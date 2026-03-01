वो मरे नहीं, अमर हैं! ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स (IRGC) का भावुक पोस्ट वायरल

मध्य पूर्व (Middle East) में बारूद की गंध के बीच एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है. इजरायल और अमेरिका के भीषण हवाई हमलों के बाद ईरान की सबसे ताकतवर सैन्य इकाई 'इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स' (IRGC) ने एक ऐसा आधिकारिक बयान जारी किया है, जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है. इसे केवल एक शोक संदेश कहना गलत होगा, क्योंकि इसमें दर्द भी है और दहला देने वाला 'इंतकाम' भी. कुरान की आयतों से शुरू हुआ यह पोस्ट बता रहा है कि ईरान ने अपने सबसे बड़े रहनुमा को खो दिया है, लेकिन उनकी मौत ने देश के भीतर बदले की जो आग सुलगाई है, वह अब किसी भी वक्त ज्वालामुखी बनकर फट सकती है. आइए जानते हैं इस इमोशनल पोस्ट के पीछे की पूरी कहानी.

वो मरे नहीं, अमर हैं...

ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने अपने आधिकारिक बयान की शुरुआत बेहद आध्यात्मिक और भावुक तरीके से की है. उन्होंने कुरान की उस आयत का जिक्र किया है जिसमें कहा गया है कि खुदा की राह में जान देने वालों को मुर्दा न समझें, वे अपने रब के पास जीवित हैं. IRGC ने सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खमेनेई की 'शहादत' पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए उन्हें 'शहीदों का ध्वजवाहक' और इमाम महदी का सच्चा प्रतिनिधि बताया है. पोस्ट में कहा गया है कि जिस तरह रमजान के पाक महीने में इमाम अली शहीद हुए थे, ठीक उसी तरह खुदा ने खमेनेई की पाक रूह को भी इसी पवित्र महीने में अपने पास बुला लिया है. यह संदेश ईरानी जनता की भावनाओं को सीधे तौर पर झकझोर रहा है.

सबसे दुष्ट आतंकवादियों की साजिश

IRGC ने अपने नेता की शहादत के लिए सीधे तौर पर अमेरिका और इजरायल (जायोनी शासन) को जिम्मेदार ठहराया है. बयान में इन दोनों देशों को 'मानवता का जल्लाद' और 'सबसे दुष्ट आतंकवादी' करार दिया गया है. पोस्ट में जोर देकर कहा गया है कि खमेनेई की हत्या अंतरराष्ट्रीय कानूनों, नैतिक मूल्यों और धार्मिक मानदंडों का खुला उल्लंघन है. ईरान का मानना है कि यह कायरतापूर्ण कृत्य इस बात का सबूत है कि खमेनेई का रास्ता सही था और उनकी सेवाओं से दुश्मन बौखलाया हुआ था. IRGC ने स्पष्ट किया है कि भले ही उन्होंने एक महान नेता खो दिया हो, लेकिन उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और यह देश की जीत का संकेत है.

In the Name of God, the Most Compassionate, the Most Merciful "And do not think of those who are killed in the way of God as dead; rather, they are alive, sustained by their Lord." Statement of the Islamic Revolutionary Guard Corps We extend our condolences and congratulations… pic.twitter.com/Jks2s4ARiG — Iran Military Monitor (@IRIran_Military) March 1, 2026

महान नेता’ बताकर किया भावुक वर्णन

बयान में IRGC ने नेता Imam Khamenei की खूबियों का विस्तार से जिक्र किया. उन्हें मजबूत आस्था वाला, साहसी और बुद्धिमान नेतृत्वकर्ता बताया गया. पोस्ट में कहा गया कि उनका निधन “दुष्ट आतंकियों” के हाथों हुआ और यह उनकी सच्चाई का प्रमाण है. साथ ही यह भी कहा गया कि उनकी शहादत इस्लाम और ईरान के लिए जीत का प्रतीक है. इस तरह का भावनात्मक और सम्मानजनक वर्णन समर्थकों के बीच तेजी से शेयर किया जा रहा है, जबकि आलोचक इसे राजनीतिक संदेश मान रहे हैं.

अमेरिका और इजरायल पर लगाए गंभीर आरोप

IRGC के बयान में अमेरिका और “जायोनिस्ट शासन” पर सीधे आरोप लगाए गए. संगठन ने इसे धार्मिक, नैतिक और अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन बताया. पोस्ट में चेतावनी भरे शब्दों में कहा गया कि ईरानी राष्ट्र बदला लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी. इस सख्त भाषा ने अंतरराष्ट्रीय हलकों में भी चर्चा बढ़ा दी है. कई विश्लेषक मानते हैं कि ऐसे बयान क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ा सकते हैं, जबकि समर्थक इसे मजबूत रुख के तौर पर देख रहे हैं.