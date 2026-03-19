दिल और दिमाग को भी दोबारा उगा सकता है ये जीव! चेहरे पर रहती है रहस्यमयी मुस्कान!

Axolotl Interesting Facts: यह एक अनोखा जलीय जीव (सैलामैंडर) है, लेकिन असलियत में भी ये जीव किसी चमत्कार से कम नहीं हैं. ये अपने कटे हुए अंगों को पुनर्जीवित कर लेते हैं. इनको कभी बुढ़ापा नहीं आता है ये हमेशा जवान ही बने रहते हैं.​ जिसे वैज्ञानिक भाषा में 'निओटेनी' कहा जाता है.

मिली जानकारी के अनुसार, ये मेक्सिको का एक अत्यंत दुर्लभ और अनूठा उभयचर (Amphibian) है. इसे अक्सर 'वॉकिंग फिश' भी कहा जाता है. यह 'सैलामैंडर' प्रजाति का जीव है जो अपनी पूरी जिंदगी पानी में बिताता है.

कैसी होती है शारीरिक बनावट?

अगर हम एक्सोलोटल की शारीरिक बनावट की बात करें, तो इनके पास पंख जैसे गिल्स होते हैं. इसके अलावा जालीदार पैर, पूंछ और पीठ के ऊपर लंबा फिन होता है. शरीर के बाहर गिल्स होने के बाद भी ये फेफड़ों और स्किन से सांस ले सकते हैं. इनके चेहरे पर हल्की मुस्कान रहती है जो इन्हें और भी खास बनाती है. देखने में ऐसा लगता है जैसे कोई मासूम बच्चा मन ही मन खुश हो रहा हो.

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1864 में लाया गया पेरिस

नेशनल जियोग्राफी के अनुसार, ये अनोखे जीव लंबे समय से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते आए हैं. इन्हें 1864 में मैक्सिको से पेरिस लाया गया और फिर इनकी ब्रीडिंग शुरु हुई. इसके बाद ये पालतू जानवर के रूप में भी फेमस होने लगे. जंगली पक्सोलोटल अक्सर भूरे-ग्रे रंग के होते हैं, जबकि सफेद बॉडी और गुलाबी गिल्स वाले एक्सोलोटल ज्यादातर पालतू के तौर पर रखे जाते हैं. हालांकि कुछ जगहों पर उन्हें पालना गैरकानूनी भी है.

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दिल को भी दोबारा उगा सकता है

नेशनल जियोग्राफी के अनुसार, इनकी सबसे खास बात ये है कि ये अपने हाथ-पैर, दिल, रीढ़ और यहां तक कि दिमाग के हिस्सों को भी दोबारा बना सकते हैं. यही कारण है कि वैज्ञानिक इन पर रिसर्च करते हैं, ताकि इंसानों में भी ये टिशू रिजनरेशन पॉसीबल हो सके. हाल ही में हुई रिसर्च में ये जानने की कोशिश की गई कि इनकी बॉडी में ऐसा कौन-सा जीन और एंजाइम है जो मिलकर इस प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं.

प्रेग्नेंट होने का अनोखा तरीका

अगर एक्सोलोटल के प्रजनन की बात करें तो फरवरी का महीना बेस्ट होता है. यहां मादा के प्रेग्नेंट होने का तरीका भी काफी खास होता है. यहां नर एक्सोलोटल फीमेल को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए खास किस्म का डांस करता है और शुक्राणु पैकेट छोड़ता है. इन पैकेट को फीमेल अपने शरीर में लेकर अंडों को फर्टिलाइज करती है. फीमेल एक्सोलोटल एक बार में करीब 300 से 1000 अंडे दे सकती है. जब दो हफ्तों के बाद अंडे टूटते हैं तो बच्चे खुद ही तैरना शुरू कर देते हैं, क्योंकि माता-पिता इनकी देखभाल नहीं करते हैं.

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क्या खाते हैं?

एक्सोलोटल मैक्सिको सिटी के पास क्षीलों और नहरों में पाए जाते हैं. ये दिन में कीचड़ या पौधों के बीच छिपे रहते हैं और रात में शिकार करते हैं. ये छोटे जलीय जीवों का शिकार करते हैं. इसके अलावा कीड़े, अंडे या छोटी मछलियों को भी खाना पसंद करते हैं.

लगातार कम हो रही संख्या

रिपोर्ट की मानें तो अब जंगली एक्सोलोटल की संख्या बहुत कम रह गई है. ये करीब 50 से 100 के बीच ही बचे हैं. इसके कई कारण है, जिसमें से एक कारण ये भी है कि उनका नेचुरल घर तेजी से खत्म हो रहा है. तेजी से बढ़ता शहरी विकास, प्रदूषण, खेती और बाहरी म​छनिलयों के चलते इनके रहने की जगह कम होती जा रही है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर मीडिया रिपोर्ट्स और सामान्य जानकारी के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.