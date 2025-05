हिमाचल जैसा ये खूबसूरत गांव हुआ तबाह! लैंड स्लाइड से मलबे में दबे 1654 के बने हुए घर, खौफ में Video डाल देगा

Switzerland Avalanche Video: स्विट्जरलैंड के वालिस कैंटन में स्थित छोटे से अल्पाइन गांव ब्लाटन में 28 मई 2025 को बिर्च ग्लेशियर के आंशिक ढहने से भयानक हिमस्खलन हुआ. इस आपदा ने गांव का लगभग 90% हिस्सा मलबे में दबा दिया. हिमस्खलन में बर्फ, कीचड़ और चट्टानों का सैलाब पहाड़ से नीचे आया और कुछ ही सेकंड में ब्लाटन गांव को मलबे के ढेर में बदल दिया. डरावने वीडियो में दिखा कि ग्लेशियर के ढहने से घाटी में धूल के बादल छा गए. मई की शुरुआत में पहाड़ के एक हिस्से के टूटने की आशंका के कारण गांव के 300 निवासियों को पहले ही सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया था.

फिर भी एक 64 वर्षीय व्यक्ति लापता है और उसकी तलाश में बचाव दल कुत्तों और थर्मल ड्रोन का उपयोग कर रहे हैं. गुरुवार दोपहर को पुलिस ने मलबा अस्थिर होने के कारण तलाश रोक दी.

हिमस्खलन से पूरा गांव हुआ तबाह

हिमस्खलन ने लोनजा नदी के रास्ते को भी बंद कर दिया जिससे एक बड़ी आर्टिफिशियल झील बन गई. विशेषज्ञों का कहना है कि इससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है. कैंटनल भूविज्ञानी राफेल मायोराज़ ने बताया कि मलबे ने नदी को रोक दिया है जिससे हर दिन करीब 10 लाख घन मीटर पानी जमा हो रहा है. ज़्यूरिख विश्वविद्यालय के प्रोफेसर क्रिश्चियन हुगेल ने चेतावनी दी कि यह स्थिति आसपास के गांवों के लिए खतरनाक हो सकती है.

Breaking:

A glacier collapse has buried the Swiss village of Blatten under mud.

The Lonza River is dammed and large parts of the town have been evacuated.

Tragic — but thanks to early warnings from scientists, lives were likely saved.#Switzerland #Blatten #ClimateCrisis… pic.twitter.com/ryxn8NlALL

— The Curious Quill (@PleasingRj) May 29, 2025