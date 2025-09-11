Viral Video: मार्केट में आई एवाकाडो वाली पानीपुरी, कीमत सुनकर कान से निकल जाएगा धुंआ! लोग बोले- यमराज आ जाओ...

Avocado Pani Puri Viral Video: आपने एवोकाडो का नाम स्मूदी, टोस्ट या सलाद में सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह हमारी देसी पानीपुरी में भी जगह बना लेगा? गुरुग्राम के गैलेरिया मार्केट में प्रिंस चाट ने पेश किया है एवोकाडो पानीपुरी. इसमें आलू मसाला की जगह ठंडा मैश्ड एवोकाडो, प्याज और टमाटर भरकर परोसा जा रहा है. कीमत? पूरे 220 रुपये में सिर्फ छह पुरी.

वायरल वीडियो ने क्यों मचाया तहलका?

यह अजीबोगरीब कॉम्बिनेशन तब चर्चा में आया जब फूड ब्लॉगर करण मारवाह ने इंस्टाग्राम पर इसका रिव्यू डाला. उनकी रील अब तक करीब 2.9 लाख बार देखी जा चुकी है. सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि करण को यह एक्सपेरिमेंट अच्छा लगा. लेकिन दर्शकों ने इतना आसानी से इसे स्वीकार नहीं किया.

सोशल मीडिया पर क्यों भड़क गए लोग?

वीडियो के कमेंट सेक्शन में लोग दो गुटों में बंट गए. कुछ ने लिखा, “बेचारे पानीपुरी और एवोकाडो, दोनों की बर्बादी है.” किसी ने कहा, “220 रुपये की पानीपुरी? भैया, इतना तो पूरा बर्गर मिल जाएगा.” वहीं, कुछ ने बॉलीवुड का तड़का लगाते हुए इसे सूर्यवंशम वाला खाना कह डाला. कुछ लोगों ने माना कि एवोकाडो भारतीय मसालों के साथ न्यूट्रल बेस की तरह काम कर सकता है. लेकिन उनका कहना है कि यह आइडिया किसी फाइन-डाइनिंग रेस्टोरेंट में तो अच्छा लगता है, स्ट्रीट फूड में नहीं. भारतीयों के लिए पानीपुरी सिर्फ एक स्नैक नहीं, बल्कि यादों से जुड़ी भावना है.

ट्रेंड है या बस एक फूड स्टंट?

फ्यूजन फूड नया नहीं है. मैगी मोमोज से लेकर बटर चिकन पास्ता तक सब ट्रेंड कर चुके हैं. लेकिन सवाल ये है कि क्या Avocado Pani Puri भी लंबा चलेगा या जल्दी ही गुम हो जाएगा?