कि यह वीडियो सिर्फ वायरल नहीं हुआ, बल्कि लोगों के दिलों तक पहुंच गया. जिसने भी इसे देखा, उसे अपने पिता का संघर्ष, उनकी मेहनत और उनका निस्वार्थ प्यार जरूर याद आ गया.
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