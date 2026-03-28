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Hindi Newsजरा हटकेAzgar Ka Video: छत से आती थी डरावनी आवाजें! जब स्नेक कैचर से तोड़ी सीलिंग, तो अंदर का नजारा देख निकल गई चीख

Azgar Ka Video: छत से आती थी डरावनी आवाजें! जब स्नेक कैचर से तोड़ी सीलिंग, तो अंदर का नजारा देख निकल गई चीख

Azgar Ka Video:  मलेशिया में एक घर की छत से तीन विशालकाय अजगर गिर गए. वीडियो में लोगों की कोशिशें बेकार साबित होती दिखीं. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने सबको हैरान किया. पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, यूजर्स ने डर और चौंकते हुए कमेंट कर रहे हैं.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Mar 28, 2026, 02:29 PM IST
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छत की सीलिंग में छिपे थे तीन विशालकाय अजगर
छत की सीलिंग में छिपे थे तीन विशालकाय अजगर

सोशल मीडिया पर अक्सर डरावने और हैरान कर देने वाले वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन मलेशिया का यह वीडियो कुछ ज्यादा ही खतरनाक निकला. एक घर की छत से तीन विशालकाय अजगर अचानक गिरते हैं और वहां मौजूद लोग दंग रह जाते हैं. वीडियो में दिख रहा है कि लोग अजगर को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अजगर की ताकत और वजन के सामने उनकी कोशिशें बेकार साबित होती हैं. जैसे ही छत टूटती है, वहां एक ऐसा भयानक मंजर उभरता है कि देखने वाले की सांसें अटक जाती हैं.

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छत टूटते ही गिरे . विशालकाय अजगर

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वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि किसी घर की छत पर एक अजगर की पूंछ लटक रही थी. कुछ स्नेक कैचर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अजगर की ताकत इतनी है कि उसे नीचे नहीं खींच पाए. अचानक छत का हिस्सा टूट जाता है और तीन विशालकाय अजगर नीचे गिरते हैं. अजगर का बड़ा आकार और वजन देखकर वहां मौजूद लोग डर के मारे चीख उठते हैं. यह मंजर इतना भयानक था कि वीडियो देखने वाले भी दंग रह जाते हैं. लोग इस दृश्य को देखकर हैरानी और डर दोनों का मिश्रण महसूस कर रहे हैं.

 

पहले भी आ चुके ऐसे मामले और यूजर्स की प्रतिक्रिया

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देशों में घर की छत से अजगर गिरने की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं. अक्सर लोगों को रात में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जिससे इमरजेंसी टीम बुलानी पड़ती है. इंस्टाग्राम अकाउंट @snakefather.waw से शेयर किए गए इस वीडियो को लाखों लोगों ने देखा और हजारों ने कमेंट किया. एक यूजर ने लिखा, “क्या होता अगर ये अजगर किसी के ऊपर गिर जाते, जिंदगीभर वो डर से सो नहीं पाता.” वहीं एक अन्य ने कहा, “ये अजगर बेहद खतरनाक हैं, इंसानों तक को निगल सकते हैं.”

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Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

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